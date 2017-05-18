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Еще один «заблудший» раввин в ближайшее время покинет Россию по решению суда

13:57. 18 мая 2017 Просмотров - 324 Один комментарий Опубликовал:

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15 мая 2017 года Хамовнический районный суд Москвы признал виновным раввина Московского еврейского общинного центра Федерации еврейских общин России Йосефа Херсонского в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, осуществленное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге). Мерой ответственности за указанный проступок является административный штраф с последующим выдворением за пределы РФ.

Являясь консультантом Московского еврейского общинного центра и находясь в России по приглашению этой структуры,  раввин фактически создал и де факто возглавил в Москве собственную религиозную общину под названием «Среди своих». В указанной общине осуществлял административно-хозяйственную и религиозную деятельность, которая в том числе включала в себя религиозное обучение детей. 

 

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Йосеф Херсонский свою вину, естественно не признал. Заявил о грозящей ему депортации, не смотря на то, что по решению суда он должен покинуть Россию самостоятельно. Главное пошуметь и создать образ мученика, гонимого «тоталитарным» режимом.

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин поспешил заявить о надуманности поводов «высылки» Херсонского из России и обвинил в репрессиях против раввина российских чекистов: «российские органы безопасности не желают видеть иностранцев в качестве руководителей религиозных общин».  Вполне ожидаемый ход. Кто же виноват во всех бедах еврейской общины если не чекисты?

Стоит отметить, что в январе 2017 года раввина общины «Среди своих» уже задерживали за нарушение российского миграционного законодательства. Ему вменяли статью 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Будучи официально зарегистрированным в Московском еврейском общинном центре (2-й Вышеславцев переулок, дом 5 А), он жил и работал по адресу нахождения общины «Среди своих» (улица Льва Толстого, дом 14).

По непонятным причинам в тот раз Хамовнический суд не нашел в действиях Йосефа Херсонского состава административного  правонарушения.

Почему же неприятности обрушились на голову именно Йосефа Херсонского как майский снег на Москву? На территории РФ работают сотни иностранных раввинов, и претензий со стороны властей к ним (за редким исключением) не возникает.

 

Тому есть как минимум три причины, каждая из которых выглядит довольно правдоподобно и я просто не могу вам не рассказать о некоторых особенностей частной жизни и религиозной деятельности данного «субъекта международного права».

Причина первая – сексуальная. Подобно другому раввину с израильским гражданством Шимону Левину (председателю Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России), который был застукан за актом неистового самоудовлетворения прямо в своем кабинете в московской хоральной синагоге, Йосиф Херсонский не брезговал знакомиться с девушками «с пониженной социальной ответственностью» на специфических сайтах для знакомств прямо с официального аккаунта религиозной общины «Среди своих». При этом и фотографии свои выкладывал. Видимо считал, что подобное поведение для раввина, к тому же занимающегося воспитанием еврейских детей – норма.

Половая разнузданность Херсонского, как и его друга Шимона Левина (они состоят в приятельских отношениях) неизбежно вела к дискредитации российской еврейской диаспоры и вызывала немало нареканий со стороны других, более адекватных раввинов.

С другой стороны Херсонского могли «наказать» за излишнюю самостоятельность и сепаратистские выходки. Ведя игру за спиной руководства Федерации еврейских общин России в лице главного раввина Берла Лазара и президента Александра Бороды он, во-первых, создал «свою» общину, формально не зависимую ни от Московского еврейского общинного центра, ни в целом от ФЕОР. К жизнеобеспечению организации Херсонский привлек «своих» спонсоров и туда входили «его» прихожане.

Во-вторых, раввин не скрывал своих планов по созданию так называемой Всероссийской молодежной образовательной еврейской структуры, которую он намеревался возглавить, замкнув на себя перспективную еврейскую молодежь с заделом, так сказать, на будущее. И в реализации этой затеи он, Херсонский, опирался на неофициальную поддержку Российского еврейского конгресса (как известно президент РЕК Юрий Каннер благоволит КЕРООРу, нежели отечественным хасидам) и функционеров руководящего звена КЕРООР – раввинов Шимона Левина и его начальника главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, известного своими неоднозначными высказываниями в адрес мусульман.

Что и говорить, даже пресс-секретарь Гольдшмидта, писанная еврейская красавица Ольга Есаулова одно время мечтала работать с ловеласом Херсонским и вела с ним сепаратные переговоры о трудоустройстве.

Наконец, стоит разобрать и третью причину. Назовем ее официальной. Подобно своим друзьям из КЕРООР Йосеф Херсонский немного страдает болезнью левизны. Либерально-демократический настрой в голове, в купе с агрессивным произраильским национализмом, толкает всю эту организованную группу половых извращенцев к осуществлению разного рода либеральных демаршей вроде акций прямого действия против палестинцев, или протестов против осуждения российским судом израильского журналиста Носика (напомним, открыто призывал к поголовному уничтожению тех же палестинцев), а также неприкрытого симпатизирования российской несистемной оппозиции («я своих «мемберов» на Болотную выведу, чтобы Навальный не один там был» – из открытой переписки Й. Херсонского в сети Интернет).

Левизной у нас страдают довольно многие общественные и религиозные деятели, но кто бы мог подумать, что сладострастцы докатятся до распространения экстремистских материалов? Но вот, и это случилось.

Как говорит один известный телеведущий «мало кто знает», но в ходе прокурорской проверки в общине Йосефа Херсонского «Среди своих» были обнаружены экземпляры литературы, в судебном порядке признанные экстремистскими. В частности, книги Маркуса Лемана  «Насильно крещенные». Об этом почему-то не слышно в общем хоре голосов просвещённой интеллигенции, глубоко возмущенной надуманными причинами «высылки» раввина общины «Среди своих» из России. Видимо не все темы для них являются удобными, и определенные моменты из биографии Херсонского они стараются умышленно замолчать.

Именно с использованием этого экстремистского материала Херсонский проводил обучение детей в «своей» общине. Именно его он, видимо, полагал использовать в обучении перспективной еврейской молодежи в рамках «всероссийской образовательной структуры».

И если эта причина, официальная, окажется наиболее верной, то нельзя не согласиться с мнением уважаемого Боруха Горина: зачем «органам безопасности» иностранные извращенцы и экстремисты во главе религиозных организаций в России?

А нам только остается пожелать Йосефу Херсонскому счастливо пути и успехов в дальнейшей религиозной деятельности. Жаль, конечно, что столь колоритный персонаж покинет Россию с негативным мнением о российских спецслужбах. Зато у него останутся хорошие и яркие воспоминания о российских девушках, которых он любил даже намного больше, чем свою работу в Московском еврейском общинном центре.

Алексей Зотьев

https://cont.ws/@azovchanin77/617597

Метки: евреи, Россия
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