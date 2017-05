Че Гевара о Сталине

По случаю 63-й годовщины со дня смерти великого советского вождя давайте вспомним, что Че Гевара думал о Сталине, принимая во внимание его собственные письма и записки.В 1953-м, находясь в Гватемале, 25-ти летний Че пишет в своем письме тёте Беатриз:По прошествии нескольких лет после письма из Гватемалы, – в разгаре революционного процесса на Кубе, – Гевара вновь подтверждает свою позицию в отношении Сталина:Наряду с одобрением политики Сталина, Че всегда указывал на контрреволюционную роль Троцкого, порицая его за «скрытые мотивы» и «фундаментальные ошибки». В одной из своих записок он подчеркивает:Эрнесто Гевара, – эрудированный читатель, хорошо знавший основы марксистской философии, – относил сталинские статьи к классике марксизма-ленинизма. Вот что он писал в письме Армандо Харт Давалосу, троцкисту и выдающемуся деятелю Кубинской Революции:Ревизионистский путь, выбранный Советским руководством после 20-го съезда КПСС, стал источником серьёзного беспокойства Че. Политика так называемой «десталинизации» и ошибочные, оппортунистические воззрения относительно процесса строительства социализма, анонсированные после 1956-го года Хрущевым, имели своё собственное критическое влияние на видение Че Геварой революции и социализма. Один из биографов Че Гевары – мексиканский политик Жорж Кастаньеда – добавляя антикоммунистический запашок, писал:Спустя четыре года после начала хрущевской «десталинизации», в ноябре 1960-го, Эрнесто Че Гевара посетил с визитом Москву в качестве официального представителя кубинского правительства. Несмотря на советы кубинского посольства избегать подобного рода действий, Че настоял на посещении могилы Сталина у кремлевского некрополя для возложения дани в качестве венков.Че глубоко восхищался Иосифом Сталиным как руководителем и его вкладом в строительство социализма. И это потому, как он сам говорил, что «на Сталина надо смотреть в том историческом контексте, в котором он действовал […] в том конкретном историческом контексте». Этот исторический контекст и чрезвычайно враждебная и сложная социальная, экономическая и политическая окружающая обстановка, в которой Сталин вел Советский Союз, приверженцами антисталинизма сознательно затушёвывается. Они замалчивают и намеренно игнорируют тот факт, что процесс строительства социализма в Советском Союзе происходил в рамках яростной классовой борьбы, с многочисленными внутренними и внешними (империалистическое окружение) угрозами, в то время как массированные усилия индустриализации сталкивались с реакцией и обширным саботажем (процесс коллективизации, например, столкнулся с враждебной позицией кулачества).Иосиф Сталин – и как личность, и как руководитель – продукт деятельности масс в рамках специфического исторического контекста. И Сталин был тем, кто руководил большевистской партией (ВКП(б)) и Советскими людьми целых тридцать лет, основываясь на твёрдом идеологическом наследии ленинизма. Как настоящий коммунист и подлинный революционер, – теоретик и практик, – Эрнесто Че Гевара с неизбежностью должен был признать и оценить по достоинству эту историческую реальность.Никос МотасПеревод Иван Алексиев1. Jon Lee Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, 19972. Comments on ‘Critical Notes on Political Economy’ by Che Guevara, Revolutionary Democracy Journal, 20073. Contracorriente, No.9, Sept.19974. J. Castañeda, Compañero: The Life and Death of Che Guevara, 1997И. Алексиев https://prometej.info/blog/istoriya/ja-p rishel-k-kommunizmu-blagodarja-stalinu/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com