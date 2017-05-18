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БТР. Непотопляемый броневик

14:15. 18 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой нового выпуска «Военной приёмки» – один из самых проходимых вездеходов в мире. Старый добрый бронетранспортер. Военная машина, которая одинаково легко ездит и по заасфальтированному шоссе, и по настоящему бездорожью. С бронированным корпусом, который защищает от пуль и осколков. Но одно из самых удивительных качеств БТР – умение плавать. Это по-настоящему уникальная опция для тяжелого броневика. БТР придумали как машину, которая сможет в кратчайшие сроки доставить солдат на поле боя, но так повелось, что эти вездеходы часто оказываются в самом пекле. «Военная приёмка» проверит самые современные бронетранспортёры, принятые на вооружение Российской армией. И расскажет о будущих. В эксклюзивном интервью нашей программе разработчики поделились информацией об особенностях новых бронетранспортеров «Бумеранг».

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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