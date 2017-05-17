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Вот это да! Росреестр обнулил стоимость земли под хрущевками

10:13. 17 мая 2017 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал:
 
Реновация и связанный с ним “равноценный обмен” квартир еще не начались, а вот игры с ценой земли и жилья идут полным ходом. Как выяснил Михаил Дымшиц, кадастровая стоимость квартир в старых домах резко снизилась, а в новых, которые будут предлагать гражданам – резко выросла.

На своей страничке в ФБ блогер показал, что прибыль строительных компаний, участвующих в реновации, обеспечена следующей схемой:

1. Кадастровая стоимость квартир в старых домах (внезапно!) в 17-ом году падает на 2-4 млн.

2. Кадастровая стоимость квартир в новостройках (внезапно!) в 17-ом году растет на 3-7 млн.

3. Землеотводы старых домов (внезапно!) в апреле-мае исчезают и ВСЕ они становятся «незаконными строениями», согласно ЖК продать, подарить и т.п. в них квартиры становится НЕВОЗМОЖНО. Даже какашки смыть законно невозможно.

4. Продают городу строительный неликвид по ЗАВЫШЕННЫМ уже ценам.

5. Выкупают (пресловутая компенсация) жилье в старых домах по ЗАНИЖЕННЫМ уже ценам.

6. Землеотводы старых домов часто стоят ГОРАЗДО (в разы!) больше самого дома. Вот Вам и «заработали» в ШЕСТЬ (!) концов.

Как проверять:

1. Идете в свой «Личный кабинет налогоплательщика» наhttps://lkfl.nalog.ru/lk/ . Там есть статистика кадастровой стоимости вашей квартиры за последние 3 года. Любуетесь разницей. Если нет «Личного кабинета…», то берете квитанцию по уплате налога на недвижимость за 16-й год, смотрите кадастровый номер и стоимость. Идете сюда:https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request, вбиваете свой номер из квитанции, видите стоимость 17-го года. Наслаждаетесь разницей.

2. Этот пункт можно проверить, только если есть знакомые у которых квартира в относительной новостройке – года. Дальше – по вышеозначенной схеме.

3. Идете сюда:http://pkk5.rosreestr.ru, ищите свой дом на карте, и, если он попал в список, любуетесь на отсутствие его землеотвода, при том, что новые дома, школы, детские сады, трансформаторные будки и даже помойки (в некоторых случаях) землеотвод имеют.

“НИ” проверили написанное блогером и удивительные факты полностью подтвердились.

К примеру, берем два совершенно одинаковых дома в Северо-Западном округе Москвы, расположенных в ста метрах друг от друга на соседних улицах. Один в списке на снос стоит (ул. Маршала Тухачевского, д. 42, кор.2), другой – нет (бульвар генерала Карбышева, д.13 кор.2).

Так вот: земля под первым домом на карте Росреестра не стоит НИЧЕГО, тогда как земля под ровно таким же вторым домом стоит 485 675 206,25 рублей!!!

Удивительное рядом!

Что и требовалось доказать.

Источник: http://newizv.ru/article/general/16-05-2017/vot-eto-da-rosreestr-obnulil…

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 2074 84
    Михаил 17 мая 2017 в 10:26 Ссылка Пометить
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    Снос хрущевок – это мега проект перекачки бюджетных денег на частные счета. Снос будет за счет бюджета(значит стоимость сноса 1 дома будет равняться постройке 3х). Аренда нулевая – это значит очень дорого и для своих. Построенная элитка будет очень дорога в эксплуатации и будет нести бабло десятилетиями. А значит откаты, откаты и откаты чиновникам это разрешившим.

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