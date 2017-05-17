Против уголовников Бастрыкин кинет детей

Для воспитания будущих криминалистов в России может появиться новое молодежное движение «Юные следователи». Такая инициатива прозвучала накануне на совещании главы ведомства Александра Бастрыкина с представителями совещательно-консультативных органов при СК, а также общественных организаций.

Как заявила официальный представитель комитета Светлана Петренко, участники встречи высказались за необходимость «проработки вопроса» о создании движения. По их мнению, это будет «способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов».

Какие именно общественники выступили с идеей создания этой своеобразной «пионерии» Следственного комитета нам не сообщается. Консультативные же органы в России есть чуть ли не при каждом ведомстве. В МВД, в Минобороны… Как правило, в них состоят или жаждут состоять многие известные карьеристы.

Прозвучали на совещании в СК и другие предложения по «раскрытию сущности и значимости работы следователя для общества». Одно из них — учреждение премии Следственного комитета за литературные, драматургические и кинопроизведения на заданную тему. Этакие «Знатоки», «Сдедствие ведут знатоки», но на современный манер.

Что ж, заманить подобными фильмами детей в полувоенизированную организацию — дело нехитрое. Им, кстати, уже пообещали изучение основ криптографии и шифрования, занятия по самообороне и даже уроки по составлению фоторобота. Практические занятия дополнят теорией. Юнцы изучат историю предварительного следствия в России. Начинать будут, видимо, с охранного отделения его величества.

Возможно СК вдохновило недавнее появление в России схожей детской структуры Минобороны — Юнармии. Им даже довелось поучаствовать в последнем параде на Красной площади на 9 мая. Судя по предложенному криминалистами названию — «Юные следователи», все так и было."А мы чем хуже?" - видимо, подумали в СК. Заочное ведомственное соперничество — известный феномен в любом государстве.

Вот только между ними есть существенное различие. Армия в силу самой своей природы «заточена», направлена, вовне страны, на отражение внешней угрозы. Она всегда действует, если уж действует, против безусловного врага и в этом смысле выполняет объединяющую страну роль. Правоохранители же, при всей важности их работы, все-таки инструмент внутренней политики. Неоднозначность этого доказывает пример того же охранного отделения. Спорный пример.

Нетрудно предположить, что поощрение государством создания подобных детских организаций при тех или иных правоохранительных структурах очень скоро может привести к появлению «Юных полицейских», «Юных прокуроров», «Юных судебных приставов» и даже «Юных конвойных ФСИН». Звучит жутковато. Так стоит ли с детства столь жестко рихтовать юную душу?

Работа любого правоохранителя — не сахар. Как правило он вынужден наблюдать у своих подопечных не самые лучшие человеческие качества. Это понимал еще Петр I. «Тюрьма — есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди смелые, добрые и весёлые», — говорил царь-реформатор. Это в полной мере относится и к тем, кто наряду с судьями «отправляет» людей на нары — к следователям.

Большевики, кстати, тоже понимали, что вновь создаваемой правоохранительной системе СССР потребны зрелые опытные люди. Недаром создателем «карающего меча революции" — ВЧК стал Феликс Дзержинский, сам несколько раз отсидевший при царе. Такой человек зря шалить не станет. А как будет относиться к подследсвенным тот, кто с детства почувствовал себя вершителем человеческих судеб? То-то и оно…

Есть и другая опасность. Самых разных правоохранителей у нас много, но других ведомств еще больше. Возможно, искушение учредить при каждом подобную детскую структуру, с прицелом «на вырост», окажется непреодолимым. Так в России появятся юные налоговики, финансисты, дипломаты, юные сотрудники администраций всех уровней и т. п.

Стоит ли говорить, что первыми в эти карьерные теплицы станут попадать дети и родственники уже действующих чиновников. Зачем отпускать чадо на вольные хлеба, в жизнь, в борьбу, когда можно выращивать его в профессиональном инкубаторе с гарантией будущего трудоустройства? Сначала в «Юные следователи», потом в юридический вуз, потом на стажировку в СК, а затем и на работу туда же.

Ведь, как известно, государство в нашей реальности — лучшая защита и гарантия как минимум безбедного будущего. Недаром, по всем опросам все большую популярность набирает именно карьера чиновника или правоохранителя (бизнесмены и бандиты остались далеко в прошлом). Подобные детские структуры, если дать им расплодиться, быстро станут инструментом создания нового сословного общества, где сын чиновника становится тоже чиновником. Вряд ли это пойдет стране на пользу.

К тому же в современной России есть уже опыт создания молодежных структур под «крышей» государства. Эксперимент середины 2000-х, когда под патронажем как раз одной из госслужб — Росмолодежи появились организации «Наши», «Россия молодая», «Русский образ» и тому подобные формирования закончился либо бесславно, либо трагично.

Вспомним, «Наши», так и не сумев на улице противостоять «болотному» бунту, были распущены. Лидер «России молодой» Максим Мищенко украл деньги из бюджета и сел, а лидер «Русского образа» Илья Горячев и вовсе получил пожизненный срок за убийства. До чего могут достукаться «юные следователи», когда вырастут, лучше не представлять. Кажется, от этой неудачной идеи лучше всего отказаться. Пока не поздно.