За увеличение числа зарубежных поездок надо благодарить курс рубля

Доходы населения в России начали постепенно повышаться, что видно по возрастанию туристической активности — этим «похвастался» Владимир Путин в разговоре с президентом Чехии Милошем Земаном на встрече в Китае. Оптимизм главы государства, конечно, заразителен, однако даже официальная статистика этому оптимизму противоречит.

Оптимизм Путина по поводу роста доходов россиян изумил аналитиков фото: Геннадий Черкасов

По данным Росстата, за март доходы населения упали на 2,5%, а за 2016 год спад составил почти 6%. В одном президент прав: россияне действительно чаще стали ездить на отдых за рубеж, но вряд ли это можно рассматривать как свидетельство роста их благосостояния.

Говоря о росте доходов, президент не уточнил, какие категории населения он имеет в виду. Например, долларовые миллионеры в России действительно в прошлом году еще больше разбогатели. Российские олигархи из списка Forbes увеличили свои состояния на $104 млрд, или 5,7 трлн рублей. А тем временем 70% россиян еле-еле хватает средств на еду и оплату «коммуналки», подсчитали эксперты ВШЭ.

Поэтому в условиях тотальной экономии и затянувшегося кризиса для россиян единственной отдушиной стал недорогой отдых за рубежом. При этом денег у наших сограждан больше не стало, но им надоело ограничивать себя в отдыхе, а на фоне недолгого укрепления рубля многие смогли систематизировать доходы и накопить на поездки — так объяснили туристическую активность в Российском союзе туриндустрии.

В результате наши соотечественники затягивают пояса и с трудом копят на самые бюджетные варианты отдыха, например, Турцию — на нее пришлось 30% продаж турпутевок на майские праздники и 50% предложений туроператоров на лето. Турецкие отели тоже играют на руку российским туристам, понимая, что их финансовое положение не позволяет шиковать, как в «тучные» докризисные годы, и демпингуют на рынке, снижая цены на путевки.

По данным Ассоциации туроператоров России, за последние четыре года число российских туристов сократилось в два раза. Однако в этом году ожидается приток российских туристов, но, по самым максимальным подсчетам, он составит 30% по отношению к предыдущему периоду — то есть до докризисного уровня даже близко не дотягивает.

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Активизации поездок за рубеж способствовало случившееся в последние месяцы укрепление рубля. Заметим, что власти к нему не имеют никакого отношения — напротив, министры экономического блока с упорством, достойным лучшего применения, повторяют тезис о том, что рубль переоценен и ему неплохо бы упасть.

«Увеличение туристической активности едва ли можно считать показателем роста доходов населения, из которого богатеет только часть привилегированной элиты, но явно не вся остальная страна», — считает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

На самом деле в целом по стране картина удручающая: у большинства населения нет свободных средств, цены и тарифы растут, экономическая ситуация по-прежнему нестабильна. Несмотря на то что государство настаивает на официальной инфляции на уровне 4,1%, в реальности по ощущениям людей, выявленным соцопросами, этот показатель в два-три раза больше. Даже ускорение роста заработных плат на 1,5%, зафиксированное в марте текущего года, не спасает ситуации.

По данным свежего «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» ИНСАП РАНХиГС, на фоне роста зарплаты в I квартале 2017 года наблюдается снижение реальных располагаемых денежных доходов, а также рост доходного неравенства. Хотя, как отмечается в мониторинге, среди населения преобладает представление о стабилизации экономической ситуации в стране, но как же иначе, если сам президент с высоких международных трибун заявляет о возвращении светлых времен. А «черная» полоса в экономике действительно затянулась: доходы падают на протяжении 30 месяцев, и ничто не разворачивает их вверх. Как считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, в ближайшие шесть месяцев изменений в лучшую сторону ждать не приходится.

«Первые лица государства не в первый раз выступают с громкими заявлениями о стабилизации экономической ситуации и росте доходов, но каждый раз трудно сказать, вводят ли они сознательно в заблуждение граждан, или у них просто свой взгляд на ситуацию, другие оценки и критерии», — отметил в беседе с «МК» старший научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

Но, несмотря на попытки властей внушить населению оптимизм, ожидания россиян относительно экономического будущего страны, напротив, пессимистичны, считает эксперт, и с ним солидарно все социологическое сообщество.

«При этом за годы кризиса люди меняли потребительскую модель поведения, а сегодня многие стали перераспределять доходы в пользу высвобождения средств на более важные приобретения, и отдых может быть среди них», — резюмировал социолог.