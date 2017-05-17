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Наши «элиты» — воры и бандиты…

12:27. 17 мая 2017 Просмотров - 31 2 коммент. Опубликовал:

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Я поэт, поэтому проще выложить стих, чем писать статью)
 
Наши «элиты» — воры и бандиты,
Ублюдки без роду без племени.
Богаты как Крезы и сановиты,
Хоромы у них офигенные.
 
Стараясь скрыть своё нищебродство,
Гребут миллиарды и строят дворцы.
Но нет у них чести и благородства,
На лбах можно ставить клеймо «подлецы».
 
Ни должность, ни сан не скроют холопа,
Коль  ноль процентов дворянской крови.
Их жизнь,как фальшивая позолота,
Никто им из знати не скажет «свои».
 
Удел их простой — плебейское чванство,
Ушедшим элитам в Кремле подражать.
В быту из них прёт привычное хамство,
А шкурный инстинкт им велит воровать.
 
В своей стране для народа сатрапы,
Для Запада вы навек чужаки.
Ни честные здесь, ни брезгливый Запад —
Никто не подаст этим скунсам руки.
 
Николай Войченко

 

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110383/18577/-
Метки: мировоззрение, политика, Россия
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2 коммент.»

  • 204 168
    макс 17 мая 2017 в 12:30 Ссылка Пометить
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    Наши «элиты» — воры и бандиты…Ох как это верно но вот извечный вопрос! Что делать?
    Что с ними делать?

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    • 1927 -75
      krikunoleg макс 17 мая 2017 в 12:34 Ссылка Пометить
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      Готовить новые кадры и заменять!
      А это ОЧЕНЬ длительный процесс, но иначе нельзя.
      Можно, конечно всех посадить, но без своевременной замены страна встанет!

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