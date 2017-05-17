Капиталогенный экологический апокалипсис: конец человечества или прорыв его к социализму?

Статья посвящена актуальной теме – судьбе человечества и его хозяйства. Автор показывает, что сложившаяся власть финансовой капиталократии объективно неизбежно ведёт к гибели человечества и его экономики. Обосновано, что эта власть уже привела к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы.

Мировой рынок превратился в механизм экологического самоубийства человечества. Автор показывает, что устойчивое развитие принципиально невозможно в рамках капиталистической системы, что необходим ноосферный, экологический социализм.

Ключевые слова: власть финансовой капиталократии, Глобальная Экологическая Катастрофа, Анти-Разум, мировой рынок, ноосферный экологический социализм.

Миру рыночно-капиталистического бытия человечества, на «вершине» пирамиды капиталовластия которого «правит бал» Капитал-Фетиш и его олицетворяющая мировая финансовая капиталократия, уже подписали Экологический Приговор Биосфера и планета Земли, как природные мегасистемы, обладающие собственными гомеостатическими механизмами.

В 2011 году я написал научно-философское эссе, как некое «Предупреждение человечеству из Будущего», «Исповедь последнего человека», в основу которого положил версию гибели человечество от «вируса- истребителя» в 2037 году , которого через управляемый мутагенез создала Биосфера, как своеобразная «реакция» её иммунного механизма, чтобы убрать человечество из своего «тела» – монолита живого вещества (по В.И. Вернадскому), как «раковую опухоль». Человечество погибло, остались города, библиотеки, театры, здания школ и университеты и т.п., и один русский человек на Земле Иван Александрович Муромцев, который и написал эту «Исповедь» – то ли его «Исповедь» – исповедь последнего человека, то ли исповедь всего человечества, сконцентрировавшегося опять-таки в этом последнем одном человеке.

В этой «Исповеди» звучали вопросы: «Что явилось главной причиной гибели человечества на Земле?», «Почему не спасли человечество от гибели культура, религии, наука, 18. Журнал «Теоретическая экономика» №5, 2016 (< ![CDATA[ ]]> www.theoreticaleconomy.info< ![CDATA[]]> А.И. Субетто передовые идеологии?») и другие вопросы. В этом эссе, через исповедь этого последнего человека на Земле, я пытался показать, что человечество убила не Биосфера, потому что «реакция» Биосферы через рожденный ею «вирус- убийцу» была вторичной, была своеобразным «ответом» на угрозы со стороны рыночно- капиталистической системы хозяйствования на Земле, т.е. рыночно-капиталистической формы хозяйственного природопотребления, всей Системе Жизни на Земле. А человечество погибло от того, что не успело сбросить с себя эту омертвевшую, антиэкологическую, антиноосферную «оболочку» рыночно-капиталистического бытия, совершить Ноосферный Социалистический Прорыв к новым основаниям своего бытия, в которые входили и Роды Действительного Разума человечества, как Ноосферного Разума, отвечающего за Будущее всей Системы Жизни на Земле.

Собственно говоря, в «Исповеди последнего человека» (а эта исповедь представляет собой научно- философские размышления на более 200-ах страницах текста) я развил во всей полноте теоретическое положение, опубликованное мною в «Капиталократии» в 2000 году: «Предел в эволюции мировой капиталократии – смерть человечества, а затем и её носителей. Логика эволюции «Капитана-Бога» беспощадна. В этой логике в будущем нет места человеческой жизни. Преодоление этого Предела – в социалистической, коммунистической форме хозяйствования, т.е. в примате общественной собственности, при которой капитал становится социалистическим, т.е. не совсем капиталом, а деньги – «не совсем деньгами». Он возвращается к своим «корням» – к труду. «Общество Капитала» превращается в «Общество Труда», что означает, что на «место свободы Капитала» приходит «свобода Труда» и человек действительно приобретает власть над своим Бытием, становясь «ноосферным», т.е. способным обеспечить управление социоприродной гармонией на основе общественного интеллекта и образовательного общества» (с. 56).

И далее я обращал внимание потенциального читателя моей теории капиталократии на следующий момент в переживаемой исторической трагедии-фарсе современной системой капитализма: «Управление со стороны финансовой капиталократии ограничено, ограничено именно стихией конкуренции. Здесь заложено фундаментальное противоречие неокапитализма с оформившейся финансовой капиталократией. Капитализм пытается преодолеть собственное противоречие на «рельсах» капитализма, создав капиталовласть над капиталовластью, власть денег над деньгами. В этом своем движении он пытается дойти до собственного предела – предела Великого Абсурда, в котором Капитал овладевает всем миром, уничтожая труд, и соответственно всё человечество. Предел Абсурд Капитала – экологическая смерть человека. А вслед за ним и Капитала, высосавшего из человечества всё человеческое, всю «кровь» жизни, и сделав его «трупом» ещё до начала физической смерти.

«Трупный» Предел Абсурда Капитала уже просматривается зримыми контурами в «Человейнике» Александра Александровича Зиновьева и «Строе Денег» Жака Аттали, в строе «электронных денег», в котором человек окажется тождественным определенной сумме «электронных денег», т.е. электронно-денежной стоимостью, находящейся в потоках финансов и управляемой финансовой капиталократией».

Оформление на рубеже ХХ и XXI веков строя мировой финансовой капиталократии и соответственно системы глобального империализма, «центром» метрополии которой выступают США, и которая есть, в моей оценке, Глобальная Капитал-Мегамашина, произошло с одновременным появлением Онтологического, его можно назвать и Ноосферным, и Экологическим, Отрицания этой системы по основаниям Большой Логики Социоприродной Эволюции (это я аргументированно показываю в монографии «Ноосферизм». изданной в 2001 году) в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Это означает, и, к сожалению, современные ученые-марксисты этого не осознали, что противоречие между Трудом и Капиталом переросло в противоречие между Человеком и Капиталом, потому что капитализм, Глобальная Капитал-Мегамашина, мировой рынок превратились в механизм экологического самоубийства человечества. 19 Журнал «Теоретическая экономика» №5, 2016 < ![CDATA[ ]]> www.theoreticaleconomy.info< ![CDATA[]]> КАПИТАЛОГЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Мировая финансовая капиталократия, вся «пирамида» мирового капиталовластия и сопровождающие её – «пирамида» рынков и «пирамида» отношений эксплуатации, – превратились в начале XXI века, на фоне процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в механизмы экологического самоубийства человечества. Под «разговор» об устойчивом развитии, в которых отсутствует понимание, что в рамках капиталистической системы устойчивое развитие принципиально невозможно, растет неустойчивость всей системы бытия человечества в «пространстве» Биосферы Земли, за процессом которой наблюдается рост рисков мгновенной экологической гибели человечества, причем с одновременным ростом множества разных вариантов такой гибели.

Недавно в газете «Военная история» (№7, 2016) в статье Л.Сомова «Шестиногие диверсанты» было поведано, что в декабре 2000 года, когда Джордж Буш-младший одержал победу на выборах в Президенты США, в штате Дакота на одной из крупных баз американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) класса «Минитмен», вышли из строя системы управления пуском ракет, новейшие компьютеры как будто взбесились, из-за множества замыканий начался пожар в ракетных шахтах. Все офицеры, кто нес дежурство, в панике бежали и покинули базу. Только двое операторов в одном из отсеков командного пункта самоотверженно боролись с пожаром. Возникла реальная угроза самопроизвольного старта 50-и МБР, каждая из которых несла боеголовку с 3-мя разделяющимися термоядерными зарядами. Их суммарный ядерный эквивалент был равен 4500 «Хиросимам».

Под удар «взбесившихся» ракет, – пишет А.Сомов, – могли попасть центральные штаты США и часть Канады. «Кроме того, в случае несанкционированного пуска «Минитменов» в сторону России территория Соединённых Штатов автоматически подверглась бы ответному «визиту» баллистических ракет класса «сатана», которые способны преодолеть любую ПРО. После такого двойного ядерного удара территория США превратилась бы в радиоактивную пустыню», – отмечает автор. Интересно, что пока ещё действующий тогда президент США Билл Клинтон сбежал со всей семьей под предлогом «рабочего визита» в одну из африканских стран. Системная катастрофическая ситуация в конце концов была устранена. В результате расследования технических причин катастрофы было обнаружено, что виновниками стали расселившиеся в шахтах, командных пунктах, в компьютерах в огромных количествах тараканы, которых кормил в течение многих лет персонал базы с помощью остатков пищи на столах. Дело об этом ЧП было засекречено и только недавно информация просочилась в средства массовой информации. Итак, планета, мир человечества находились в «полушаге» от «ядерного Армагеддона» в конце 2000 года. О чем это говорит? – О бесперспективности самой тенденции мировой капиталократии США установить свое господство над ресурсами мира, в том числе с помощью военной силы и современного оружия массового поражения.

Не менее опасными являются эксперименты США, связанные с климатическим оружием на Аляске, в Гаконе в виде радарной системы НААRP, способной влиять на климат нашей планеты. Из той информации, которая оказалась в средствах массовой информации разных стран, Пентагон и связанные с ним научно-исследовательские организации осуществляют программу комплексного исследования радиочастотных воздействий на ионосферу. Де-факто в США разрабатывается оружие, способное кардинально менять климатические условия, вызывать землетрясения, цунами, создавать озоновые дыры, через которые солнечные и космические лучевые воздействия становятся (20 Журнал «Теоретическая экономика» №5, 2016 < ![CDATA[ ]]> www.theoreticaleconomy.info< ![CDATA[]]> А.И. Субетто) смертоносными для живых систем, в том числе и людей, вызывать невиданные ураганы и засухи, проливные, катастрофические по своим последствиям, дожди.

Вся трагедия заключается в том, что те ученые, которые служат целям Пентагона, та наука, которая обслуживает применение HAARP, играет «в темную» со сверхсложной системой, каковой является Биосфера и планета Земля, непредсказуемые ответы которой могут оказаться катастрофическими для самих США и человечества в целом. «Разум» мировой финансовой капиталократии, каким бы мощным интеллектом он ни обладал, именно вследствие поклонения «золотому тельцу», превращается в «Анти-Разум», т.е. в экологически самоуничтожающийся разум (этому я посвятил отдельную работу «Разум и Анти-Разум» в 2003 году).

В одном из интервью американский журналист и один из активнейших участников мирового Антиглобалистского движения В. Герасимов, которое он дал редактору газеты «Общество и Экология» 20 октября 2001 года, в ответ на вопрос – «Приходит ли в голову представителям тайного «мирового правительства», в которое входят банковские кланы Баруха, Лейбы, Куна и других, что «при таком управлении ими общество придет в мировую разбалансировку, прежде всего, Биосферы, и может случиться мировой катаклизм, от которого и им не поздоровится?» – ответил: «Вы знаете, они – мистики. И, скорее всего, они этого не понимают».

У Природы – у Биосферы и у планеты Земля как суперорганизмов, – в моей оценке, имеется в резерве не менее трех десятков неожиданных «ответов» на антропогенное давление на Систему Жизни на Земле, и каждый из них будет для человечества неожиданным и смертельным. Миру капитализма, и как неотъемлемого его качества – «миру войн и насилия и эксплуатации» – Экологический Приговор Природой уже вынесен. Конкретная форма реализации этого Приговора может оказаться неожиданной. Мир стал во сто крат сложнее и чувствительнее к разным формам энергетического воздействия на него со стороны человечества. У человечества нет Будущего вне Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Все эти якобы секретные «мировые правители» – финансовые супермагнаты из США, владеющие даже не в миллиардно-долларовом, а в триллионо-долларовом, исчислении финансовым капиталом, и думающие, что они управляют миром, а все государственные лидеры, включая президентов США, – это их марионетки, которые «танцуют» по «их правилам», – «слепы», являют собой Анти-Разум Глобальной Капитал-Мегамашины, которая, с ускорением, начинает падать в экологическую пропасть. Наступило Время Родов Действительного Человека и Действительного Разума! А это одновременно есть переход человечества к формам бытия без эксплуатации человека человеком, без строя мировой финансовой капиталократии, без «Строя Денег» и «Цивилизации Рынка» в определении Жака Аттали.

Экологический мир рыночно-капиталистического человечества чрезмерно хрупок, он «беременен» «Армагеддонами» разного происхождения, и прошлая угроза «ядерного Армагеддона», которая неожиданно возникла в штате Дакота в США в декабре 2000 года, буквально перед началом XXI века и III-го тысячелетия с Рождества Христова, была лишь Предупреждением Человечеству, своеобразным Посланием ему от по-своему «разумного» Космоса. В этом послании все тот же вопрос: «Кто ты, Человек, на Земле? Разум Биосферы и всего Сущего на Земле, а в Будущем – в Космосе, или «ошибка Природы или Эволюции», «пробное существо» (в определении Ф.М.Достоевского), которое так и не сумело обрести разум и погибшее под «завалами» ложных ценностей капиталовластия, потребительства, гонки за прибылью, «права сильного», которое утверждалось в знаменитых «Протоколах сионских мудрецов» как истинное право, лежащее в основе управления со стороны «богоизбранных» по отношению к тем, кто такой «избранности» не удостоился?». – И отвечать нам, всем думающим людям надо безотлагательно, и отвечать бескомпромиссно.

Только Человечество Ноосферное, только Человечество Социалистическое, чей коллективный (21 Журнал «Теоретическая экономика» №5, 2016 < ![CDATA[ ]]> www.theoreticaleconomy.info< ![CDATA[]]> КАПИТАЛОГЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС) разум несет ответственность за Будущее всего разнообразия жизни на Земле, имеет Будущую Историю! Другой альтернативы нет!

Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств доктор экономических наук, доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.