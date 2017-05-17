Дневник пингвина

Понедельник.

Сегодня совсем тепло, всего минус десять. Утром на берегу высадились две группы людей. Что-то строят, кажется, зимовки. Те, что победнее одеты, часто вспоминают чью-то маму и стреляют у своих соседей сигареты.

Вторник.

Сегодня в наше стадо приходили гости. Называли себя американцами и угощали нас бананами. Вкусно.

Среда.

Вчера вечером наше стадо посетили русские. Угощали огненной водой и называли нас чукчами. После третьего стакана я упал клювом в сугроб. Утром обнаружил, что мои глаза смотрят в разные стороны. Может быть, бананов переел?

Четверг.

Ходил к русским. Человек в медвежьей шубе показал рукой в сторону американцев и сказал: «Тащи бананы, чукча, тогда налью». Его зовут Костя. Очень душевная личность. На этот раз я спал в сугробе вместе с ним.

Воскресенье.

Американцы дают бананы все неохотнее.

Вторник.

Вчера американцы не дали бананов совсем. Я спер у них какую-то железяку с проводами и притащил Косте. Он сказал, что чукча молодец, и налил мне стакан спирта. Потом пили еще, за удачный бизнес. В сугроб спать не пошли: Костя заснул за столом, а я так и не смог добраться до двери.

Среда.

Сегодня американцы приходили к русским и требовали вернуть антенну. Костя сказал им по-русски: «Банан вам, а не антенну!». Американцы банан не взяли и ушли с пустыми руками. Вечером американцы приходили с обыском в наше стадо. Искали меня, чтобы снять шкуру. Ну, ни фига себе налоги на бизнесменов!..

Четверг.

Ночью, когда все спали, перекатил на зимовье русских все американские бочки с соляркой. У американцев поднялась паника. Здоровый рыжий американец стрелял из ружья и кричал: «Рашен чукча — партизан!». Дурак! Нечего было бананы жалеть!

Пятница.

Американцы сидят без топлива и без рации. Сегодня немного похолодало (минус сорок), и они согласились сесть за стол переговоров. Я теперь живу в комнате Кости. Он говорит, что бизнесмену нужна крыша.

Суббота.

Переговоры идут второй день. Американцы называют меня «русский мафиози». Оказывается, все их бочки с соляркой были помечены. Костя предъявил американцам документы, по которым все их бочки были взяты в качестве трофеев у немцев еще в 1945 году во время прорыва танковой дивизии генерала Мирошниченко к городу Шпандау.

Воскресенье.

Русские продали американцам бочку солярки за десять тысяч долларей и три ящика бананов. Что ни говори, бананы — классный закусон! Воспользовавшись пургой, пошел к американцам и перекатил бочку назад. Зачем — не знаю. Наверно, из принципа.

Понедельник.

Русские вернули американцам бочку за какую-то несчастную тысячу долларей и бутылку вина. Господи, какую же гадость пьют эти американцы!

Среда.

Русские требуют за солярку рубли, а у американцев только доллары. Костя организовал валютную биржу. Курс доллара сразу стал падать. Сегодня за один рубль можно купить 17 657 долларей.

Суббота.

Американцы просят солярку в кредит. Костя обещал подумать, а пока предложил им гуманитарную помощь: один стакан солярки в день. Мне объяснил, что эта гуманная акция поднимет наш престиж. М-да… Мудреная это штука — бизнес.

Воскресенье.

Американские женщины просятся к нам на заработки. Их можно понять: у нас тепло и очень весело. А теперь, кажется, будет еще веселее.

Понедельник.

Костя заявил, что у американцев нет демократии. И он совершенно прав! У американского начальника отвратительнейшая физиономия. Да и вообще он такой жмот: за лишний миллион долларей удавиться готов.

Вторник.

Костя не удосужился объяснить американцам, как строить демократию, и они дерутся уже второй день. А мы смотрим. Интересно! Я сегодня поставил на рыжего триста тысяч долларей, но беднягу в самом начале драки стукнули табуреткой по голове. Рыжий упал носом в сугроб. В дальнейшем строительстве демократии он не участвовал.

Среда.

Да здравствует бизнес! Курс рубля все растет. Мне выделили отдельный кабинет и охрану. Что поделаешь, американцы — довольно дикий народ: бродят возле нашей территории с топорами. Ага, жди, так я и выйду без охраны!

Пятница.

Костя показал мне расписку рыжего. Теперь мой друг владеет фамильным замком Генри Форда и его окрестностями. Сам рыжий возражал против такой приватизации, но его товарищи показали ему табуретку, и рыжий быстро согласился.

Среда.

Зимовка подходит к концу. А жаль! Вполне возможно, что у американцев еще осталась парочка-другая фамильных фирм и банков. Костя уговаривает меня ехать с ним в Россию. Говорит, что именно сейчас его стране нужны такие честные бизнесмены, как я.

Без даты.

Прощай, Антарктида! Говорят, в России много работы. Костя сказал, что рядом с Россией живут не только американцы, но и много разных других народов. Это хорошо. Потому что американцы слишком хорошо меня знают. А с остальными нам только предстоит познакомиться. Ре-е-е-бята-а!.. Я к вам иду!