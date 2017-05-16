В Германии начались конфискации частных домов с целью поселения мигрантов.

Власти в Гамбурге, втором по величине городе в Германии, начали конфисковать частные дома для решения проблемы нехватки жилья — проблемы, которая остро усугубляется решением канцлера Ангелы Меркель принять в страну более двух миллионов мигрантов.

Отъем властями Гамбурга коммерческой недвижимости с переоборудованием её в в приюты для мигрантов происходит с конца 2015 года, когда Меркель открыла границы Германии сотням тысяч людей из Африки, Азии и Ближнего Востока. Однако теперь город экспроприирует единицы жилой недвижимости, принадлежащие частным лицам.

В этот беспрецедентном шаге власти Гамбурга конфисковали шесть жилых домов в районе Хамм недалеко от центра города. Но не это самое интересное. Здания, принадлежащие частному домовладельцу, были вакантными с 2012 года ибо нуждаются в ремонте. Поэтому некий попечитель, назначенный городом, в настоящее время обновляет объекты недвижимости вопреки воле их собственника, которого обязывают оплачивать проводимый перед конфискацией ремонт.

Формально такая революционная экспроприация санкционирована «Законом о защите жилого фонда в Гамбурге» (Hamburger Wohnraumschutzgesetz), законом 1982 года, который был обновлен Социалистическим правительством города в мае 2013 года. Согласно поправке социалистов город получает право конфисковать любую недвижимость, которая пустует более четырех месяцев.

Более того. Социалисты и зеленые в Гамбурге создали так сказать «горячую линию», где местные жители на общественных началах могут сообщать куда следует о вакантной недвижимости соседей. Активисты также создали веб-сайт — Leerstandsmelder (Vacancy Detector) для тех же целей, собирая информацию со всей Германии.

1 октября 2015 года Гамбургский парламент (Hamburgische Bürgerschaft) одобрил новый закон, который позволяет городу изымать пустующую коммерческую недвижимость (офисные здания и землю) и использовать ее для размещения мигрантов.

Городские власти заявили, что эта мера необходима, поскольку в то время (2015-й год) в Гамбург ежедневно прибывало более 400 новых мигрантов, и все существующие убежища беженцев были заполнены. Они сказали, что, поскольку владельцы пустующей недвижимости отказались сделать свою собственность доступной городу на добровольной основе, городу следует дать право взять ее силой.

Мероприятие вызвало бурю аплодисментов у левых парламентариев:

«Мы делаем все возможное, чтобы беженцы не были бездомными в течение предстоящей зимы», — сказал сенатор Тилл Штеффен из Партии зеленых. «По этой причине нам нужно использовать свободные коммерческие объекты».

Тем временем в Парламенте справа звучали окрики, что попытки государства захватить частную собственность нехорошо пахнут коммунизмом и даже самодержавием:

«Предложенная конфискация частных земель и зданий является массированным нападением на права собственности жителей Гамбурга», — сказал Андре Трепол из правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). «Это равносильно экспроприации со стороны государства». Он сказал, что предлагаемая мера — это «закон запугивания», который представляет собой «политический прорыв дамбы с далеко идущими последствиями».

Катя Судинг, лидер Свободных демократов (FDP) в Гамбурге, сказала, что предлагаемый закон является «неприемлемым пересечением красных линий … Такие принудительные меры будут только вызывать возмущение в отношении беженцев».

Однако это было только начало. В ноябре 2015 года законодатели в Берлине рассмотрели чрезвычайное законодательство, которое позволило бы местным властям захватывать частные резиденции для размещения лиц, ищущих убежище. Это предложение позволило бы полицейским принудительно входить в частные дома и квартиры без какого-либо ордера с целью определения пригодности недвижимости в качестве жилья для беженцев и мигрантов. Скандальная поправка в закон держалась в секрете от общественности, пока лидер Свободных демократов (FDP) в Берлине Себастьян Чая не привлек внимание публики к теме, жестко предупредив, что эта новая мера властей нарушит основы права и конституции. Он заявил:

«Планы сената Берлина на реквизицию жилой и коммерческой недвижимости без согласия владельца на размещение беженцев являются открытым нарушением конституции. Попытка властей подорвать конституционное право на собственность и неприкосновенность жилища должна быть решительно пресечена».

Гуннар Шупелиус, обозреватель берлинской газеты BZ, так прокомментировал законодательные нововведения:

«Власть хочет разрешить полиции входить в частные дома для размещения беженцев, даже против воли владельца!? Когда я об этом впервые услышал, я сначала подумал что это какая-то злая шутка или тупая сатира, или как минимум недоразумение, потому что Конституция Германии, Статья 13, гласит: «Дом неприкосновенен».

«Суть идеи проста: теперь полиция может входить в частную собственность без распоряжения суда, чтобы искать жилье для беженцев, когда им угрожает бездомность. Причем такими правами наделяются не только копы, но и некие «регулирующие органы».

Остается неясным, почему до сих пор никто не оспорил явную неконституционность экспроприации в Гамбурге. Между тем, немцы спрашивают: а что дальше то будет? Следующим логичным шагом властей будет введение нормы на максимальный объем жилой площади на человека, после чего тех, у кого большие квартиры можно заставить делиться ими с людьми с Ближнего Востока.

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Источник: nnm.me