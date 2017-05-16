Путин приступил к решающей стадии отрыва России от долларовой системы

Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года, в которой фактически впервые говорится о суверенизации российской экономики как о стратегической цели. Среди направлений, задач и мер её достижения называются такие, о которых раньше говорили только «конспирологи» на форумах и Сергей Глазьев. Теперь это государственная политика.

В начале главы «Вызовы и угрозы экономической безопасности» откровенно констатируется международный расклад:

«На современном этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного мира. При этом процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные изменения в области международного права, военно-политической и экономической областях».

Далее перечисляются главные угрозы экономики России (от использования экономического давления развитых стран до исчерпания сырьевой модели экономики), но среди них особое внимание привлекают пункт 2 и 8:

«2. усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг»

прямая отсылка на пузырь, надуваемый ФРС с 2008 года, и катастрофические последствия его схлопывания

«8. подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы»

здесь должно ёкнуть сердечко у спекулянтов Московской биржи и западных финансовых фондов, играющих на курсе рубля, поскольку это прямая указивка для ЦБ новых задач в рамках нового этапа суверенизации банковской системы.

При этом в Стратегии указывается, что Россия в столь непростых условиях сохраняет «достаточно высокий уровень экономического суверенитета и социально-экономической стабильности»

Но достаточно высокий — это всё же не оптимальный уровень, поэтому первой целью Стратегии называется укрепление экономического суверенитета России, для достижения которой ставятся задачи по суверенизации российской экономики. Особенно внимание, помимо реального сектора экономики, обращают внимание задачи по «устойчивому развитию национальной финансовой системы». Их достаточно просто перечислить без комментариев, знающий поймёт:

«1) снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках;

2) снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции;

3) развитие внутренних (национальных) источников долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления, достаточной для устойчивого развития национальной экономики;

4) развитие механизмов и инструментов инвестиционно ориентированной государственной финансовой политики, предусматривающей в том числе увеличение нормы накопления, а также привлечение накоплений для реализации инвестиционных проектов;

5) совершенствование специализированных инструментов поддержки кредитования стратегических отраслей экономики, наукоёмких и высокотехнологичных производств;

6) развитие инфраструктуры национального финансового рынка, национальной платежной системы, национальной системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений;

7) совершенствование регулирования деятельности финансовых организаций, развитие системы пруденциального надзора и методик стресс-тестирования;

8) противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;

9) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственных внебюджетных фондов;

10) совершенствование управлениям государственными финансовыми активами и долговыми обязательствами.»

В совокупности все эти шаги — нейтрализация зависимости рубля от доллара, создание самостоятельные платёжные, расчётные и регулирующие финансы системы, долгосрочное кредитование за счёт внутренних ресурсов и др. — фактически является новым, решающим, этапом отвязки от долларовой системы. Дедолларизация российской экономики и спекулятивной глобальной пирамиды ФРС, запущенная Путиным с 2012 года, выходит на финишную прямую. Сделать предстоит ещё много и самое трудное, но предпосылки и первые шаги уже совершены — установление контроля за ЦБ через управляемую Набиуллину, зачистка банковской системы, отвязка её от западных банков, пресечение оттока капитала, создание платежной системы «Мир», аналога «Свифта», переход на рублёвые расчёты с другими странами и многое другое.

За три месяца будут разработаны конкретные меры реализации Стратегии, и станет понятно, как поставленные цели власть собирается достичь. В то же время такие шаги Кремля гарантированно вызовут новые ответные удары глобальной олигархии, и к этому надо быть готовыми. Игла Кащея уже в наших руках, остаётся только аккуратно её согнуть и сломать.

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Источник: https://www.discred.ru/2017/05/16/putin-pristupil-k-reshayushhej-stadii-…