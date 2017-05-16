Право и возможность – разные вещи

Отопление – на предельном минимуме: даже в отапливаемых помещениях всегда холодно до мурашек! Умываются одним (!) стаканом воды. Им и глаза протирают, и при чистке зубов используют. Тётка по нашей традиции затеяла постирушки – сказали «что вы, что вы!» Чтобы не принимать ванну – моются под душем, ванну набрать – тоже «слишком дорого»…

Читая статью о том, как жёстко экономят тепло и воду англичане – порой холодными зимами даже замерзая до смерти, не столько от бедности, сколько от жадности – я думал, честно говоря – «перегибает наш агитпроп» [1] … Но вот приехала одна тётка с работы, лично знакомая. Тётка пожилая, её дочь вышла замуж за француза и укатила во Францию. Вот мать и навещала дочку… Вначале дом – роскошный по нашим меркам – обрадовал тётку. Потом оказалось, что хозяева экономят – и экономят страшно. Ради экономии отапливаются в доме не все комнаты.

«У нас» – писали советские экономисты в книге «Резервы экономики» 1988 года выпуска – «Чтобы охладить один арбуз, набирают полную ванну воды». Я это помню. Так было повсеместно – в 1988 году.

Это, конечно, нехорошо – наливать полную ванну, только чтобы арбуз охладить… Но разве хорош французский вариант: "я им посуду хотела помыть, как у нас принято – они говорят – "что вы, что вы, не надо, так много воды сливать..."

Это же мне не Киселёв рассказывает с экрана. Это лично знакомый пожилой человек рассказывает, персонально мне знакомый…

Потому что настоящее богатство – оно, конечно, ресурсное. Оно не может быть представлено фантиками, крышечками, лоскуточками, лейблами, модной символикой, потому что блестящие безделушки – удел вороватых сорок.

Подлинное богатство – это когда в твоих руках и в твоём праве его основа – ресурсы Земли. Если же ты просто имеешь плоды, брошенные тебе с барского плеча настоящим хозяином – то не уподобляешься ли свинье, которой тоже порой организуют изобилие: кормят на убой, с весьма определённой целью…

+++

"Свинью на убой"? Фу, как грубо! Неужели вы думаете, что частные собственники видят в наёмных рабочих не людей, а скот?!

Ну, а кого ещё?

Тут только два варианта: или вы ИМЕЕТЕ ПРАВО на долю в ресурсно-ёмких благах, или тот, кто имеет право на долю в них – имеет НУЖДУ В ВАС.

Чтобы понять это на практике – представьте себе для наглядности фигуру английского короля, английского лорда и мастерового в суконном цеху. Все трое кушают (пусть и по-разному).



За что платят мастеровому? Конечно же, не за то, что он есть! Ему платят только в том случае, если его работа нужна обладателям денег. Как только он станет лишним и в его руках перестанут нуждаться хозяева жизни – платить ему перестанут.



А вот на короля или лорда это правило не распространяется. Они работать не обязаны. У них рента – по закону. Они – сами закон. Их общество обязано содержать за то, что они имеют статус – короля или лорда.

Вот поэтому мы и говорим, что хлеб имеет только тот, кто:

1.Имеет право на долю в ресурсах территории.

2.Нужен для чего-нибудь владельцам долей ресурсов территории.

Если вы не получатель ренты и в то же время не нужны (лишние) в процессах действующего производства – вы лишаетесь средств, необходимых для существования.

Эта трагедия уже случилась с миллионами наших земляков, которые в приватизацию потеряли статус совладельцев общенародной собственности. Ренту им получать не с чего, права её требовать они лишены, а в процессах производства они оказались не нужны…

+++

Правопользование. – объединяет владение (частную собственность) и неделимое совладение (кондоминиум, акционирование и т.п.).

Правопользование – оно или есть, или его нет. Если его нет – тогда пользоваться ничем нельзя. Нужно спрашивать разрешение владельца – и не факт, что владелец такое разрешение даст.

При этом владелец может запросить с тебя, лишённого правопользования, чего угодно – хоть почку вырезать, хоть «интимной связи». Ты, конечно, вправе отказаться- но имеешь ли возможность отказываться?

Право и возможность – разные вещи. Если речь идёт о разрешении на пользование ЖИЗНЕННО-НЕОБХОДИМОЙ вещью, то твоё формальное право отказаться превращается в фикцию. Ты становишься и заложником, и жертвой шантажа, и – в конечном варианте – рабом, «говорящим орудием».

Поэтому отсутствие правопользования – делает жизнь человека очень тяжёлой, фактически-бесправной (даже при наличии фальшивых формальных прав человека) и к тому же зыбкой и ненадёжной, очень рискованной. И самое лучшее, что может быть у человека – это правопользование жизненно-необходимыми вещами!

+++

Современные люди часто этого не понимают. Их сознание повреждено и деформировано. Что оно утратило в первую очередь? Оно утратило целостность – то есть понимание единства материального мира и взаимосвязи всех происходящих в нём процессов.

Целостность – это понимание полного цикла необходимости и непротиворечивости составляющих необходимость элементов.

Неразрывная связь настоящего, прошлого и будущего, материальных и духовных потребностей человека, отказ, фигурально выражаясь, противопоставлять «пищу воде», то есть отказ ставить одну необходимость в конфликт с другой (большевики, например, жёстко противопоставили физиологические первичные потребности человека национальному чувству, патриотизму и религии, на чём в итоге и проиграли).

Когда распадается целостность (понимания полного цикла необходимости, согласованность её элементов) – проявляется суицидальная истерия масс, с оттенками бесноватости, слабоумия и шизофренических расстройств.

Человек становится в прямом смысле нежизнеспособным: он не в состоянии необходимые ему условия, не в состоянии продолжить род, сохранится на земле. Он беснуется – но конечным итогом его беснования становится его исчезновение. Утратив целостность мышления – "от сотворения мира" – он уступает землю другим, чужим. И это уже навсегда…

Можно восстановить вымерших динозавров в "Парке юрского периода" – но кто и зачем будет восстанавливать вымерших французов или украинцев?! Разве они нужны тем, кто унаследовал их землю и живёт поверх их костей?!

[1] http://economicsandwe.com/0FB60313933155 B2/; РЫНОЧНОЕ БУДУЩЕЕ: ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.