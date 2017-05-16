Открыть свое дело – как это в России?

Какой должна быть главная задача правительства? Создать условия для развития экономики. Сами собой даже кошки не родятся, что уж говорить о «самосоздании» условий. Строй, при котором мы живем, называется капитализм. Его основа – частная инициатива. Значит ли это, что государство должно отойти в сторону и умыть руки? Нет, конечно. Потому, что при таком подходе, частная инициатива будет, а вот её плодов мы можем и не дождаться. Почему? Потому, что именно государство должно создать условия, чтобы инициатива людей могла быть воплощена в конкретные экономические объекты и достижения. Для этого не так уж и много нужно.



Статьей нашего коллеги из ПВО Челябинской области И.Ю. Тюляхтина, мы продолжаем разговор, начатый материалами о состоянии нашей экономики, на которую мы смотрим и глазами наемных рабочих и со стороны предпринимателей.

У нашего товарища возникла идея открыть свой спортзал. Что из этого получилось?

«Малый бизнес по-русски

Основано на реальных событиях

Предисловие

Мучимый извечными русскими вопросами «кто виноват?» и «что делать?» я сидел у себя в офисе. Очередной российский кризис, спад деловой активности. Строительная отрасль, с которой я в основном работал, вновь начала тормозить, не успев толком разогнаться после предыдущего кризиса. Вывел меня из этого состояния, один знакомый, с которым мы вместе занимались в тренажерном зале. Месяца три он убеждал, что это не только реально, но и очень выгодно! Но меня все равно терзали сомнения. Одно дело, когда это является хобби, увлечением и совсем другое, когда хобби превращается в бизнес.

Речь шла об открытии собственного тренажерного зала. Приятель показал мне бизнес-план, набросанный нашей общей знакомой — аудитором высшей категории. Если верить бизнес-плану, дело и впрямь выгодное и окупается от силы за семь-восемь месяцев. Первоначальные вложения в оборудование для зала, а также в ремонт помещения получались вполне приемлемыми. Тем не менее, всё это слишком хорошо выглядело, чтобы быть правдой! Поэтому я ещё долго изучал бизнес-план, просчитывал разные варианты. Объехав много подобных тренажерных залов, пообщался с хозяевами, сотрудниками. Почитал на досуге статьи в интернете, форумы посетил. Сам я с детства занимаюсь спортом, в тренажерный зал почти всю жизнь ходил, да и сейчас частенько заглядываю. Так что мысли о том, что нужно сделать и как, на мой взгляд, все должно функционировать, у меня были.

В помещении я решил открыть не только тренажерный зал, но и зал для групповых занятий. Как выяснилось позже, решение это было ошибочным, потому что тренажерный зал занимал 75% полезной площади, принося при этом 95% дохода. Да и зал групповых занятий часто простаивал, а в тренажерном зале места иногда не хватало.

Итак, основными проблемами при открытии этого бизнеса оказались:

Поиск подходящего помещения и необходимых денежных средств Подбор квалифицированного персонала Продвижение спортзала, реклама Получение удовольствия от процесса открытия спортзала и — что немаловажно – получение прибыли!

I . Поиск помещения и денег

Покупка помещения, безусловно, является наиболее выгодной при наличии денег. А если их недостаточно, то остается ипотека. Я понимал, что до последней копейки, не выплаченной банку, не буду являться реальным собственником. Но все-таки это было для меня единственной реальной возможностью купить помещение для своего тренажерного зала. Когда недвижимость в собственности, даже при том, что она куплена в ипотеку, расходы стабильны, и никто тебя не выгонит из помещения, если ты, конечно, вовремя вносишь ежемесячные платежи. Можно спокойно планировать бизнес, не оглядываясь на настроение собственника, как в случае с арендой. Кроме того, затраты на кредит выходили в полтора-два раза ниже, чем аренда.

Помимо покупки помещения, была ещё одна серьезная проблема, требующая решения: покупка спортивного оборудования. Без него, как вы понимаете, зал не зал. И на его приобретение также требуется приличная сумма. У меня таких денег не было, у знакомых – тоже. Да и, как известно, деньги, взятые в долг у друзей и родственников, портят отношения с ними. В итоге, я первым делом обратился в несколько банков как частное лицо, а затем и как юридическое. Как частное лицо я обратился в наиболее крупные и серьёзные банки по поводу покупки подобранного мной нежилого помещения в ипотеку. Везде был получен отказ. Оставалось искать помещение в аренду. Для себя я определил требования к помещению: площадь, район, этаж, состояние помещения. Важным моментом была возможность заключения долгосрочного договора и желательно с правом выкупа. Помимо этого, наличие первоначального ремонта существенно уменьшило бы затраты.

Помещение я нашел: с ремонтом, с оптимальной площадью, с удачным расположением в спальном районе среди множества магазинов, автосалонов, на крупном перекрестке. Зал хорошо виден издалека. С хозяином помещения договорился об отсрочке, точнее, о так называемых «арендных каникулах» на 3 месяца. Платить нужно было первые 3 месяца только коммуналку. Аренда получилась, на первый взгляд, вполне приемлемая, исходя из составленного бизнес-плана. Договор аренды сделали долгосрочным и зарегистрировали его в Регистрационной палате. Сделал я это для того, чтобы спокойно работать, не завися от прихоти хозяина помещения. Правда, это было сопряжено с дополнительными расходами, хоть и не очень большими.

Понятно, что в помещении многое надо было переделывать под свои нужды, а что-то и заново делать. Пришлось, например, установить душевые кабины, два санузла, изменить планировку помещений, переклеить обои, покрасить стены и т.д. Сэкономить удалось на потолке, он уже был и меня устраивал. Пол также вполне подходил для тренажерного зала. Часть работ, я постарался сделать своими силами, привлекая на некоторых этапах помощников и узких специалистов.

Далее настала пора юридического лица! Оборудование я решил взять в лизинг, обратившись для этого в один из банков и в одну из крупных лизинговых компаний. На начальном этапе банкиры милы и приветливы, с удовольствием обо всём рассказывают, и объясняют, какие документы нужны для лизинга. Но в итоге, в обоих учреждениях меня долго мурыжили, около трех месяцев примерно. Я звонил, заезжал, узнавал, когда будет ответ, но они только разводили руками. В итоге, спустя три месяца, я спросил напрямую: «Дадите деньги?» Ответ был ожидаем: «Нет!»

Но на этом я, конечно, не успокоился, решив взять кредит для покупки оборудования под залог собственной квартиры, и обратился в банки. Затем сделал попытку взять кредит на развитие бизнеса. Результат, думаю можно не оглашать, он предсказуем. В очередной раз убедился, что можно рассчитывать только на собственные силы! В этом и заключается одна из особенностей бизнеса по-русски. Все эти псевдопрограммы помощи малому бизнесу, может, и существуют. Может, по ним кто-то даже получает реальную помощь. Может быть! Чего только не бывает на белом свете. Но я давно в сказки не верю и описываю не сказочную, а реальную ситуацию, когда начинающим никто не помогает. Суть в том, что, если ты не кум, сват, брат, то ты сам раскрутись, а потом, может быть, мы тебе и дадим кредит, если сочтём нужным. Но проблема в том, что он нужнее именно на начальном этапе. Нехватка средств на этом этапе — главная причина неудач начинающих предпринимателей.

И я, поскребя по сусекам, заняв недостающие деньги у знакомых, со всей дури … вляпался в этот бизнес. Какое именно оборудование необходимо и где его покупать, мне подсказал знакомый – тренер по бодибилдингу. Оборудование пришлось ждать около трех месяцев, потому что почти всё оно делается под заказ. В итоге, моя выгода от «арендных каникул», оказалась иллюзорной.

Почему я был так наивен, пытаясь купить помещение в ипотеку, оборудование — в лизинг и взять кредит на развитие бизнеса? Может, потому, что, как и многие, видел по телевизору выступления разных умных и не очень начальников, экспертов и прочих персонажей, рассказывавших о том, как замечательно живется у нас предпринимателям, и о том, как «партия и правительство» неусыпно пекутся о благе начинающих предпринимателей. Так, один из моих знакомых, видя мои попытки получить кредит, сказал: «Ну что ты от них хотел? Они же частные банки!». Может быть, они и частные, но ведь их руководители и владельцы в основном живут и работают в России. И как я понимаю, одной из задач финансовых организаций является поддержка бизнеса, опять-таки российского. Помнится, когда прогремел очередной кризис, государство очень сильно помогло, влив серьезные деньги в эти банки, несмотря на то, что они в большинстве своём частные. Выходит, они обязаны государству и, соответственно, его гражданам. Ведь именно эти граждане платят налоги, поступающие в бюджет, из которого и оказали помощь этим самым банкам. Но…

II . Квалифицированный персонал

Пока изготавливалось оборудование для тренажерного зала, в свободное от ремонта помещения время я занялся поиском квалифицированного персонала.

Посыпались резюме, в основном на должность администратора. Все рвутся в бой, нахваливают себя, пишут о знаниях, умениях, готовности учиться, самосовершенствоваться, а также работать в поте лица на благо фирмы. Возраст кандидаток и кандидатов был в основном от 19 до 30 лет

Основные проблемы с администраторами были:

Несоответствие заявленных в резюме данных действительности. Так, офисных программ не знают вовсе или знают на уровне начинающего… наблюдателя. Лишь пара кандидатов имела хотя бы общие представления о программе 1С. С социальными сетями работать в большинстве случаев не умели. Нет, сообщение написать или фото посмотреть — это им, конечно, было под силу. Но, допустим, как оформить группу ВК или продвинуть, раскрутить её — об этом они не имели никакого представления. Еще более серьёзная проблема с кандидатками – это их лень и нежелание учиться чему-то новому. Но при этом требования по зарплате: 30000 — 45000 руб. Никакой лояльности фирме, работодателю, только «денег дай».

С тренерами проблемы аналогичные: знания почти на нуле, работать часто пытаются «мимо кассы», в приоритете личные интересы.

III . Продвижение спортзала, реклама

Один самых сложных моментов в любом бизнесе – продвижение, реклама. Открыть тот же фитнес-клуб – это даже не полдела, а лишь малая часть. Пообщавшись со знакомыми и с подобранным уже персоналом, я решил начать с создания группы в ВК. Для данного вида деятельности реклама и продвижение в ВК вполне приемлемы и при определенных усилиях и материальных затратах приносят неплохой результат.

Но одной лишь рекламы в ВК, конечно, недостаточно. И я решил наладить контакты с магазинами спортивного питания и спортивной одежды. Эта взаимная реклама заключалась в следующем: взаимный обмен визитками, которые ставились на стойке администратора, совместные мероприятия, акции, соревнования, проводившиеся в фитнес-клубе, призы для которых предоставляла вторая сторона (спортивное питание, сертификаты, спортивная одежда и т.п.). Помимо этого, были привлечены промоутеры, раздававшие листовки с рекламой спортклуба в многолюдных местах. Рекламная информация была размещена в соседних учебных заведениях (школах, колледжах, университете).

Также решил обратиться за помощью в нашу «партию власти». Как раз накануне, в 2014 году, президент подписал ряд документов о развитии массового спорта, возрождении комплекса ГТО. И я, наивный уральский паренек, оттолкнувшись от этих решений президента, пошел прямо в Региональную общественную приемную. Там меня, особо не слушая, перенаправили в районное отделение этой самой «партии власти». Я пришел к ним, со своими идеями и просьбами, но в ответ услышал: «Мы ничем помочь не можем. О нас вспоминают только перед выборами». Мне посоветовали обратиться непосредственно в Администрацию района. И вот там, в администрации района, я действительно встретил некоторое понимание и желание хоть как-то мне помочь со стороны заместителя главы района. Она меня внимательно выслушала, предложила принести рекламный материал о клубе, которым могла бы поделиться на ближайшем совещании с руководителями учебных заведений района. Также пригласила поучаствовать на ежегодном празднике «День района» в качестве одного из спонсоров. Но, к сожалению, мне как начинающему предпринимателю по финансовым причинам этого сделать не удалось.

Кстати, около спортклуба, в здании ЖЭКа, была приемная депутата «партии власти». Я несколько раз приходил, но там было всегда закрыто. Один раз, правда, дверь открылась и мне сказали, что есть такая, но она ушла несколько минут назад в соседнюю школу. Я побежал туда. Но там мне ответили, что она уже ушла в школу напротив. В школе напротив я услышал, что, вроде, была какая-то «депутатша» и у них, но уже ушла. В итоге, потратив два часа своего времени, я так и не встретился с этой «слугой народа»…

IV . Получение удовольствия и прибыли от открытия спортклуба.

Да, удовольствие от того, что я смог, сделал, конечно, было! А вот что касается прибыли… Через семь месяцев после открытия и спустя примерно год с начала воплощения этой идеи в жизнь — я клуб продал! И был этому безмерно рад.

Основные причины:

Нехватка денежных средств. Вытекает из первого: не хватило времени на раскрутку клуба. Опять-таки вытекает из первого: арендная плата и зарплата персонала съедали всю прибыль, даже с «горкой»! Все-таки помещение должно быть в собственности. Отсутствие возможности взять кредит на развитие бизнеса начинающим предпринимателям. Этого нет на практике, есть только на словах. Причем нужна была не такая уж большая сумма, причем всего на один-два года, чтобы пройти точку безубыточности, нарастить клиентскую базу, заработать имя, подобрать квалифицированный персонал. Бизнес-план грамотно и профессионально составленный специалистами. Опять же, не смотря на это, самому нужно всё несколько перепроверить. Ну, и «золотой запас у атамана» должен быть не на полгода, как у меня, а на гораздо больший срок. Не нужно было питать ложных иллюзий что кто-то, а уж тем более власти обязательно мне помогут, заинтересуются проектом. Всё-таки речь шла о здоровье потенциального электората, в том числе подрастающего.

Про банки я просто промолчу.

Вывод, который я лично для себя сделал – начинающий предприниматель в России может рассчитывать только на себя лично!

Член Политкомитета Челябинского Регионального отделения

Партии Великое Отечество (ПВО)

Тюляхтин И.Ю.».

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Источник: nstarikov.ru