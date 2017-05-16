Обмен информацией

Коротко про продолжающуюся в Вашингтоне истерику. После того, как Белым Дом сначала обвинили в том, что он вообще встречался с Лавровым, потом в том, что Трампа и Пенс улыбались на встрече с Лавровым, а затем в том, что они жали руку Лаврову и Кисляку и фотографировались с ними "как старые друзья", наконец дошли до сути дела и начали песочить администрацию за то, что вообще обсуждалось на встрече. Новое обвинение – на встрече с Лавровым, Трамп "лично передал Лаврову секретные данные" о борьбе с Халифатом, которые собирали американские разведывательные органы, без всякого согласования с разведсообществом и страной (вероятно, Израилем), которая эту информацию предоставила американцам.Ну вы поняли – "президент США лично отчитывается перед русскими кураторами" у себя в кабинете. На деле, контакты между военные и разведывательными структурами США и РФ на почве борьбы с ИГИЛ возникли отнюдь не вчера ив ходе развития сирийский войны, эти контакты пытались как формализовать в рамочных соглашениях, так и развить, что предусматривалось как одно из направлений сотрудничества США и РФ по Сирии в рамках сделок Лавров-Керри, которые дважды заключались в 2016 году. Но так как с администрацией Обамы договориться в конечном итоге не удалось, вопрос о информационном обмене между РФ и США по вопросу Халифата завис в воздухе.Трамп, когда шел на выборы, всегда подчеркивал, что главный враг США в Сирии не Асад, а Халифат. Россия так же всегда забрасывала удочку в Вашингтон на предмет совместных действий против режима Багдади, даже несмотря на все прочие разногласия по Сирии и Украине. То есть, еще в 2016 году создавались предпосылки для дальнейший межгосударственных контактов связанных с борьбой российско-иранской и американской коалиций против Халифата. Естественно, тем кругам, которые призывали "сбивать российские самолеты в Сирии" и "свергнуть Асада вооруженным путем", такие контакты Белого Дома с Кремлем крайне нежелательны. Это касается как оборонного лобби и республиканских ястребов, так как произраильского лобби, которое видит в таких контактах урон анти-иранской политике, так как ослабление давления на Кремль рассматривается в том числе и как попустительство Ирану, который пользуясь союзом с Россией и Асадом, значительно укрепил в последние годы свои позиции на Ближнем Востоке и не думает останавливаться. По этим же причинам, часть американского истеблишмента повязанная саудовскими деньгами, так же будет делать все, чтобы даже видимости согласия между Белым Домом и Кремлем не возникло. Отсюда и этот параноидальной ор в СМИ, где даже обычное обсуждение темы операций против Халифата, воспринимается как полная сдача американских национальных интересов.Надо понимать, что все последующие контакты Вашингтона с Кремлем так же будут сопровождаться аналогичной истерией, а всемогущество РФ в американской прессе и ее последующая демонизация, будет преобретать все более всегалактический характер.

Источник: colonelcassad.livejournal.com