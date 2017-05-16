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Москва, учись у Киева, как надо взыскивать

18:40. 16 мая 2017 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:

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Официальный Киев и не собирается отдавать российские долги, сделанные при президентстве Виктора Януковича. Зато, что касается своих интересов, тут Киев беспощаден к врагам Украинского рейха. А как вещают каждый Божий день укроСМИ врагом №1 "Незалежной" является по определению украинства только Россия и никто другой. 
 
Исполнительная служба Министерства юстиции Украины по обращению Антимонопольного комитета республики приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с «Газпрома» в 6,4 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает ТАСС. https://lenta.ru/news/2017/05/...
 
Любопытно отметить, что официальный Киев пытается оказать давление на Германию и Турцию, чтобы эти страны отказали России в строительстве обходных магистральных газопроводов. Страна-агрессор Россия должна по мнению руководства Украины иметь свои трубопроводы на территории Украины и под контролем Киева. Кроме того, Киев наложил санкции на Россию и требует усиления санкций Запада против России.
 
Считаю, что в ответ на угрозы арестовать российское имущество на Украине, Москва должна арестовать всё украинское имущество на Украине. это и будет асимметричным достойным ответом Москвы. Чтобы бандерлоги не шалили. 
 
Виталий Чумаков
 
https://cont.ws/@vita1chuk/616224
Метки: Россия, Украина
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Один комментарий»

  • 2569 2026
    Walentin 16 мая 2017 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Если вы попали в сумасшедщий дом, то зачем самому становиться сумасшедшим. О людях надо думать, а не о бендеровцах.

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