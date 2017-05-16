Куда делись видные деятели „белых” после Гражданской войны? Пошли работать к „красным”

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Приняв от Антанты не только материальную, но и военную помощь живой силой, антисоветская война Белого движения постепенно лишалась черт патриотического движения и предстала как прозападная сила, ведущая к потере целостности и независимости России.

Строго говоря, белые «втянулись» в полномасштабную гражданскую войну вслед за иностранной интервенцией, как ее «второй эшелон».



С.Г. Кара-Мурза