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Казахский поэт: Кириллицу надо осознать как ценность…

18:39. 16 мая 2017 Просмотров - 79 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://forbes.kz
Свое мнение по вопросу перевода казахского языка на латинский алфавит высказал известный казахстанский поэт, писатель-литературовед, поэт и лингвист Олжас Сулейменов

Олжас Сулейменов.

На мой взгляд, если поторопиться с латиницей, это может помешать скорости развития нашего народа. Сейчас в стране осуществляется очень хороший проект — трехъязычие. Новое поколение будет, безусловно, идти в школах по этому пути. И они усвоят классическую международную латиницу, пользуясь которой можно приобщиться к достижениям мировой науки и техники, — сказал Олжас Сулейменов в интервью Sputnik.

По мнению Олжаса Сулейменова, алфавит в первую очередь должен быть сопряжен с языком. Подражание узбекской, азербайджанской или туркменской латинице не приведет к прогрессу, заметил поэт.

Писатель считает, что кириллица является общим культурным достоянием для тюрков кипчакской группы и славян.

Кириллицу надо осознать как ценность, от этой ценности отказываться нельзя. И об этом я писал в книге «Тюрки в доистории». Она вышла в 2001 году, Академия наук эту книгу наградила премией Культегина, но, видимо, не прочла. Иначе давно этот вопрос был бы прояснен, обсуждался бы в научных кругах. Но этих кругов я не вижу тоже, — отметил Олжас Омарович.

Он пояснил, что такие буквы, как «ж» и «з», являются изобретением кипчаков, и их в древнетюркском орхоно-енисейском алфавите нет.

В 1929 году мы однажды попробовали перейти на латиницу. В то время мы подражали Ататюрку, прогрессивному деятелю, который, стремясь выйти из-под эгиды ислама и приблизиться к Европе, заменил арабский алфавит на латинский. Но проблема была в том, что латинский пришел без языка, а просто как механический набор знаков, — добавил Сулейменов.

По его словам, борьба между латиницей и кириллицей характерна для всего мира. Сегодня в это соревнование алфавитов вступают арабская вязь и китайские иероглифы. Писатель уверен, что пока есть время на раздумья, нужно взвесить все «за» и «против» относительно перехода на латинский алфавит.

Не только правительство решает, правда же? Мы живем в демократической стране, давайте будем обсуждать и выбирать свой путь, — заявил Сулейменов.

И добавил, что готовит статью о происхождении кириллицы и её роли в тюрко-славянском наследии.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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