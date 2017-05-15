Захар Прилепин: Несчастные умирают за нечисть
Что скажет Порошенко матерям десятков солдат ВСУ, погибших в последние дни?
И вот какие новости на Донбассе, в ДНР.
Согласно радиоперехватам, в предпраздничные дни под Горловкой в течение одного дня было убито и ранено («двухсотые» и «трёхсотые») 57 солдат и офицеров ВСУ.
На широкинском направлении был накрыт штаб батальона «Азов» — 21 убитый там. Но это только в штабе.
Общие потери там исчисляются в несколько сотен (и сейчас уточняются, поэтому пока о них умолчим).
Это лишь, повторяю, на двух позициях в праздничные и предпраздничные дни; в то время как артдуэли всё это время происходили сразу на нескольких направлениях, и разовые потери не исключены, хотя и не отображены публично. С обеих сторон.
Однако если говорить о сопоставимых потерях со стороны армии ДНР — известно, что в те же самые дни погибли шесть военнослужащих в процессе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.
И ещё, что ужасно: в результате безумной пальбы артиллерии ВСУ погибли четыре мирных жителя в Авдеевке и шесть в Безыменном. Двое детей остались сиротами.
Украинская сторона о потерях мирных жителей на той стороне не сообщает ничего. (Были бы — крик стоял на весь мир).
Выводы из этих цифр все в состоянии сделать сами.
То есть, потери как минимум семь с той стороны к одному с этой — и только уже уточнённые; но когда вскроются полные данные по Широкино, разница будет ещё более обескураживающая.
Что об этом сообщает украинская сторона?
Она не сообщает вообще ничего.
С 1 мая, если верить их сводкам, у них был один, что ли, раненый.
Поразительно, но вот такая у них свобода.
А что тогда они говорят людям, которым везут гробы? Что говорят они отцам и матерям погибших в эти дни? Что их дети отравились? Выпали из окна? Разбились в автокатастрофе?
На удивление лживая и подлая власть.
Лживая не по той причине, что скрывает потери — может быть, иногда потери стоит скрывать. Лживая и подлая по той причине, что никакого Донбасса они никогда не получат. Донецкую и Луганскую области всё равно придётся отдать, причём целиком.
Люди на той стороне гибнут только за то, чтобы у власти держался Порошенко.
Если Порошенко отдаст приказ отойти и отвести тяжёлое вооружение — всё сразу прекратится. Но тогда добробаты вернуться в Киев и оторвут ему голову.
Две трети добробатов сейчас согнали на передовую.
Их не боятся на Донбассе. Их боятся в Киеве.
Российские либералы много кричали о том, что никакого нацизма на Украине нет — посмотрите, мол, на результаты выборов.
Это, знаете, как если бы маньяк захватил в заложники семью из дедушки, бабушки, родителей и пятерых детей, туда явились наши правозащитники, и изучив ситуацию, объявили бы: всё в порядке, там один человек против, девять «за», маньяк в меньшинстве, стоило бы озаботиться его правами.
— Семья, вы за мир? — спросил бы правозащитник у семьи.
— Да, мы за мир, против маньяков, — прокричала бы семья.
— Видите, — сказал бы правозащитник, — Большинство за мир. Не надо их трогать. Пусть живут, как им нравится.
И ушёл бы.
Группа остервенелых киевских политиков, озабоченных только сохранением собственной власти (и, да, жизни), десяток мэров и губернаторов по Украине с их халдеями и подпевалами, несколько тысяч откровенных нацистов, процента полтора свихнутых (свихунтых можно сказать) маргиналов и тысяч пять идиотов в соцсетях создают нам впечатление о целой Украине.
Причём эти, как правило, не гибнут.
Гибнут чаще всего молодые, глупые и несчастные — призванные в армию.
Их очень жаль.
Не пускайте своих детей в армию, украинцы.
В этом нет никакого смысла вообще. Ни малейшего.
Они умрут не за Львов и не за Одессу. Они умрут за то, чтоб Порошенко ещё месяц или год просидел у власти. Потом его всё равно снесут.
Ещё они умрут за то, чтоб мордастые тыловые крысы на 9 мая вырывали у Бессмертного полка в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске и во Львове портреты ветеранов и топтали их.
За это действительно стоит умирать?
А вот за что умирают здесь — все знают.
За то, чтоб эта обнаглевшая нечисть никогда на Донбассе не появилась.
И нечисть никогда здесь не появится.
Автор: военнослужащий армии ДНР, заместитель командира разведывательно-штурмового батальона спецназначения.
http://svpressa.ru/war21/article/172333/