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Захар Прилепин: Несчастные умирают за нечисть

13:58. 15 мая 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:

Что скажет Порошенко матерям десятков солдат ВСУ, погибших в последние дни?

Захар Прилепин: Несчастные умирают за нечисть
 

И вот какие новости на Донбассе, в ДНР.

Согласно радиоперехватам, в предпраздничные дни под Горловкой в течение одного дня было убито и ранено («двухсотые» и «трёхсотые») 57 солдат и офицеров ВСУ.

На широкинском направлении был накрыт штаб батальона «Азов» — 21 убитый там. Но это только в штабе.
Общие потери там исчисляются в несколько сотен (и сейчас уточняются, поэтому пока о них умолчим).

Это лишь, повторяю, на двух позициях в праздничные и предпраздничные дни; в то время как артдуэли всё это время происходили сразу на нескольких направлениях, и разовые потери не исключены, хотя и не отображены публично. С обеих сторон.

Однако если говорить о сопоставимых потерях со стороны армии ДНР — известно, что в те же самые дни погибли шесть военнослужащих в процессе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

И ещё, что ужасно: в результате безумной пальбы артиллерии ВСУ погибли четыре мирных жителя в Авдеевке и шесть в Безыменном. Двое детей остались сиротами.
Украинская сторона о потерях мирных жителей на той стороне не сообщает ничего. (Были бы — крик стоял на весь мир).

Выводы из этих цифр все в состоянии сделать сами.

То есть, потери как минимум семь с той стороны к одному с этой — и только уже уточнённые; но когда вскроются полные данные по Широкино, разница будет ещё более обескураживающая.

Что об этом сообщает украинская сторона?

Она не сообщает вообще ничего.

С 1 мая, если верить их сводкам, у них был один, что ли, раненый.

Поразительно, но вот такая у них свобода.

А что тогда они говорят людям, которым везут гробы? Что говорят они отцам и матерям погибших в эти дни? Что их дети отравились? Выпали из окна? Разбились в автокатастрофе?

На удивление лживая и подлая власть.

 

Лживая не по той причине, что скрывает потери — может быть, иногда потери стоит скрывать. Лживая и подлая по той причине, что никакого Донбасса они никогда не получат. Донецкую и Луганскую области всё равно придётся отдать, причём целиком.

Люди на той стороне гибнут только за то, чтобы у власти держался Порошенко.

Если Порошенко отдаст приказ отойти и отвести тяжёлое вооружение — всё сразу прекратится. Но тогда добробаты вернуться в Киев и оторвут ему голову.

Две трети добробатов сейчас согнали на передовую.

Их не боятся на Донбассе. Их боятся в Киеве.

Российские либералы много кричали о том, что никакого нацизма на Украине нет — посмотрите, мол, на результаты выборов.

Это, знаете, как если бы маньяк захватил в заложники семью из дедушки, бабушки, родителей и пятерых детей, туда явились наши правозащитники, и изучив ситуацию, объявили бы: всё в порядке, там один человек против, девять «за», маньяк в меньшинстве, стоило бы озаботиться его правами.

— Семья, вы за мир? — спросил бы правозащитник у семьи.

— Да, мы за мир, против маньяков, — прокричала бы семья.

— Видите, — сказал бы правозащитник, — Большинство за мир. Не надо их трогать. Пусть живут, как им нравится.

И ушёл бы.

Группа остервенелых киевских политиков, озабоченных только сохранением собственной власти (и, да, жизни), десяток мэров и губернаторов по Украине с их халдеями и подпевалами, несколько тысяч откровенных нацистов, процента полтора свихнутых (свихунтых можно сказать) маргиналов и тысяч пять идиотов в соцсетях создают нам впечатление о целой Украине.

Причём эти, как правило, не гибнут.

Гибнут чаще всего молодые, глупые и несчастные — призванные в армию.

Их очень жаль.

Не пускайте своих детей в армию, украинцы.

В этом нет никакого смысла вообще. Ни малейшего.

Они умрут не за Львов и не за Одессу. Они умрут за то, чтоб Порошенко ещё месяц или год просидел у власти. Потом его всё равно снесут.

Ещё они умрут за то, чтоб мордастые тыловые крысы на 9 мая вырывали у Бессмертного полка в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске и во Львове портреты ветеранов и топтали их.

За это действительно стоит умирать?

А вот за что умирают здесь — все знают.

За то, чтоб эта обнаглевшая нечисть никогда на Донбассе не появилась.

И нечисть никогда здесь не появится.

Автор: военнослужащий армии ДНР, заместитель командира разведывательно-штурмового батальона спецназначения.

 

http://svpressa.ru/war21/article/172333/

 

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