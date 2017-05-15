Шестнадцать российских спартанцев

В этом коротком репортаже – о геройских действиях шестнадцати наших офицеров. А между строк читаем ещё кое-что.



Вспомним Афганистан. Там тоже геройские поступки были. Но не было… чуда.



Чуда, потому что этот же репортаж, к счастью, не закончился словами „герои сложили свои головы перед значительно превосходящими силами противника”. И это чудо – знак. Знак, данный Матрицей (Ноосферой, Всевышним, Создателем, Космосом,..). Хороший знак, означающий, что по-крайней мере за пределами России страна на верном пути.

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Российские телеканалы "Первый канал" и "Россия-24" в среду сообщили, что 16 российских офицеров из Сил специальных операций вышли на передовой рубеж в провинции Алеппо, чтобы передать координаты целей для наведения авиации, когда их атаковали боевики.



Российских военных обстреливали из установок "Град", артиллерии, минометов и танка.

Офицеры решили принять бой и почти двое суток сдерживали натиск около 300 боевиков, точным огнем уничтожили танк противника, две боевые машины пехоты и начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником внутри.



Боевики понесли серьезные потери и отступили, российским военным потерь удалось избежать. По данным командира российской группы, их атаковали террористы из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". Он обратил внимание на серьезную экипировку террористов, у которых, в том числе, нашли зарубежные медпрепараты.

Все отличившиеся в бою в провинции Алеппо военнослужащие, по данным российских телеканалов, представлены к высоким государственным наградам, а командир группы — к званию Героя России.

"Первый канал" показал в эфире представление Минобороны президенту РФ о наградах для офицеров, на документе Путин написал: "Согласен. Вручу лично".

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Источник: ss69100.livejournal.com