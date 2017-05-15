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Шестнадцать российских спартанцев

10:14. 15 мая 2017 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:

В этом коротком репортаже – о геройских действиях шестнадцати наших офицеров. А между строк читаем ещё кое-что.

Вспомним Афганистан. Там тоже геройские поступки были. Но не было… чуда.

Чуда, потому что этот же репортаж, к счастью, не закончился словами „герои сложили свои головы перед значительно превосходящими силами противника”. И это чудо – знак. Знак, данный Матрицей (Ноосферой, Всевышним, Создателем, Космосом,..). Хороший знак, означающий, что по-крайней мере за пределами России страна на верном пути.

*


Гуманитарный коридор на севере АлеппоРоссийские телеканалы "Первый канал" и "Россия-24" в среду сообщили, что 16 российских офицеров из Сил специальных операций вышли на передовой рубеж в провинции Алеппо, чтобы передать координаты целей для наведения авиации, когда их атаковали боевики.

Российских военных обстреливали из установок "Град", артиллерии, минометов и танка.

Офицеры решили принять бой и почти двое суток сдерживали натиск около 300 боевиков, точным огнем уничтожили танк противника, две боевые машины пехоты и начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником внутри.

Боевики понесли серьезные потери и отступили, российским военным потерь удалось избежать. По данным командира российской группы, их атаковали террористы из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". Он обратил внимание на серьезную экипировку террористов, у которых, в том числе, нашли зарубежные медпрепараты.

Все отличившиеся в бою в провинции Алеппо военнослужащие, по данным российских телеканалов, представлены к высоким государственным наградам, а командир группы — к званию Героя России.

"Первый канал" показал в эфире представление Минобороны президенту РФ о наградах для офицеров, на документе Путин написал: "Согласен. Вручу лично".

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: афганистан, войска, Матрица, подвиг, Россия, сирия
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Один комментарий»

  • 4981 3853
    Павел 15 мая 2017 в 10:40 Ссылка Пометить
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    Почему в Афгане не было чуда? А батальон спецназа против пары полков охраны дворца Амина? А т.н. 9-я рота, о которой так похабно отснимался бондарчук-младший (с маленькой буквы – умышленно)?

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