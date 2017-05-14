То самое Знамя

Во многих городах прошли военные парады, главным символом которых было Знамя Победы.

Сегодня хотелось бы вспомнить об одном из героев, сибиряке, Фёдоре Матвеевиче Зинченко, благодаря его мужеству и командирскому таланту и появился этот символ.

Фё́дор Матве́евич Зи́нченко — советский военачальник, Герой Советского Союза, герой Польши, полковник, первый советский комендант Рейхстага (май 1945); командир 756-го стрелкового полка, воины которого 30 апреля 1945 года в результате штурма завладели Рейхстагом, и затем 1-го мая водрузили на нём советское Знамя Победы.

Фёдор Матвевич родился в 1902 году в приобской (на левобережье реки Оби) деревне Ставской (ныне это территория Кривошеинского района Томской области), в многодетной украинской крестьянской семье: выросли его 5 братьев и 6 сестёр.

После получения начального образования в местной церковно-приходской школе мальчик Фёдор работал по найму, пас скот, батрачил, затем (1915—1917) подросток жил и работал на станции Межениновка Томской Сибирской железной дороги. В старшем подростковом возрасте в 1917—1919 жил на станции Тайга Томской железной дороги.

С 17 лет был близок с красной коммунистической молодёжью, вступил в РКСМ. Когда исполнилось 18 лет (1920 год) как комсомолец-активист был принят в сформированный томский коммунистический отряд ЧОН. В то же время продолжил свое самообразование в вечерней школе рабочей молодёжи.

В ноябре 1924 года при расформировании томского ЧОН, в числе некоторых других кадровых военных был переведён в штат укомплектования 61-го стрелкового полка РККА.

В Томске в 1927 году поступил на геологический рабфак Сибирского технологического института имени Ф.Э. Дзержинского, однако призыв на действительную военную службу не позволил продолжить здесь обучение.

В 1928 году Кривошеинским РВК был призван в ряды Красной Армии, направлен в воинскую часть «5-й Армейский стрелковый полк» на Дальнем Востоке.

Служил конюхом, поваром, бойцом пулемётного расчёта.

В дальнейшем стал здесь курсантом-пулемётчиком Владивостокской (бывшей Омской) военной пехотной школы РККА имени Коминтерна.

В 1930 году Ф. Зинченко окончил Владивостокскую (бывшую Омскую) пехотную школу и перешёл на политическую работу в Красной Армии.

В 1930—1938 прошёл все ступени младшего командирского политсостава, преимущественно в составе частей Уральского военного округа РСФСР.

С 1938 года переведён в Ленинград, служил комиссаром батальона военного училища связи имени Ленинградского Совета (ЛВУС имени Ленсовета).

В момент начала Великой Отечественной войны Ф.М. Зинченко занимал должность заместителя начальника политотдела Ленинградского училища воздушного наблюдения, оповещения и связи (ЛВУС имени Ленсовета).

В ноябре 1941 года был назначен комиссаром штаба формировавшейся 171-й стрелковой дивизии.

В действующей армии на передовой старший офицер-политработник майор Фёдор Зинченко — с 19 марта 1942 года.



В 1942—1943 воевал в составе 171-й сд 34-й армии Северо-Западного фронта (до ноября 1943).

Здесь в ходе боёв по уничтожению Демянского выступа обороняющегося противника 24 февраля 1943 года комиссар дивизии майор Ф.М. Зинченко впервые принял командование 380-м стрелковым полком, на который пришлась значительная боевая нагрузка в ходе начавшейся войсковой операции.

Действующая армия, Северо-Западный фронт, 15 марта 1943 года.

Фронтовое донесение — представление к награде:

15 марта сего года полк под командованием майора тов. Зинченко первым ворвался в северо-восточную часть укреплённого узла сопротивления у деревни Липовицы уничтожил находящийся там гарнизон неприятеля, захватил 12 пленных и трофеи — 5 пулемётов, 2 пушки, танк, до 60-ти винтовок и склад с военным имуществом.

Тов. Зинченко достоин правительственной награды орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»… (награждение от 27.03.1943)

С этого времени (февраль 1943), как ранее закончивший курсы «Выстрел» переподготовки старшего офицерского состава, майор Ф.М. Зинченко попал в список офицеров резерва Ставки Верховного главнокомандования. С ноября 1943 части дивизии были переданы переформированием в состав Белорусского фронта.

Из книги томских писателей Тамары Калёновой и Игоря Краморенко «Сибирское поле памяти» (2010): Бой на озере Неведро:

…Декабрь 1943-го. Зинченко в то время командовал 380-м стрелковым полком, уже имевшим богатейшую военную биографию. Полк только что разгромил мощный узел сопротивления «Луиза», оборонявшийся батальоном немецких штрафников, бывших офицеров вермахта, и вышел на окраину Старой Руссы. И тут же получил новое задание: по узкому коридору, пробитому накануне в обороне противника, пройти в партизанский район неподалёку от озера Неведро в Псковской области и помочь окружённым партизанам. Погода была «из дождя да в воду», грязь непролазная, а пробираться приходилось почти ползком, так как коридор насквозь простреливался. Артиллерия, обоз, кухни отстали. Бойцы тащили на себе станковые пулемёты, миномёты, по два боекомплекта боеприпасов. Совершив в таких условиях 20-километровый переход, полк 29 декабря занял оборону у озера Неведро. Через день по морозцу подошли артиллерия и обоз.

А утром 1 января 1944 года гитлеровцы двинулись на партизанский район. Шли двумя цепями по 500-600 человек в каждой, без миномётно-артиллерийской подготовки. Стало ясно: противник не знает, что перед ним регулярная часть Красной Армии, и рассчитывает на лёгкий успех. Оценив обстановку, Зинченко принял решение: подпустить противника на 20—30 метров, забросать гранатами, прочесать кинжальным пулемётным огнём и ударить в штыки. В то же самое время одним батальоном выйти во фланг и тыл второй цепи, отрезав путь к отступлению.

Всё произошло так, как было рассчитано. Вслед за огневым ударом бойцы бросились в штыковую атаку. Это было настолько неожиданно для противника, что поднялась паника, немцы стали сбиваться в кучу, откатываться назад, но их встретил засадный батальон. Гитлеровцы в смятении бросились к озеру. Неокрепший лед под ними проломился. Оказавшись в ледяной воде, они просто обезумели, побросали свои шмайссеры (автоматы). Над озером понеслись дикие крики, вопли «Гитлер капут!».

Зинченко приказал прекратить огонь, отойти на 100 метров и передать противнику, чтобы выходили на берег и складывали оружие. В плен было взято 1200 солдат и офицеров. 380-й полк понес потери: двое убитых и трое раненых. Весь бой длился менее часа. За эту победу многие бойцы и командиры полка получили высокие правительственные награды. Зинченко был удостоен ордена Суворова III степени (орден Суворова I степени получил Г.К. Жуков за Сталинградское сражение) и получил звание полковника. Нелегко было расставаться с 380-м полком, когда пришёл приказ о переводе в 150-ю дивизию. Однако приказ есть приказ…



В мае 1944 назначен командиром 756-го стрелкового полка в той же дивизии, оставшиеся части которой вошли в формирование 150-й стрелковой дивизии уже в составе 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

756-й полк участвовал в ожесточённых боях в ходе Режицко-Двинской наступательной операции. Затем дивизия и полк воевали в составах 1-го Белорусского фронта. За освобождение Псковщины в районе Идрицы, 150-я стрелковая дивизия получила почётное наименование Идрицкой.

Полк участвовал в освобождении Псковщины (бои за посёлок Идрица и город Себеж), Латвии (бои за город Резекне и сражался на Рижском направлении), Польши (брал Шнайдемюль, Коммин, форсировал Одер).

В середине января 1945 года дивизия участвовала в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в результате которой была освобождена столица Польши город Варшава. В ходе этих боевых действий значительные силы немецко-фашистских войск оказались в котлах в Познани и Бреслау. Стала очевидна неспособность гитлеровцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников. На освобождённых территориях началось воссоздание польской государственности.

Далее были ожесточённые бои в Восточной Померании. Полк под командованием Ф.М. Зинченко завершил войну участием в битве за Берлин, в штурме германского Рейхстага.

Полк под командованием Ф.М. Зинченко особо отличился в ходе Берлинской наступательной операции:

в 20-х числах апреля (1945), несмотря на упорное сопротивление противника, полк, под командованием полковника Фёдора Зинченко, преодолел оборону противника и 24-го апреля первым ворвался в окраину Берлина — район Буххольц;

27-го апреля 1945 года под ожесточённым огнём противника полк стремительно форсировал канал Фербиндзее, штурмом овладел центральным кварталом Берлина, вышел к реке Шпрее.

28—29 апреля 1945 года полк под командованием Зинченко овладел тюрьмой Моабит (где за год до этого, перед казнью томился в заключении поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль).



Военный совет 3-й ударной армии, в целях усиления наступательного порыва бойцов Красной Армии, учредил 9 боевых знамён для водружения над Рейхстагом, которые были вручены стрелковым дивизиям, наступающим на Берлин.

Одно из этих знамён в ночь на 22 апреля было вручено 150-й дивизии генерал-майора В.М. Шатилова.

Знамя Победы, Красное знамя Военного совета 3-й ударной армии № 5, по общепринятой официальной версии событий, 30-го апреля 1945 года водрузили над Рейхстагом бойцы полка под командованием полковника Зинченко.

Для водружения Знамени над рейхстагом Федор Матвеевич выделил для этого свой лучший 1-й батальон под командованием капитана Неустроева С.А. (отличились бойцы лейтенанта А.П. Береста).

30 апреля 1945 года бойцы 756-го стрелкового полка, действуя совместно с подразделениями 380-го стрелкового полка, ворвались в рейхстаг и закрепились на первом этаже. Боевым распоряжением командира 150-й стрелковой дивизии от 30.04.1945 в 22:00 часа местного времени полковник Фёдор Зинченко был назначен комендантом Рейхстага.



Из Донесения № 0459 от 3 июня 1945 года начальника политического отдела 3-й ударной армии начальнику политического управления 1-го Белорусского фронта о водружении Знамени Победы над Рейхстагом:

С рассветом 30 апреля разгорелось решающее сражение за рейхстаг. Ломая сопротивление гитлеровцев, 756 сп 150 сд полковника Зинченко, 674 сп подполковника Плеходанова с ожесточёнными боями занимали одну позицию за другой, шаг за шагом приближаясь к рейхстагу.

Бесстрашно сражались бойцы стрелковых батальонов под командованием капитана Неустроева, майора Давыдова (150 сд) и капитана Самсонова (171 сд). В первых рядах атакующих шли бойцы стрелковой роты под командованием старшего сержанта Сьянова.

После ожесточённого кровопролитного боя батальон капитана Неустроева (756 сп 150 сд) ворвался в рейхстаг. Почти одновременно, наступая с севера и востока, в рейхстаг ворвались батальоны майора Давыдова (674 сп 150 сд) и капитана Самсонова (380 сп 171 сд).

И, наконец, в 14:25 30-го апреля 1945 года над зданием рейхстага было водружено Знамя Победы…

Мужество и отвагу проявил в боях за Берлин полковник Зинченко Фёдор Матвеевич, член ВКП(б) с 1926 года, командир 756 сп 150 сд, воины которого первыми ворвались в рейхстаг и водрузили Красное знамя…

Военный совет 1-го Белорусского фронта высоко оценил боевые действия наших войск. В приказе от 30 апреля 1945 года № 06 говорится:

Район рейхстага в городе Берлине обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28.04.1945 года выбросил на парашютах батальон морской пехоты. Противник в районе рейхстага оказывал ожесточённое сопротивление нашим наступающим войскам, превратив каждое здание, лестницу, комнату, подвал в опорные пункты и очаги обороны. Бои внутри главного здания рейхстага переходили в неоднократные рукопашные схватки…

…Войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, сломили сопротивление врага, заняли главное здание рейхстага и сегодня 30.04.1945 года в 14:25 подняли на нём наш советский флаг. В боях за район и главное здание рейхстага отличился 79 ск генерал-майора Перевёрткина и его 171 сд полковника Негоды и 150 сд генерал-майора Шатилова…"

…Боевым распоряжением командира 150 сд г.-м. В.М. Шатилова № 036 от 30.04.1945 года в 22:00 полковник Зинченко был назначен комендантом рейхстага.

С 1950 года Зинченко ушёл в отставку с военной службы и жил на Украине (Украинская ССР), жил с супругой Хоруженко Зинаидой Сергеевной в городе Золотоноша Черкасской области, с 1967 года семья Зинченко переехала в областной центр — город Черкассы. Здесь он работал преподавателем местной автошколы ДОСААФ.

В 1965 году побывал в Восточном Берлине.

В 1966 году побывал на родине в Кривошеинском районе Томской области, встретился с земляками из бывшей и уже исчезнувшей деревни Ставской, которые, к этому времени, в рамках кампании 1960-х по укрупнению, переселились в соседний колхоз при деревне Чагино.

Умер 15 октября 1991 года и был похоронен на Почётной аллее городского кладбища в городе Черкассы, Украина.

Герой Советского Союза Фёдор Зинченко оставил яркий след в истории России. О нём упоминается в книгах, посвященных событиям Великой Отечественной войны: «Воспоминания и размышления» (автор Г.К. Жуков), «Знамя над рейхстагом» (В.М. Шатилов), «Мы штурмовали рейхстаг» (И.Ф. Клочков).

В Центральном музее Великой Отечественной войны (Москва) на диораме «Штурм рейхстага» запечатлён полковник Фёдор Зинченко в момент передачи знамени разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантария.

Имя Фёдора Матвеевича Зинченко представлено на Памятной стеле томичей — Героев Советского Союза в Мемориальном комплексе Лагерного сада (2009).

В честь Ф.М. Зинченко в Кривошеино названа площадь (19.09.2012), здесь же установлена мемориальная плита в память о Герое Советского Союза Ф.М. Зинченко.

В честь Ф.М. Зинченко в городе Черкассы установлена мемориальная доска на доме, где в последние годы жил Герой Советского Союза Ф.М. Зинченко.

В честь Ф.М. Зинченко и других выпускников ВПШ — Героев Советского Союза установлена мемориальная доска в городе Владивостоке (Партизанский проспект, 37).

Боевому пути полковника Ф. Зинченко посвящены музейные экспозиции в ряде томских школ, на родине Героя — в музее райцентра Кривошеино (Томская область), в школах района: в селе Кривошеино, селе Иштан, деревне Никольское и др.

С 1985 года Ф.М. Зинченко — почётный боец Студенческого строительного и поисково-патриотического отряда «Искатель» Томского политехнического института.

Звание Почётного гражданина города Кустанай (Республика Казахстан), как командира геройского полка 150-й стрелковой дивизии (сформированной в декабре 1941 из призывников и добровольцев в Кустанае).

В Томске установлен «Памятник Ф.М. Зинченко — первому советскому коменданту Рейхстага» (Привокзальная площадь, Томск-Первый) — 30.04.2015.

Источник: nnm.me