Новости Украины и Новороссии 14 мая 2017

Российский депутат разработал закон об упрощенной выдаче трудовых патентов гражданам ЛДНР

В Госдуме готовится закон об упрощенной выдаче трудовых патентов гражданам ЛДНР.

Об этом сообщил депутат российского парламента Андрей Козенко, пишет ПолитНавигатор.

«Возник вопрос в организации прохождения практики студентов ВУЗов из ДНР и ЛНР в Российской Федерации. В частности – в республике Крым во время проведения курортного сезона. Однако есть препятствие – получение трудового патента. Я уже разработал законопроект (и он уже прошел экспертный совет) — о том, чтобы для жителей ЛНР и ДНР, документы которых признаются указом президента РФ, имели возможность упрощенного получения трудового патента.

Я считаю, что абсолютно несправедливо, что в одинаковых условиях оказываются жители Донбасса и жители Украины, которые приезжают на заработки в Крым, Россию», — рассказал Андрей Козенко.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская власть не смогла испортить народный праздник в Донецке, — впечатления зарубежных гостей от визита в ДНР

На празднование Дня Победы и третьей годовщины создания ДНР Донецк посетило более 600 зарубежных гостей, среди них были и российские парламентарии Сергей Мамедов, Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Сенаторы посетили Парад Победы, шествие 11 мая, приняли участие во втором заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс». В рамках заседания сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила исторически сложившиеся традиции, единство Русского мира. Она особо подчеркнула роль Указа Президента РФ В. В. Путина о признании документов ДНР и ЛНР, рассматривая это как реальные шаги России по поддержке находящихся в беде соотечественников. Сенатор отметила плодотворное сотрудничество всех субъектов РФ, в частности Республики Крым, с ДНР и ЛНР по различным направлениям, в т. ч. в области экономики, здравоохранения, образования и культуры. Особое внимание Ольга Ковитиди обратила на необходимость прекращения войны на Донбассе и исполнения украинской стороной Минских соглашений. Читайте также: Циничный обстрел ВСУ поселка в ДНР на 9 мая — подробности (ВИДЕО) «Сегодня, в мае 2017 года, в дни третьей годовщины референдума, война на Донбассе не окончена. Так, за три дня нашего пребывания в регионе украинская армия грубо нарушала режим прекращения огня. Военкоры и местные жители постоянно сообщали о серьезных боях практически во всех горячих точках ДНР. Боль и страдания стали уже постоянными „подарками с Украины“ для жителей республики. Так, по итогам суток 11 мая 2017 года, согласно сообщению Министерства обороны ДНР, украинские военные нарушили режим тишины 51 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт. Украинской артиллерией был поврежден дом в Донецке, один — в поселке Зайцево, еще один — в Горловке, два дома в селе Минеральное», — сообщила она. Читайте также: Три года Донецкой Народной Республике (ФОТО, ВИДЕО) «Несмотря на непрекращающийся геноцид со стороны украинской власти, дончане с любовью, заботливо украшают свой цветущий город. Зеленая и чистая столица радует гостей и жителей Республики. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации торжеств и надежное обеспечение органами исполнительной власти ДНР безопасности при проведении праздничных мероприятий. Так, феерическое представление на Олимпийском стадионе Донецка, в котором принимали участие более 1500 человек, в том числе дети и подростки, закончившееся салютом и прекрасным концертом звезд российской эстрады, собрало около 26 тысяч зрителей», — рассказала сенатор о впечатлениях. Читайте также: Многотысячное шествие в Донецке ко Дню Республики (ВИДЕО) «Каждый из нас знает, что сила в правде. А правда ДНР и ЛНР — в единстве выбора народа, который три года назад на всенародном референдуме определил будущее мирного Донбасса», — заявила Ольга Ковитиди.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Порошенко — м*дак. Донбасс рулит»

В центре Киева, в продуктовом магазине одной небольшой сети покупателям выдают чеки, где значится «Порошенко — м*дак. Донбасс рулит».

Чрезвычайное проишествие живо обсуждается в эфире телеканала «112-Украина», сообщают блоггеры по горячим следам. Как сообщается, магазин полон полиции и СБУ.

«Советник главы МВД Илья Кива, приглашенный в эфир, дает интервью из магазина, трясет чеками и вопит так, что кажется его вот-вот кондрашка хватит: «Это — не Донецк! Это — центр Киева! Распоясались совсем! Нам нужно быть бдительными!».

Хозяева не приехали, приехали их адвокаты и заявили, что чеки — результат хакерской атаки. Хоть стой, хоть падай.

Ляшко в студии подленько хихикает. Шо делается! Караул!! Сепаратисты шуруют!

Кива уже раз сто во всех эфирах прочел надпись на чеках с чувством, с толком, с расстановкой.

И кто подрывает устои государства? Кто бы те чеки без Кивы видел?», — написала в Facebook блоггер Елена Лаваль.

Сеть уже вовсю смакует случившееся.

Галина Анни Адвокаты молодцы)

Иоанн Петров Учитывая, что POS-терминал включен в локальную сеть, а та, в свою очередь в тырнет, то ломануть было в принципе не сложно (для грамотного человека). Но идея шикарная

Виктория Летаева Адрес в студию. Я буду их постоянным клиентом

Натуся Костенко Это проделки Кивы, сто процентов продался Скабеевой на сьемках 60 минут))))

Саша Салтыков Что будем делать? Кругом вата!!!

Мария Иванова Уже не выдают, да? Я б скаталась и набрала на сувениры

Сергей Иванченко Культурно все написано. Ничего нецензурного..чего паникуют обезьяны?

Vladimir Rus Так если он действительно м*дак и Донбасс рулит?!

Мария Иванова Ницой еще не возмутилась русским чеком в киевской сети?

Сашко Золотенко Причём, не сказано какой именно Донбасс. Может, это обиженные на Порошенко представители тербата «Донбасс». Там же не написано ДНР. Но чертей всё равно плющит

Вместе с тем, блоггеры подозревают, что таким образом компроментируя конкурентов, рейдерами отжимается бизнес.

Юлия Одесская Обычный отжим бизнеса

Геннадий Казаков Как вариант — кто-то из приближенных к хунте решил «отжать» под себя торговую сеть. Рейдерски захватить — сложнее, а вот через процедуру конфискации (перепродажи), мотивированной» политической диверсией» и т.п. — вполне.

ИА «Антифашист»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украине напомнили о многомиллиардном долге

© AFP 2017 / Sergei Supinsky

Украине напомнили о многомиллиардном государственном долге, который Киев должен отдать за четыре года, включая проценты.

В пресс-релизе рейтингового агентства Standard & Poors сообщается, что в период с 2017 по 2020 год Украине необходимо выплатить более 20 миллиардов долларов долга и проценты по нему, передает РИА Новости.

Агентство в очередной раз подтвердило рейтинги Украины на уровне «B-/В», указав, что «B-» отражает значительные долговые выплаты, которые предстоит сделать Украине, а также политические проблемы, которые могут замедлить темп реформ, и блокаду неподконтрольных территорий на востоке. Размер долговых выплат, приравниваемый к 21% ВВП Украины в 2017 году, стал основным «бременем» на рейтингах страны.

В Standard & Poors ожидают, что Украина выполнит свои обязательства по выплате госдолга в 2017 и 2018 годах в размере 2,6 и 3,9 миллиардов долларов соответственно, указывая при этом, что выплаты в 2019 году (7,5 миллиардов долларов) зависят от способности правительства претворить реформы в жизнь и рефинансировать часть долга.

Стоит отметить, что, по оценкам экспертов, в 2019 году с выплатой долга будет куда сложнее, так как ситуация будет напрямую зависеть от реформ Киева, проведение которых требует МВФ, и способности страны рефинансировать часть долга.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

На “Евровидении” победил португальский певец

Победителем песенного конкурса “Евровидение-2017″ в Киеве стал певец из Португалии Сальвадор Собраль. Это первая победа Португалии за время участия в “Евровидении”.

Как сообщил корреспондент “Интерфакса”, согласно голосованию жюри и зрителей представитель Португалии набрал 758 голосов в финале конкурса. Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала передала трофей конкурса Собралю, после чего он еще раз исполнил свою композицию. Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов с композицией “Beautiful Mess”, в финале конкурса он набрал 615 голосов. Третье место заняла группа из Молдовы Sunstroke Project с песней “Hey Mamma”, в финале они набрали 374 голосов.

Десять первых стран расположились в таком порядке:

1. Португалия – Сальвадор Собраль

2. Болгария – Кристиан Костов

3. молдавия – SunStroke Project

4. Бельгия – Бланш

5. Швеция – Робин Бенгтссон

6. Италия – Франческо Габбани

7. Румыния – Илинка и Алекс Флоря

8. Венгрия – Йоци Папай

9. Австралия – Исайя Файрбрейс

10. Норвегия – JOWST и Александер Вальманн

Представители страны-хозяйки Украины, группа O.Torvald, заняли 24-е место из 26 финалистов.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Итоги Евровидения-2017 в Киеве: Украина на 24-ом место

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, заняла 24 место.

Об этом пишет РИА Новости.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Петр Алексеевич и святой вечер

Петр Порошенко и длинный язык журналистки



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Пушков рассказал, куда могли завести Украину Бандера и Шухевич

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил официальному Киеву, что Украина вошла в Организацию Объединённых Наций, будучи частью «победившего СССР», а не как родина деятелей ОУН-УПА*.

«В Киеве гордятся, что Украина была членом-основателем ООН. Но она вошла в ООН как часть победившего СССР, а не как родина Бандеры и Шухевича. Инстинкты «героев» нынешнего Киева могли привести Украину лишь в стан мелких пособников Гитлера и в Нюрнбергский трибунал, но никак не в ООН», — написал политик в Twitter.

Он также отметил значимость вклада Ленина и Сталина в формирование украинского государства: «Без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность. Без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945: это было его решение».

*Организации, деятельность которых запрещена на территории России.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко отменил выступление перед финалом «Евровидения» из-за обстрела Авдеевки

Президент Украины Пётр Порошенко отменил выступление перед финалом «Евровидения-2017». По словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко, это решение Порошенко принял из-за гибели людей при обстреле Авдеевки. Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате обстрела Авдеевки украинскими войсками погибли четыре человека, один получил ранения. Читайте также: Евровидение MH17: Украинская власть хочет устроить кровавое шоу в прямом эфире

К оглавлению | Источник: rusvesna.su