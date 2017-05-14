На Солнце творится нечто странное: с него совсем исчезли пятна

Диск светила остается абсолютно чистым. Чем это грозит?Снимки, сделаные солнечной обсерваторией НАСА SDO (NASA’s Solar Dynamics Observatory), свидетельствуют: с нашего светила опять пропали все пятна. То единственное, которое было 9 мая 2017 года, пропало. Пятен не было 10 мая, нет и 11 мая.На снимке, сделанном 12 мая пятен опять не оказалось. Третий день подряд без них пошел.Как отмечают эксперты, в 2017 году набралось уже 32 дня, когда солнечный диск оставался абсолютно чистым. Ровно столько же «чистых» дней было и в прошлом году. Но это за весь год. А ныне — всего за 5 месяцев. Дело, возможно, идет к заметному снижению солнечной активности. Что грозит глобальным похолоданием. И кто знает, вдруг наблюдаемые причуды погоды — снег после весеннего тепла — это предвестники надвигающегося катаклизма.Вместе с солнечной активностью снизится интенсивность ультрафиолетового излучения. В результате чего более разряженными станут верхние слои атмосферы Земли. А это приведет к тому, что космический мусор будет накапливаться, а не сгорать.Солнце на снимке, сделанном обсерваторией SOHO 12 мая 2017 года. Пятен все еще нет.Солнце на снимке, сделанном обсерваторией SOHO 12 мая 2017 года. Пятен все еще нет.И в 2014 году с Солнца исчезали пятна. Уже тогда это выглядело подозрительно, потому что светило находилось в середине 11-летнего цикла своей активности — то есть, на максимуме. Оно должно было быть усыпано пятнами, которые как раз свидетельствуют об активности. Ведь именно с ними связаны солнечные вспышки и корональные выбросы.И вот опять что-то не так. Ученые озабочены. Не исключено, полагают они, что пятна могут исчезнуть надолго — на десятилетия.Об этом еще в 2010 году – почти в начале нынешнего 24-го цикла солнечной активности – предупреждали Мэттью Пенн (Matthew Penn) и Уильям Ливингстон (William Livingston) из американской Национальной солнечной обсерватории(NSO).Им вторили исследователи под руководством Ричарда Алтрока (Dr Richard Altrock), астрофизика из Исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory). Они обнаружили странности в движении плазменных потоков внутри Солнца. И, как следствие, аномальные изменения в магнитных полях. А именно от них — от этих полей – главным образом и зависит формирование пятен. В итоге, Алтрок с коллегами тоже тоже предсказали, что в грядущем цикл солнечная активность будет понижена.Вот так должно выглядеть “нормальное” Солнце – с пятнами. Изображения Земли и Юпитера добавлены на диск Солнца для сравнения.Вот так должно выглядеть “нормальное” Солнце – с пятнами. Изображения Земли и Юпитера добавлены на диск Солнца для сравнения.Если пятна перестанут появляться, то Солнце скорее всего погрузится в сверх продолжительный минимум активности. В истории человечества нечто подобное уже бывало. Например, с 1310 по 1370 годы, с 1645 по 1715 годы. В те времена количество солнечных пятен снижалось в тысячу раз по сравнению с “обычными” годами. А Землю охватывали так называемые малые ледниковые периоды. По свидетельствам летописцев, замерзали Темза и Сена, снег выпадал даже на юге Италии.По поводу того, когда же ждать нового малого ледникового периода, мнение исследователей расходятся. Одни грозят, что Земля начнет замерзать с 2020 года, другие — что раньше. Мол, уже начала.Да, возможно, придется мерзнуть. Но зато будет меньше магнитных бурь, от которых многие страдают. Ведь бури — они от солнечных вспышек, порождаемых пятнами.КСТАТИБывало и хуже, совсем плохо бывалоИмеются данные, что наша планета, по крайней мере, один раз – в неопротерозойскую эру, около 700-800 миллионов лет назад – замерзала так, что превращалась в ледяной шар. Об этом свидетельствовуют осадочные ледниковые породы, найденные чуть ли не на экваторе. Получалось, что льды в то время покрывали нынешние тропические районы. Не дай Бог, такое повторится…Вряд ли цивилизация переживет столь суровый катаклизм. А в те далекие времена и переживать-то было некому.“Земля-снежок” – такой была наша планета, когда Солнце ее совсем плохо грело.

Источник: nashaplaneta.su