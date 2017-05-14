Финны взбунтовались: НАТО нам не надо! Идите лесом!

Флегматичные финны проснулись и решили заявить о своей антивоенной позиции, как руководству страны, так и Североатлантическому альянсу. Никаких военных учений на территории Финляндии быть не должно. Это подстава и кому-то за нее придется ответить!

Финские пацифисты из организации «Защитники мира» объявили о сборе народа на проведение глобальной демонстрации против маневров НАТО «Арктический вызов-2017», что должны будут пройти в Рованиеми в период с 22 мая по 2 июня. На учения прибудут более 100 истребителей из 11 стран мира, что российское руководство явно не обрадует и напряженность в регионе не просто возрастет, а подскочит резко вверх по шкале «опасно».

Политики в Хельсинки начинают страдать амнезией?

Забыли, что почти 60% граждан Финляндии против вступления страны в НАТО. Даже сотрудничество с Альянсом угрожает, по их мнению, безопасности страны и вредит стратегическим отношениям с Россией, а тут масштабные военные учения близ границы. Мало того, проведение учений – это нарушение положений Парижского мирного договора от 1947 года.

Финнов не радует и завеса секретности: они всегда узнают о военных маневрах НАТО в последний момент. Так, в начале 2016 года даже ключевые министры не знали о запланированных военных учениях ВВС США на территории Финляндии. Информация закрыта? Ну, объяснения о причинах такой таинственности вряд ли обрадуют. Этак можно вечером лечь спать в мирной стране, а проснуться на линии фронта.

Проблема в том, что отношение рядовых финнов к НАТО никак не влияет на позицию властей, проводящих, по сути, прозападную политику, как и Прибалтика. Так, финский юрист-международник Йон Хеллевиг отмечает, что его страна уже утратила независимость: де-юре и де-факто. Если власти и откажутся на словах от поддержки Альянса, то это будет всего лишь пиар-ходом, политтехнологическим трюком и не более того.

Честная оценка, о которой не стоит забывать. Недаром финские власти подумывают о вступлении в Альянс на пару со скандинавскими странами, чтобы не попасть впросак и не оправдываться перед Москвой. Решили плюнуть на соблюдение Парижского мирного договора? Поставить под вопрос стабильность в Европе? Да, я не преувеличиваю, ведь именно это соглашение обеспечивало сохранение современных границ после войны.

Поразительная наглость и плохая память у политиков в Хельсинки. Может. им стоит напомнить, как Финляндии повезло, что ее правительство не было свергнуто, а территории не знали иностранной оккупации? И всего лишь в обмен на соблюдение нейтралитета и ограничение численности армии. Решили поставить все на кон? Проверить на прочность восточного соседа и его терпение? Ох, не стоит так заигрываться, право, не стоит. В следующий раз ведь так не повезет и придется ответить по полной. Маленькая страна должна вести себя тихо-мирно и не пытаться играть во взрослые игры.