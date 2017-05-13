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Сергея Шнурова признали святым. У пастафариан

13:36. 13 мая 2017 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал:

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Последователи Церкви летающего Макаронного Монстра (пастафарианцы) признали лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова своим святым.

"Отныне и вовеки веков пастасловляем вас, дорогие единоверцы, на поедание священного блюда под песни святого и блаженного Сергея Шнурова", — говорится на странице пастафарианцев Санкт-Петербурга в  соцсети "ВКонтакте".

Поводом для "канонизации" стала одна из песен исполнителя, посвященная лапше быстрого приготовления. В России пастафарианцы создали организацию "Русская пастафарианская церковь". Нижегородское отделение "церкви" было даже зарегистрировано Минюстом РФ как религиозная организация.

"Благодарю за оказанную честь", — ответил Шнуров в своем Instagram.

Пастафарианство — религия, основанная Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования американского штата Канзас, требующего ввести школьный курс концепции разумного замысла как альтернативу эволюционному учению.
Хендерсон объявил, что верит в сверхъестественного Летающего макаронного монстра, похожего на макароны и тефтели, и призывает к изучению этой веры в школах. Последователи стали называть себя пастафарианцами (игра слов, основанная на растафарианстве и итальянском слове "паста").
По данным пастафарианцев, на сегодняшний день в мире насчитывается всего около пяти человек, добившихся от официальных структур в своих странах возможности фигурировать на фото в документах с дуршлагами на головах. Первым и наиболее известным является австрийский бизнесмен и политик Нико Альма, получивший национальные водительские права с такой фотографией.

 

https://ria.ru/religion/20170512/1494197388.html

Метки: пастафарианство, религия, Сергей Шнуров (Шнур)
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