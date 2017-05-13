Новости Украины и Новороссии 13 мая 2017

Об особой подсудности в районе АТО

Суд отпустил военного из Котовска, похитившего и запытавшего жителя Донбасса

условно

похитил и пытал жителя Донбасса, скончавшегося после издевательств.

суд не усмотрел прямой взаимосвязи между действиями военных и смертью потерпевшего:

Поэтому военного обвинили не в убийстве или нанесении тяжких телесных повреждений, а лишь в похищении,

возложив контроль за его поведением на командира воинской части.

Соответствующий приговор 27 апреля вынес Артёмовский суд Донецкой области.Трагедия произошла 30 июня 2016-го года. Военнослужащие узнали о том, что местный житель владеет информацией о позициях ВСУ и заподозрили, что он сотрудничает с сепаратистами.Тело похищенного нашли лишь в сентябре, так что оно успело изрядно разложиться.Интересно, что, согласно материалам дела,Стоит отметить, чтодело в том, что судмедэкспертиза не смогла установить причин смерти из–за высокой степени разложения, и судмедэксперт допустил, что смерть могла произойти не в результате избиения, а из–за обострения некоего заболевания потерпевшего. Таких заболеваний эксперт не обнаружил, однако допустил, что их следы могли быть уничтожены процессом разложения.имевшем тяжкие последствия: дескать, потерпевший, лёжа связанным в блиндаже, не мог получить медицинскую помощь, в которой, по всей видимости, нуждался, из–за чего и умер.В приговоре судья напомнил, что «наказание имеет целью не только кару, но и исправление осуждённых, а также предупреждения совершения новых преступлений». На основании вышеизложенного судя Радченко счёл возможным не отправлять военнослужащего в тюрьму, а присудить ему 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года, http://timer-odessa.net/news/sud_otpusti l_voennogo_iz_kotovska_pohitivshego_i_pi tavshego_jitelya_donbassa_590.html – цинкКое-что мне эти подходы напоминают.<…>Отношение к преступлениям, совершенным военнослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к местному населениюНе подлежат, как правило, смягчению приговоры за бессмысленное уничтожение помещений и запасов или друугих трофеев во вред собственным войскам.Предложение о привлечении к уголовной ответственности в каждом случае должно исходить за подписью судебного начальника.4.При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к показаниям враждебных гражданских лиц."О военной подсудности в районе Барбаросса"ЦГАОР РФ. Фонд 7445, опись 2, ед. хранения 166А это один из авторов директивы в Нюрнберге.Это дополнение к материалу "Риторика скотов" http://colonelcassad.livejournal.com/341 5182.html , чтобы более наглядно было видно, как риторика дополняется вполне понятной практикой.

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«Награда за бегство»: на Украине наградили экипаж катера, который не повиновался российским пограничникам

Официальному Киеву нечасто удается найти героев на «российско-украинской войне», поэтому за каждый эпизод «противостояния» с могучим северным соседом, который мало-мальски можно выдать за «перемогу», на Украине хватаются с большим энтузиастом.

Так, в ходе рабочего визита в Одесскую область министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил благодарность и наградил грамотами капитана и экипаж поисково-спасательного катера ПСК-05, которые якобы «сумели не допустить захват судна российской стороной».

На самом деле украинский катер позорно сбежал из российских территориальных вод.

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Порошенко собирается лишить Саакашвили украинского гражданства

Президент Украины Пётр Порошенко поручил своим бизнес-партнёрам заняться вопросом гражданства Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил сам экс-губернатор Одесской области, пишет RT.

В украинской политике над решением подобных вопросов, как правило, работают приближённые к президенту люди, занимающие те или иные места во власти. Например, беглый бизнесмен Александр Онищенко, по его собственному признанию, раздавал деньги за нужные решения в парламенте. Таким же образом, по информации украинских СМИ, работу над «правильными» судебными решениями курирует один из влиятельных депутатов Верховной рады.

Вопрос о лишении гражданства Саакашвили действительно изучается, подтвердил источник в администрации президента.

«Если Саакашвили публично подтвердит наличие второго паспорта, то он потеряет украинское гражданство», — заявил источник.

Политик фактически получил последнее предупреждение: президент Пётр Порошенко своим указом лишил паспортов пятерых человек. Среди них соратник Саакашвили Александр Боровик и депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко. Боровик и Артеменко утверждают, что узнали об этом решении из СМИ.

Артеменко прославился тем, что якобы передал экс-советнику американского президента Дональда Трампа Майклу Флинну план урегулирования ситуации на Украине. На референдум он предложил вынести вопросы о передаче Крыма в аренду России, создании фонда восстановления Донбасса, передаче контроля над восточной границей Украине и снятии санкций с России. Это вызвало скандал в обществе и вынудило руководство страны оправдываться.

Окончательно рассорились

Саакашвили и Порошенко — однокурсники, поэтому украинский президент и предложил экс-главе Грузии в 2015 году возглавить одну из ключевых областей страны — Одесскую. Саакашвили быстро сформировал свою команду, назначив главой таможни Юлию Марушевскую, начальником полиции — Гиорги Лорткипанидзе, а своим заместителем — Александра Боровика.

За время работы в кресле губернатора Саакашвили не удалось добиться значимых результатов, а едва ли не большую часть своих усилий он бросил на борьбу с мэром Одессы и соратником олигарха Игоря Коломойского Геннадием Трухановым.

Саакашвили сыграл не последнюю роль в увольнении главы партии «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка, о коррупционных связях которого он рассказывал СМИ. После неоднократных обвинений со стороны одесского губернатора депутатские полномочия сложил влиятельный депутат Народного фронта Николай Мартыненко. Как рассказали RT в окружении Саакашвили, со временем политик понял, что глава государства использовал его в своих целях. Поэтому в ноябре 2016 года он подал в отставку и впервые публично обвинил своего однокурсника и его окружение в коррупции.

Попытки разоблачений разозлили Порошенко — он подписал документ об отставке и прекратил общаться с экс-губернатором Одесской области.

Последнее предупреждение

Почему Порошенко решил лишить Саакашвили гражданства именно сейчас? «Глава государства не прощает подобных высказываний», — говорит источник в администрации президента. Ещё одна причина — рост электоральной базы Движения новых сил, которое, по оценкам социологов, преодолеет пятипроцентный барьер на ближайших выборах в Верховную раду.

Лишение гражданства может стать эффективным инструментом для отъёма украинского паспорта у всех неугодных чиновников и депутатов. В соответствии с Конституцией украинцам запрещено иметь два гражданства. После получения паспорта человеку даётся два года на то, чтобы распрощаться с гражданством другой страны. Но это мало кто делает.

По подсчётам аналитиков, два паспорта на Украине имеют около 5 млн человек (преимущественно на востоке и западе страны), а также практически каждый депутат Верховной рады. Все они теперь под ударом.

«Сначала пойдут неугодные политики, «неправильные» бизнесмены, «непатриотичные» общественные деятели, а закончится всё тем, что начнут сортировать уже избирателей», — цитирует слова беглого украинского бизнесмена Александра Онищенко украинское издание «Голос». Политолог Руслан Бортник добавляет, что лишение гражданства — это способ борьбы с инакомыслием на Украине. Но со временем она может обернуться и против самого Петра Порошенко — в том случае, если он проиграет выборы в 2019 году.

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СМИ: Трамп порекомендовал Москве и Киеву помириться

Президент США Дональд Трамп на состоявшихся в среду раздельных встречах с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным рекомендовал России и Украине нормализовать отношения.

Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Трамп посетовал, что СМИ освещают его работу на посту президента необъективно, упуская важные моменты.

«Я очень активный президент, я занимаюсь Китаем, Японией, Северной Кореей. Я занимаюсь всеми этими вопросами», — отметил он.

«На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ – ред.) не сообщают об этом, — указал американский лидер. — Я сказал: «Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир».

Президент США отметил, что американские СМИ большое внимание уделили приезду Лаврова, а визит Климкина замолчали. «Они только и говорили про приезд российской стороны», — сказал Трамп.

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Риторика скотов

Судя по всему, это реакция на публикацию "Наказание виновных" http://colonelcassad.livejournal.com/340 9496.html Сравнение с нацистами им явно пришлось не по душе, но кто же им доктор, если сам Филатов проводит настолько прямую аналогию. Правда глаза колет, поэтому остается только ругаться.За наводку спасибо товарищу Полтора-Бобра http://poltora-bobra.livejournal.com/128 4015.html

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«Он куда-то не туда залетел»: На организаторов Евровидения подадут в суд из-за Карлсона в полуфинале (ВИДЕО)

Правообладатели шведской писательницы Астрид Линдгрен собираются судится с организаторами Евровидения в Киеве из-за использования Карлсона в полуфинале конкурса. Как пишет Aftonbladet, образ сказочного персонажа в виде сумасшедшего сталкера — не единственное, что разозлило правообладателей. По словам исполнительного директора компании Saltkrå kan AB Улле Нюман, наследники Линдгрен уже обсуждают вопрос возможного судебного иска с адвокатом в России. Именно компания Saltkrå kan AB владеет и распоряжается правами на произведения Астрид Линдгрен. На официальном сайте компании даже размещен специальный запрет, согласно которому «наряжаться в Пеппи Длинный чулок или других персонажей Астрид Линдгрен в общественном контексте» считается нарушением авторских прав. «Мы — довольно закаленные в этом плане, так что не удивились и не разозлились. Но мы серьезно относимся к любым типам нарушений прав. Когда кто-то использует образы персонажей Астрид Линдгрен без разрешения — это преступление против ее авторских прав», — прокомментировала Нюман появление Карлсона в полуфинале Евровидения. По его словам, если персонажей будут выдергивать из их миров, есть риск, что интерес людей пропадет, а книги утратят свою магию. «Ведь Карлсон живет на крыше одной из улиц Стокгольма, а Малыш живет в квартире снизу. Он создавался не для того, чтобы летать на шоу Евровидения на Украине. Он куда-то не туда залетел, так сказать», — подчеркнул Нюман. Как известно, в четверг в полуфинале конкурса Евровидение-2017 появился Карслон из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Перед зрителями он предстал в образе сумасшедшего сталкера, который гонится за Веркой Сердючкой. Читайте также: Важно: В Ровно провели митинг за создание народной республики (ФОТО)

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Моей жене Алине

14 лет любви.



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День ЛНР вышли отметить десятки тысяч луганчан

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского

Жителей Луганской Народной Республики поздравили праздничным концертом «С Днем рождения, Республика моя!», который прошел на Театральной площади в центре Луганска.

Для луганчан и гостей города выступили Александр Маршал, российские группы «Авиатор», «Челси», «Мираж» с Маргаритой Суханкиной. Свои таланты продемонстрировали солисты Луганской академической филармонии: заслуженные артисты ЛНР Юлия Скороход и Сергей Чуйков, лауреат международных конкурсов Анатолий Лаврентьев, Валерия Наркевич, вокальный ансамбль «Сфорцандо», а также братья Денис и Антон Радченко.

Начался концерт масштабным танцевальным флешмобом, который подарили луганчанам танцевальные коллективы Республиканской общественной танцевально-спортивной организации «Ассоциация танцевальных культур».

«Мы сегодня на день рождения нашей молодой Республики выставляли 510 человек, это первый такой масштабный моб. Этим мероприятием мы хотим показать, что у нас есть молодежь, она активная, она ведет здоровый образ жизни, занимается танцами, и она есть неотъемлемой частью становления Луганской Народной Республики. Такие массовые мероприятия развивают командный дух, чувство единства, и патриотизм», — рассказал постановщик флешмоба, председатель Ассоциации танцевальных культур Андрей Лерш. «Хочу поздравить вас с праздником, с годовщиной, пожелать вам крепкого здоровья, оставаться такими же упорными, настойчивыми, потому что свободу не купишь ни за какие деньги. Я по приезду в Россию обязательно расскажу о том, что произошло здесь. И я должен заметить, что там, в России, очень много людей, которые с вами душой и сердцем», — отметил, выйдя на сцену Маршал. «Я хочу, чтобы у вас был мир. Здесь живут люди, которые своим трудом, мозолями своими заслужили эту землю. И что – надо их расстреливать? Самое дорогое, что есть на свете – это жизнь, почему надо ее отнимать? Я с этим полностью не согласен, поэтому, я душой и сердцем с вами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мира. Мира! Чтобы война закончилась, и чтобы мы, наконец-то созидали и строили», — пожелал исполнитель.

Певец заверил, что обязательно приедет в Луганск еще, потому что почувствовал необходимость оказать духовную и творческую поддержку народу, который «кует свою свободу».

Завершился концерт видеообращением главы ЛНР Игоря Плотницкого со словами поздравления с главным праздником Республики, после которого небо над столицей озарилось грандиозным праздничным салютом.

Ранее торжественные мероприятия, посвященные третьей годовщине образования Луганской Народной Республики, прошли во всех городах и районах ЛНР.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Клятву на верность ЛНР дали более 2 тыс. школьников и студентов Республики

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского

Более двух тысяч активистов «Ассоциации молодежи Луганщины» сегодня дали клятву на верность Республике.

Церемония состоялась в центре Луганска у памятника «Они отстояли Родину» в ходе торжественного митинга, посвященного Дню Республики. После принятия клятвы участники митинга прошлись колонной через центр города к Театральной площади.

«Сегодня мы заложили новую традицию, когда мы с молодежью приносим клятву на верность Республики в честь ее дня рождения, чтобы в очередной раз показать всему миру то, что мы живы, что мы есть», — сказал координатор Ассоциации молодежи Луганщины, заместитель председателя Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Приняло участие в мероприятии более двух тысяч молодых жителей нашей Республики», — отметил он. «Мы показываем, что здесь живут мирные граждане, у которых есть право на свое слово и мнение», — добавил зампредседателя Народного Совета.

Поздравил молодых жителей с принесением клятвы председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко

«Мы начинаем замечательную традицию в День Республики произносить клятву, как это делали ваши деды. Для нас самое главное, что эту клятву вы уже соблюдаете три года», — сказал он. «Сегодня в этот торжественный день вы – лучшие представители молодежи — берете на себя большую ответственность, принимая на себя эту клятву в верность нашей Родине и народу Луганщине», — отметил и.о. руководителя Республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) «Мир Луганщине» Николай Запорожцев. «Нам, старшему поколению, становится спокойнее и теплее на душе, когда мы видим, что талантливые юноши и девушки не бегут в тридевятое государство, а остаются у нас в Республике», — добавил он. «Сегодня исполняется ровно три года нашему общему делу и, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями нам удалось достичь немалых результатов», — уверена заместитель руководителя администрации главы Республики Ирина Запорожцева. «Сегодня как никогда мы понимаем исключительную важность воспитания патриотических чувств и духовно-нравственных качеств подрастающего поколения», — добавила она.

Три года назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине — 75%. «За» самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР — 89,7%.

На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий своим указом установил государственный праздник — День Луганской Народной Республики, который отмечается 12 мая. День Республики — праздничный и нерабочий.

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Александр Дробот: ЛНР и ДНР активно реализуют разработанные комитетом «Россия-Донбасс» мероприятия

ЛНР и ДНР с первых дней создания интеграционного комитета «Россия-Донбасс» приступили к реализации организованных им мероприятий. Об этом сегодня на втором заседании комитета, прошедшем в Донецке, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот.

«Я благодарен всем участникам форума за то, что мы буквально с первого заседания поняли главную идею, смысл, направления нашей работы. И эти месяцы показали, что действительно эти годы ожидания не так далеко развели нас в общей идеологии, культурном пространстве», — сказал он. «Мы буквально после первого заседания за эти считанные дни провели массу программ, причем очень содержательных гуманитарных программ – и в области здравоохранения, образования, культуры и показывает, что и не так далеко мы отошли: общие идеи, общие направления, общее восприятие культурных ценностей», — отметил Дробот. «Я думаю, что мы на правильном пути. Как в известной поговорке говорится – дорог много, путь один. Мы на правильном пути, поэтому мы всегда рядом, и, я думаю выбранный нами вектор движения очень правильный. Поэтому всем желаю на этом пути, во-первых, мужества, во-вторых, стойкости, ну, а народы наши, донбасский характер показывает, что преодолеют любые преграды», — уверен и.о. зампреда Совмина ЛНР.

Ранее сегодня руководители Перевальского района ЛНР и Нижегорского района Республики Крым в рамках второго заседания интеграционного комитета «Россия-Донбасс», проходящего сегодня в столице ДНР, подписали соглашение об установлении побратимских отношений.

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