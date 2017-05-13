«Бородатая женщина» станет мужчиной: Кончита Вурст меняет образ…

Известный исполнитель Кончита Вурст заявил, что хочет сменить женственный образ на более «мужественный»....

Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, известный в мире под псевдонимом Кончита Вурст решил сменить имидж с женского образа на более мужественный. В первую очередь музыкант решил начать со своего гардероба, добавив в него брюки, сообщает LiFE.

Кончита Вурст стал победительницей музыкального конкурса «Евровидение», который проходил в Дании в 2014-м году. Как отмечает певец, это была для него главная цель в использовании женского образа. Нынче он хочет уйти от стереотипа «бородатой леди» и стать «новым человеком».

Музыкальная карьера Томаса Нойвирта началась в 2006 году, когда он принял участие в популярном австралийском шоу. Образ Кончиты Вурст был создан уже в 2011-м году, как попытка заставить людей задуматься о ксенофобии и толерантности. ...

Источник: https://newinform.com/56755-borodataya-zhenshchina-stanet-muzhchinoi-konchita-vurst-menyaet-obraz