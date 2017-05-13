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«Бородатая женщина» станет мужчиной: Кончита Вурст меняет образ…

16:25. 13 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Известный исполнитель Кончита Вурст заявил, что хочет сменить женственный образ на более «мужественный»....
 
Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт,  известный в мире под псевдонимом Кончита Вурст решил сменить имидж с женского образа на более мужественный. В первую очередь музыкант решил начать со своего гардероба, добавив в него брюки, сообщает LiFE.
 
Кончита Вурст стал победительницей музыкального конкурса «Евровидение», который проходил в Дании в 2014-м году. Как отмечает певец, это была для него главная цель в использовании женского образа. Нынче он хочет уйти от стереотипа «бородатой леди» и стать «новым  человеком».
 
Музыкальная карьера Томаса Нойвирта началась в 2006 году, когда он принял участие в популярном австралийском шоу. Образ Кончиты Вурст был создан уже в 2011-м году, как попытка заставить людей задуматься о ксенофобии и толерантности. ...
 
Источник: https://newinform.com/56755-borodataya-zhenshchina-stanet-muzhchinoi-konchita-vurst-menyaet-obraz

 

Метки: демократия, Европа, ЛГБТ
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