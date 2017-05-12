Россия во мгле

СССР жил образами будущего: освоение космоса, научные открытия, медицина и образование, великие стройки и новые города. Каждый день, шаг за шагом мы строили своё будущее. Мы не смотрели назад. Мы смотрели вперёд.

И это будущее было нашей скрепой. Тем, что нас объединяло.

Сегодня, пожалуй, единственной скрепой является День Победы. Но это прошлое. Славное, но прошлое. А что у нас с будущим? Ничего.

Живём сегодняшним днём, от рассвета до заката. Прожили, и слава богу. Завтра будет день и будет пища. Никаких планов громадья нет и не существует. Куда идём? К чему идём? Что там за горизонтом?

Неслучайно почти все планы правительства рассчитаны до 2030 года. Такое государственное фэнтези: к этому году или народ сдохнет или президент помрёт.

Предположим, что план развития до 2030 года - это стратегия. А где тактика? Да и стратегические планы направлены не на движение вперёд. Это топтание на месте, консервация того, что ещё есть сейчас. В будущее смотреть страшно. Цифра, взятая с потолка. Показывающая не работу, а её имитацию. И совершенно наплевать, что будет с Россией к этому знаменательному году. Некоторые из стратегов просто не доживут.

Отсутствие образа будущего - это отсутствие у наших властей любви к России. Они живут в ней лишь физически, а духовно далеко за её пределами. Они гастарбайтеры, зарабатывающие в России и на России. И своё будущее с ней не связывают. Она им до одного места. Отсюда и многомиллиардные премии, выписывающие сами себе. Живи и пользуйся здесь и сейчас. Вкладывать эти деньги в развитие - глупое и бесперспективное занятие. Хотя нужно заметить, что эти деньги все же государственные. Которых у государства, почему-то никогда нет.

Инвестиции, инновации. Так и слышится деградация. Деградация государства.

Но вот что ещё интересно. Ладно, деградированная власть не может указать путь развития, не видит будущего страны. Допустим.

А что оппозиция? Что она предлагает? За что борется? Что, кроме лозунга "Путин, уходи" и фиги в кармане у неё есть? Призывы к цивилизованному пути и общечеловеческим ценностям? Черт знает что такое. Встроиться в западный мир, став его придатком? Так, вроде уже стали. Выходит, что наша оппозиция так же бесплодна, как и государство.

И это их объединяет, а не разъединяет. Собственно, и оппозиции-то настоящей, пекущейся о национальных интересах, нет. Так, оловянные солдатики.

Сегодня ни государство, ни оппозиция не могут быть тем цементом, теми скрепами, которые сплотят народ. Одни не могут, другие не хотят. Вот поэтому День Победы единственная скрепа, которая ещё нас объединяет. Дальше остаётся надеяться на русский "авось". Хотя Россия всегда находила выход из ситуации.

А пока будущее России туманное. Во мгле.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107588/18506/-