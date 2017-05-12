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Диагностика и реанимация

14:43. 12 мая 2017 Просмотров - 324 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире речь шла о двух полезных навыках в повседневной жизни. О диагностике состояния здоровья, как своего, так и окружающих.

Диагностировать можно по осанке человека, по состоянию кожи, лица языка, по ногтям, по волосам, по глазам и со временем может выработаться автоматическая рефлекторная оценка состояния здоровья, безукоризненно подсказывающая о имеющемся или надвигающемся состоянии.

Важной частью эфира стал разговор о способах реанимации, приведения в чувства и сознание человека. Рассказано о практических приёмах доступной реанимации.

2 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Диагностика и реанимация». 
Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ)


Источник: www.kramola.info

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