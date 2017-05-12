В эфире речь шла о двух полезных навыках в повседневной жизни. О диагностике состояния здоровья, как своего, так и окружающих.

Диагностировать можно по осанке человека, по состоянию кожи, лица языка, по ногтям, по волосам, по глазам и со временем может выработаться автоматическая рефлекторная оценка состояния здоровья, безукоризненно подсказывающая о имеющемся или надвигающемся состоянии.

Важной частью эфира стал разговор о способах реанимации, приведения в чувства и сознание человека. Рассказано о практических приёмах доступной реанимации.

2 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Диагностика и реанимация».

Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ)



