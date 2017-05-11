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В тени Великой Победы

13:49. 11 мая 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Как получилось, что единственное святое, что осталось у нашего народа — это память о Великой Отечественной войне?

В тени Великой Победы
 

Хочу на фронт. В войну. В Великую Отечественную. Где все хотят только одного — выжить и победить.

Туда, где каждый всеми силами приближает Победу и до одурения верит в нее. В будущее советского народа и Советского Союза. А потом, как ненормальные, начинают строить-строить-строить. Восстанавливать страну после военной разрухи. Строить новые города, заводы, школы. Развивать оборонку, космическую промышленность. Работать как заведенные. Мечтать. И делать все своими руками и разом. Без всякой помощи. Буквально на коленке.

Все это было. Мы смогли восстановить страну и сделать ее еще лучше, чем до войны. Вопреки всему.

И каждому успеху радовались вместе, как дети плакали. Потому что вот оно — то, ради чего гибли наши родные в той страшной войне. Светлое, чистое — вот оно воплощение смысла Великой Победы.

Сегодня от той чистоты не осталось и следа.

А те поколения, которые еще были проникнуты этим священным духом, доживают свои дни.

Юлия Николаевна Гурняк, дежурная на станции «Болотная» железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск, в 1984 году приехала из Липецкой области на БАМ, на молодежную стройку. Здесь, в Якутии и прошла ее жизнь, вышла замуж за олекминчанина, родила двоих дочерей, всю жизнь проработала на железной дороге и работает до сих пор.

Целыми днями она сидит одна на станции, закрыв дверь на ключ. Вокруг мороз, тишина, ни одной живой души и волки. Она сидит в этой тишине и до сих пор оплакивает мужа, который ушел десять лет назад. Когда говорит о нем, голос дрожит.

 

Она живет в поселке «Дивный» в городе Томмот Алданского района, в бамовском поселке, который когда-то, как временное жилье они сами и построили в надежде, что скоро переедут в нормальные капительные дома.

Вся жизнь прошла. Умер муж, уехали дети, а переезда так и не случилось. Разрушилась страна, объявили демократию, все бросились зарабатывать деньги.

А Юлия Николаевна так и осталась в Якутии, в развалившейся «времянке», и целыми часами, днями, неделями сидит в тишине на станции «Болотная», сама чистит снег, следит за станцией и это ей нравится. Наоборот, когда приезжают люди, она чувствует себя неуютно.

И таких, как она миллионы.

И ничего. Живут как-то. И отгораживаются от того, что творится за стенами станций, домов и квартир. Не понять им того, что происходит вокруг. Не понять.

Также как и не понять ветеранам, которым дали по квартире, почему всем стало наплевать на страну?

Государство в лице отдельных предприимчивых дельцов ограбило наших людей. В прямом смысле этого слова. Но что еще страшнее — их лишили надежды. И 9 мая сегодня — это осколки той веры в страну, которую был смысл защищать.

 

vpressa.ru/blogs/article/172045/

 

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