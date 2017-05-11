Отмена Сталиным праздника Победы не более чем предательский миф

Сталин не праздновал 9 мая, а пафосные торжества в этот день появились во времена правления «дорогого Леонида Ильича». Таково краткое содержание исторического мифа, который появился в начале 90-х годов, пережил второе рождение в «нулевых» и до сих пор регулярно транслируется в СМИ накануне Дня Победы. Но кому выгодно распространение этого мифа? И как все обстояло на самом деле?

Рождением этого мифа мы обязаны Владимиру Резуну – советскому военному разведчику, который в 1978 году нарушил присягу, предал Родину, бежал в Великобританию и вновь «всплыл» уже в 80-х как писатель-историк Виктор "Суворов". Работая в жанре ревизионизма, в своих книжках он последовательно проводил тезис о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны. Якобы Иосиф Сталин, как и любой большевик, всецело охваченный идеей мировой революции, готовил «экспорт революции» в Европу. То есть нападение на Германию. А Адольф Гитлер 22 июня 1941 года лишь "упредил его".



Перу Резуна принадлежат многие «открытия», воспринимаемые сегодня как исторический анекдот, начиная с «автострадных танков» (по литере «А» в заводской классификации; это невзирая на то, что сеялки имели в той же классификации ту же литеру) и заканчивая «самолетами-шакалами», призванными добивать противника. Он же распространял абсурдное утверждение о том, что СССР разрабатывал исключительно «наступательные вооружения».

Среди прочего Резунд утверждал следующее: «Никакого «дня победы» при Сталине установлено не было. Первая годовщина разгрома Германии – 9 мая 1946 года – обычный день, как все. И 9 мая 1947 года – обычный день. И все остальные юбилеи. Если выпадало на воскресенье, не работали в тот день, а не выпадало – вкалывали. Нечего было праздновать… Праздновать товарищу Сталину было нечего и радоваться не было повода. Вторая мировая война была проиграна. Сталин это знал. И все его ближайшие соратники это знали и понимали.

Почему проиграна? Потому что не была реализована основная цель – экспорт в Европу мировой революции».

Резун был по-своему убедителен, его книжки с самого начала 90-х широко издавались в России. И при фактическом отсутствии критики получили не просто своего читателя, но и определенный слой сторонников излагаемой перебежчиком теории.



Однако начало «нулевых» в России сопровождалось ренессансом научно-популярной и публицистической литературы. Не остался без внимания критики и Резунд – были детально разобраны все его ляпы в области военной истории. В то же время, что гораздо важнее, разностороннему рассмотрению подверглись идеи и концепции самих лидеров большевизма.

По Марксу социалистическая революция должна была произойти в первую очередь в промышленно развитых странах. Ленин организовывал революцию в расчете на скорую победу пролетариата стран Европы, который поможет отсталому российскому рабочему выйти на требуемый уровень. При этом «вождь мирового пролетариата» писал, что нельзя перенести революцию в другое государство, тем более нельзя принести ее на штыках армии – для нее должны вызреть внутренние предпосылки. То есть дискуссия шла не в области экспорта, а вокруг того, ждать ли и далее мировую революцию или строить страну, опираясь на собственные силы.



Победил в итоге Сталин с концепцией построения социализма в отдельно взятой стране. Можно ли в этих условиях предположить, что Сталин вдруг втайне от всех встал на прямо противоположную позицию и решил экспортировать революцию в страны Европы? Вряд ли. Так концепция Резуна-Суворова оказалась дискредитирована с идеологической точки зрения.

Попала под удар и фактологическая сторона. В частности, историки извлекли из архивов и предъявили «суворовцам» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая Праздником Победы». Казалось бы, на этом вопрос должен быть снят. Но на деле дискуссия только начиналась.

После 1991 года военные парады 9 мая на Красной площади были отменены. (Хотя и до того проводились всего 3 (ТРИ) раза) В 1995 году, к 50-летию Победы, парад вынесли из центра Москвы на Поклонную гору. И лишь в 2008 году Владимир Путин возродил традиционное празднование 9 мая. Это вызвало широкое обсуждение в либеральных СМИ, где возрождение парада Победы критиковалось с точки зрения пробок в столице, неудобства для простых москвичей и лишних затрат. Зачем, мол, бряцать ржавым оружием, если можно раздать эти деньги пенсионерам?

Чуть позже возрождение праздника Победы стали трактовать как проявление имперских амбиций современной России, демонстрации империализма, милитаризма и отсутствия минимальных намерений покаяться за советское тоталитарное прошлое. И здесь как нельзя кстати пришелся разысканный в архивах Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года об отмене выходного дня 9 мая. Так миф трансформировался и обрел новый вид – «Сталин в 1947 году отменил празднование Дня Победы».



О том, зачем это понадобилось «отцу народов», написаны многочисленные статьи и околоисторические работы. Например, высказывалось бредовое предположение, что "советскому вождю не давали покоя лавры Георгия Жукова, маршала Победы". Но со временем все концепции пришли к общему знаменателю, и на сегодня резуноидное "объяснение" сталинского поступка чаще всего выглядит так:

Сталин хорошо помнил страшное лето 1941-го, когда Красная армия разбежалась и сдалась в плен. Он знал, что завалил трупами русских людей все поля сражений. Он знал, что настоящие фронтовики никогда ему этого не простят. И те, кто действительно воевал, никогда не рассказывали о войне (им было страшно даже вспоминать о ней), уж тем более не стали бы праздновать День Победы. Только при Леониде Брежневе из величайшей трагедии страны сделали «праздник».

В таком виде концепция «Сталин отменил День Победы» популяризировалась в антисоветской блогосфере и накануне нынешнего праздника.

Но обратимся к советской печати. 9 мая 1948 года передовицы газет публиковали Приказ министра вооруженных сил Союза ССР, в котором говорилось:

«Сегодня советский народ и его Вооруженные силы отмечают третью годовщину со дня великой победы над фашистской Германией… Приветствую и поздравляю вас с третьей годовщиной победы… В ознаменование праздника победы над Германией приказываю: сегодня, 9 мая, произвести салют в столице нашей Родины – Москве, столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове и городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе – тридцатью артиллерийскими залпами».

Спустя два дня газета «Труд» публиковала репортажи о праздничных мероприятиях в городах страны. В Москве – «в день третьей годовщины победы над фашистской Германией столица нашей Родины оделась в праздничный наряд…». В Ленинграде – «государственные флаги алеют над проспектами, площадями, заполненными народом…». В Севастополе – «с утра тысячи севастопольцев устремились к Сапун-горе…».

Аналогично – тридцатью артиллерийскими залпами, в соответствии с приказами Военного министра Союза ССР – страна салютовала победителям 9 мая 1949-го, 1950-го, 1951-го, 1952-го и других годов. Поздравления с праздником Победы публиковались в этот день на передовицах центральных советских газет. Пресса традиционно сообщала о торжественном убранстве улиц и площадей, о приуроченных к всенародному празднику торжественных собраниях на предприятиях, о концертах и праздничных вечерах.

1951



Мог ли Советский Союз каким-то чудесным образом "не заметить", что Сталин еще в 1947 году отменил празднование Дня Победы? Разумеется, нет.

Сталин (точнее, Президиум Верховного Совета СССР) празднование Дня Победы не отменял. Постановление 1947 года говорило о другом – о переносе выходного дня с 9 мая на 1 января. При этом 9 мая по-прежнему официально оставался «Днем всенародного торжества – праздником Победы».

1952



Отмена выходного дня не равнозначна отмене праздника. В Советском Союзе Новый год официально праздновался с 1935 года, но выходным днем не являлся. 23 февраля, День Советской армии, был официальным праздником, но никогда не был выходным. 8 марта официально праздновалось с 1921 года, оставаясь рабочим днем.

1954



Вообще, календарь 1947 года для многих россиян может оказаться настоящим открытием. Во-первых, в нем шестидневная рабочая неделя – суббота еще не являлась выходным днем. Во-вторых, в нем всего шесть «красных дат», то есть праздников, которые одновременно являлись выходными. Это 22 января (День памяти В.И. Ленина и событий 9 января 1905 года), 1–2 мая (День всемирного праздника трудящихся), 9 мая (День Победы, повторимся, перестал быть выходным с 1948 года), 3 сентября (День Победы над Японией, который до сих пор официально является государственным праздником, но тоже перестал быть выходным с 1948 года), 7–8 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической Революции) и 5 декабря (День сталинской Конституции). Все. Никаких новогодних каникул, никаких майских праздничных декад.

Это было бедное на выходные и праздники время. Это было время послевоенного восстановления народного хозяйства. Некогда было отдыхать.

Только в 1956 году постепенно начали сокращать рабочий день, который с предвоенных лет был восьмичасовым, а окончательный переход на семь часов завершился уже в 1960-х. В 1965 году День Победы вновь был объявлен выходным днем. И только в 1967 году была введена пятидневная рабочая неделя. Таким образом, ничего особенно странного в отмене выходного дня 9 мая при сохранении за этой датой статуса государственного праздника для того времени не было.

Сегодняшние злопыхатели не могут понять, чем отличается Праздник от возможности нажраться на диване, когда не идешь на работу.

Источник: nnm.me