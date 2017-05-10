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Вперед, к индийским берегам: побег Савченко от «тошнотного»Евровидения

20:55. 10 мая 2017 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал:

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Сколько розовых соплей пустили на Украине после победы на Евровидении, радуясь хоть какой-то победе, пусть и весьма сомнительной. Да, мы такие, можем, когда захотим, твердили майданутые политики в кулуарах, придумывая, как насолить России. Подготовка к музыкальному конкурсу шла полным ходом: вывозились из столицы бомжи, перекрашивалась в радужные цвета Арка Дружбы народов, СБУ запрещало Самойлову.

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Победившая в прошлом году на конкурсе в Стокгольме Джамала уже успела выйти замуж, но при этом остаться с носом: на красную дорожку ее не пустили, заменив певцом Монатиком. Юркий паренек подвинул победительницу Евровидения в сторонку. Да, далеко пойдет…

 

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Первый полуфинал конкурса в Киеве уже состоялся, второй запланирован на завтра, а финал на 13 мая. В России, к слову, никакого ажиотажа по этому поводу я не наблюдаю. Отношений – нейтральное. Или, проще говоря, плевать на конкурс вместе с Украиной.

Аналогичного мнения, во всяком случае, в отношении конкурса, придерживается скандально известный нардеп Верховной Рады Надежда Савченко. Назвала Евровидение «тошнотным» и уехала в Индию.

«В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное «Евровидение» и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья».

Ее мнение разделяет и Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка. Его безумно раздражает хамство гостей Евровидения. Единственное желание – быстрей бы он закончился. «Гости» уже пометили не только подъезд в его доме, но близлежащие, используя их в качестве общественных туалетов. Кажется, дух конкурса запомнится кому-то надолго.

Так что Савченко еще крупно повезло: ни тебе шуму, ни загаженных фанами подъездов. Дыши чистым воздухом и природой наслаждайся. Можно даже заброшенной Джамале передать приветик. Выиграть конкурс не значит стать звездой на родине. Кинули певичку, а ведь так старалась, так рыдала, вымаливая победу в прошлом году.

Метки: евровидение на украине, индия, Киев, КОНКУРС, надежда савченко
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