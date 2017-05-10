Парад раритетов в Верхней Пышме
10:37. 10 мая 2017 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал: brahman
Фото-отчет с парада в Верхней Пышме, который уже традиционно является самым уникальным с точки зрения представленной исторической техники.
Е1
http://amyatishkin.livejournal.com/57705
PS. Довольно странно, что всю эту красоту для всей страны в Москве на Красной площади не показывают. Зато жителям Верхней Пышмы повезло с самым уникальным с историко-технической точки зрения парадом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Молодцы, не в каждом музее столько экспонатов , да еще и на собственном ходу ! Вот на такую “экскурсию” своих мальчишек каждый захочет сводить – вот это приобщение к истории нашей страны . Браво.