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Парад раритетов в Верхней Пышме

10:37. 10 мая 2017 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал:


Фото-отчет с парада в Верхней Пышме, который уже традиционно является самым уникальным с точки зрения представленной исторической техники.

























































































Е1

http://amyatishkin.livejournal.com/577053.html – цинк

PS. Довольно странно, что всю эту красоту для всей страны в Москве на Красной площади не показывают. Зато жителям Верхней Пышмы повезло с самым уникальным с историко-технической точки зрения парадом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 9 мая, артиллерия, бронетехника, великая отечественная война, верхняя пышма, день победы, парады, фотографии
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Один комментарий»

  • 2101 2153
    chink-1 10 мая 2017 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Молодцы, не в каждом музее столько экспонатов , да еще и на собственном ходу ! Вот на такую “экскурсию” своих мальчишек каждый захочет сводить – вот это приобщение к истории нашей страны . Браво.

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