Главная » Мировоззрение, Политика

Кустурица написал письмо Путину

11:18. 10 мая 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:
"Благодаря народу России мы все свободны"
original-14-1

Сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил в письме российского президента Владимира Путина с Днем Победы, передает "Комсомольская правда".

Кустурица подчеркнул, что именно благодаря храбрости и решительности русского народа мир сейчас именно такой, каким мы его видим.


"Поздравляю вас, господин президент, Вы являетесь лидером народа, в большей степени благодаря которому мы все свободны", – обращается к российскому лидеру сербский режиссер.

Он написал, что западные страны пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, чтобы усилить собственную причастность к победе. При этом он уверен, что Россия не допустит ревизии итогов войны, и в этом ей поможет Сербия.

По словам Кустурицы, ему смешно слышать о роли США в войне. "Если бы сначала 20 млн русских не погибло, фактически уничтожив врага, то до высадки в Нормандии так бы и не дошло. Не имело бы никакого смысла. Да и страшно просто".

Кустурица отметил, что неоколониализм и фашизм в разных формах возникает сейчас в разных уголках планеты, и только Россия остается верной правому делу – "делу защиты мира".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: кустурица, Путин, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>