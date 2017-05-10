Кустурица написал письмо Путину
11:18. 10 мая 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал: brahman
"Благодаря народу России мы все свободны"
Сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил в письме российского президента Владимира Путина с Днем Победы, передает "Комсомольская правда".
Кустурица подчеркнул, что именно благодаря храбрости и решительности русского народа мир сейчас именно такой, каким мы его видим.
"Поздравляю вас, господин президент, Вы являетесь лидером народа, в большей степени благодаря которому мы все свободны", – обращается к российскому лидеру сербский режиссер.
Он написал, что западные страны пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, чтобы усилить собственную причастность к победе. При этом он уверен, что Россия не допустит ревизии итогов войны, и в этом ей поможет Сербия.
По словам Кустурицы, ему смешно слышать о роли США в войне. "Если бы сначала 20 млн русских не погибло, фактически уничтожив врага, то до высадки в Нормандии так бы и не дошло. Не имело бы никакого смысла. Да и страшно просто".
Кустурица отметил, что неоколониализм и фашизм в разных формах возникает сейчас в разных уголках планеты, и только Россия остается верной правому делу – "делу защиты мира".
Сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил в письме российского президента Владимира Путина с Днем Победы, передает "Комсомольская правда".
Кустурица подчеркнул, что именно благодаря храбрости и решительности русского народа мир сейчас именно такой, каким мы его видим.
"Поздравляю вас, господин президент, Вы являетесь лидером народа, в большей степени благодаря которому мы все свободны", – обращается к российскому лидеру сербский режиссер.
Он написал, что западные страны пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, чтобы усилить собственную причастность к победе. При этом он уверен, что Россия не допустит ревизии итогов войны, и в этом ей поможет Сербия.
По словам Кустурицы, ему смешно слышать о роли США в войне. "Если бы сначала 20 млн русских не погибло, фактически уничтожив врага, то до высадки в Нормандии так бы и не дошло. Не имело бы никакого смысла. Да и страшно просто".
Кустурица отметил, что неоколониализм и фашизм в разных формах возникает сейчас в разных уголках планеты, и только Россия остается верной правому делу – "делу защиты мира".
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com