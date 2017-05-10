Кустурица написал письмо Путину

"Благодаря народу России мы все свободны"

Кустурица подчеркнул, что именно благодаря храбрости и решительности русского народа мир сейчас именно такой, каким мы его видим."Поздравляю вас, господин президент, Вы являетесь лидером народа, в большей степени благодаря которому мы все свободны", – обращается к российскому лидеру сербский режиссер.Он написал, что западные страны пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, чтобы усилить собственную причастность к победе. При этом он уверен, что Россия не допустит ревизии итогов войны, и в этом ей поможет Сербия.По словам Кустурицы, ему смешно слышать о роли США в войне. "Если бы сначала 20 млн русских не погибло, фактически уничтожив врага, то до высадки в Нормандии так бы и не дошло. Не имело бы никакого смысла. Да и страшно просто".Кустурица отметил, что неоколониализм и фашизм в разных формах возникает сейчас в разных уголках планеты, и только Россия остается верной правому делу – "делу защиты мира".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com