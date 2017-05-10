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Четыре веры в России

14:46. 10 мая 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Гомонов Юрий Вениаминович – член Российского союза писателей, глава и основатель ведического сообщества “Млечный путь”, автор книг по ведической культуре “Единая Веда” и “Троянова тропа”.

Автор большого количества видео-лекций по ведической культуре.

Лекция “Четыре веры России” посвящена тому духовному пути, по которому прошёл русский народ из глубин тысячелетий до наших дней.
Нашу историю прозападные кликуши пытаются представить как череду преступлений, ошибок и неудач.
Но на самом деле все события нашей не простой истории были этапами становления русского духа.
Причём этапами равно необходимыми.

“Я начну с анализа и необходимости коммунистического этапа развития, затем перейду к христианству, потом к язычеству и завершу анализом древнейшего культа русского народа, символом которого была спираль. Разместив всё это во времени, я покажу, что дал каждый из этих периодов русской душе.”

25 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Четыре веры России». Автор–сказитель Гомонов Юрий Вениаминович




Источник: www.kramola.info

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