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Cамый молодой полный кавалер «Ордена Славы» — Кузнецов Иван Филиппович

11:19. 10 мая 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Иван Филиппович Кузнецов (28 декабря 1928 — 21 января 1989) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия 185-й гвардейский артиллерийский полк 82-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт, младший сержант, полный кавалер ордена Славы, самый молодой (17 лет) кавалер ордена Славы всех трех степеней.

Родился 28 декабря 1928 года в станице Мигулинская Каменского района в Ростовской области в семье крестьянина. Русский.


Перед началом Великой Отечественной войны закончил 7 классов сельской школы.
Осенью 1941 года Каменский район в Ростовской области где проживал юный Ваня Кузнецов был захвачен немецкими войсками, за полтора года он увидел и испытал на себе все тяготы и лишения оккупации, ненависть к фашистским извергам переполняла его.

В январе 1943 года войска Южного фронта Красной Армии освобождают Ростовскую область от немецких захватчиков и 14-летний Иван добровольно в качестве сына 185-го гвардейского артиллерийского полка был принят на военную службу в действующую армию — подносчиком снарядов орудийного расчета, затем заряжающим, а с июня 1943 года становится наводчиком орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия).

Участвуя в боях по освобождению Украины 3 сентября 1943 года в районе села Долгенькое Изюмский район, Харьковская область в составе орудийного расчета Кузнецов уничтожил: тяжелый немецкий танк «Тигр» T-VI, а также вражескую пулеметную точку, 12 сентября 1943 года в районе города Барвенково Харьковская область под огнем вражеской артиллерии уничтожил немецкое орудие прямой наводки, минометную батарею и наблюдательный пункт противника.
6 октября 1943 года приказом № 16/н по 185-у гвардейскому артиллерийскому полку гвардии рядовой Кузнецов награждается Медалью «За отвагу», на тот момент ему ещё не исполнилось 15-ти лет.

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 26 февраля 1944 года в районе хутора Отрадный Херсонская область наводчик орудия 185-го ГАП гвардии рядовой Кузнецов метким огнем своего орудия отбил четыре контратаки противника уничтожив при этом до 100 вражеских солдат и офицеров, а также 6 дзотов и танк противника.

26 марта 1944 года приказом № 49/н по 82-ой гвардейской стрелковой дивизии пятнадцатилетний Иван Кузнецов награждается Орденом Красной Звезды.

Гвардии ефрейтор наводчик орудия 185-го ГАП Кузнецов отличился в бою 15 января 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе населенного пункта Забадрове (19 км восточнее города Бялобжеги, Польша). Будучи раненным осколком снаряда, продолжал вести огонь прямой наводкой, подавил 2 пулемета и разрушил 2 дзота.

7 февраля 1945 года приказом № 90/н по 82-ой гвардейской стрелковой дивизии награждён Орденом Славы 3-й степени.
12 марта 1945 года при штурме крепости Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой, Польша) командир орудия того же полка гвардии младший сержант Кузнецов вместе с расчетом под обстрелом противника точным огнем подавил 3 пулеметные точки, мешавшие продвижению стрелков.

Приказом № 634/н по 8-ой гвардейской армии подписанным легендарным командармом Чуйковым 15 мая 1945 года Кузнецов награждён орденом Орденом Славы 2-й степени.

original-14-1В бою за пригород города Берлина Нойкельн 25 апреля 1945 года под сильным огнем противника орудийный расчет под командованием Кузнецова прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемета и дом, где засела группа автоматчиков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждён Орденом Славы 1-й степени.

Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы , так как был представлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-ти лет в апреле 1945 года, а награждён им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет.
После войны продолжал службу в Советской Армии.

В 1949 году окончил Орловское Ордена Ленина Краснозамённое бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, 10 классов вечерней школы — в 1959 году
Член КПСС с 1956 года.
В 1969 году капитан Кузнецов уволен в запас. Жил в городе Борисов Минской области.

Умер 21 января 1989 года.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, героизм, дети
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