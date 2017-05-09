Большое видится на расстоянии. Великое лучше всего видно со стороны. Величие нашей Победы отлично видно за пределами границ СССР. Именно поэтому фальсификация истории началась сразу после Победы – в 1946 году.



Но величие подвига советского народа видели не только геополитические соперники и враги, но и друзья, все честные люди планеты.

И выражали свои чувства.

На разных языках мира.

Например – на португальском.

В стихотворении «Письмо Сталинграду» свои чувства и мысли выразил великий бразильский поэт и переводчик, Карлос Друммонд джи Андраджи. (перевод Криштиано Лима )

Сталинград…

После Мадрида и Лондона, остались великие города! Мир не закончился, потому что среди руин встают другие люди, с черными от пыли и пороха лицами, а дикий запах свободы расширяет грудь,

Сталинград, грудь которая хрипит и погибает, пока другие мстители поднимаются.

Стихи уже не в книгах, а в газетах. Московские телеграммы повторяют Гомера. Но Гомер стар. Телеграммы поют о новом мире, который мы, в темноте, забыли. Мы его нашли в тебе, уничтоженный город, в покое твоих мертвых улиц, но не сдавшихся, в твоём желание выжить, которое сильнее грома снарядов, в твоей воле защищаться.

Знать, что ты защищаешься, Защищаешься, пока мы спим, едем и работаем. Пока мы открываем газету утром, где твоё имя золотое будет крепчать в заголовке страницы. Это стоит миллионов человек, танков и самолётов, но такова цена. Знать, что ты наш защитник, Сталинград над нашими головами, нашими волнениями, сложными далёкими мыслями это успокоит нашу отчаявшуюся душу и сомневающееся сердце.

Сталинград – руины несчастье и разрухи, но и сияний! Роскошные города мира восхищаются тобой молчаливо. Немощные перёд твоей страшной мощью, мелкие в своём сиянии нетронутого мрамора и неосквернённых рек, бедные и мудрые города, раньше славные, но сдавшиеся без боя, они с тобой изучают мощь огня.

Да, они ждут. Сталинград, столько надежд! Да, ваше имя дарит нам кристаллы, песни и цветы! Да, радость растёт в твоих домах! В одном из них только лестница с трупами; в других только трубы газа, водопровод, купель ребёнка. Книг больше не осталось, нет работающих театров, нет работы на фабриках, все умерли, взорвались, последние выжившие защищают чёрные кусочки стен, но жизнь в тебе чудесная и кипит, как насекомые под солнцем, о, мой безумный Сталинград!

На большом расстояние я ищу, спрашиваю о запахе кровавых осколков, Трогаю твоё разрушенное тело, Иду в одиночество по твоим улицам, где оторванные руки и разбитые часы, я чувствую себя человеческим существом, а ты не такой же ли, Сталинград?

Существо, которое не хочет умирать и дерётся, против неба, воды, метала, воинственное существо, против миллионов рук и техники это существо дерётся, и побеждает. Города способны побеждать, Сталинград!

Я думаю о победе городов, пока дым поднимается над Волгой. Думаю о колье городов, которые любят друг друга и от всего защищаются. О твоём сожженном поле, где труппы гниют, великий Завтрашний город поднимает свой Порядок.

Источник: nstarikov.ru