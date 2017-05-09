Отступать некуда-позади Москва! Ни шагу назад!

Сейчас, вокруг некоторых событий Великой Отечественной создана масса легенд, накручено море лжи и неправды. Тяжело отделять зерна от плевел, когда речь идет о самой торжественной и трагической части истории нашей страны. Зачем 75 лет назад был издан зловещий приказ №227, более известного как «Ни шагу назад»? Почему провалилась Керченская операция? Как советские войска попали в Харьковскую ловушку? Какая судьба ждала предателя Власова?