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Отступать некуда-позади Москва! Ни шагу назад!

18:36. 9 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сейчас, вокруг некоторых событий Великой Отечественной  создана масса легенд, накручено море лжи и неправды. Тяжело отделять зерна от плевел, когда речь идет о самой торжественной и трагической части истории нашей страны. Зачем 75 лет назад был издан зловещий приказ №227, более известного как «Ни шагу назад»? Почему провалилась Керченская операция? Как советские войска попали в Харьковскую ловушку? Какая судьба ждала предателя Власова?

Метки: великая отечественная война, власов, день победы
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