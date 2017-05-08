Вещи, которые никто не хочет делать, но которые поднимают людей на новые высоты

Подвергать сомнению все, что принято считать истиной, и искать собственные ответы всегда сложно. Постарайтесь смотреть на вещи под другим углом.Быть предельно честным с окружающими людьми — это одновременно самое сложное, но и самое ценное из того, что вы можете сделать. Для начала можно составить список людей, которым вам есть что сказать — хорошее или плохое, — и написать этим людям письма, где честно описать все свои чувства. Если вы были действительно честны, каждое письмо во время написания вызовет у вас массу эмоций. Затем вы можете вручить эти письма или оставить себе на память. Главное — это поможет вам познать свои истинные чувства, а это действительно важно.Раннее пробуждение, еще до рассвета, позволяет создать особую рабочую атмосферу. В 5 утра, пока все еще спят, у вас есть возможность начать свой день в тишине и покое, хоть это и требует некоторых усилий.Полезно вести учет всех своих расходов, начиная с ремонта автомобиля и страхования жизни и заканчивая покупкой кофе и картофеля фри. И еще один совет: лучше оплачивать все расходы наличными. Если для того, чтобы заплатить, вам нужно будет сначала открыть кошелек и достать деньги, вы чаще будете задумываться, действительно ли вам что-либо так необходимо. Вы будете удивлены тому, сколько сможете сэкономить, просто следуя этим простым правилам.Контролировать количество и качество съеденной пищи (как и физические нагрузки) в течение дня может показаться трудной задачей, но при использовании современных технологий это не составит для вас особого труда. Пока вы не начнете следить за питанием, вы не сможете оценить, какое количество питательных веществ вы потребляете с пищей и не слишком ли увлекаетесь сахаром и жирами.Начав контролировать свое питание, старайтесь есть только то, что приносит пользу организму. Это изменит вашу жизнь раз и навсегда. Самый простой способ — самостоятельно готовить и употреблять как можно больше натуральных продуктов. Да, это обходится дороже, но не так дорого, как лечение и потеря по нетрудоспособности. Ешьте больше нежирного мяса и овощей, избегайте мучного. А когда после этого съедите что-либо вредное для вашего организма, вы заметите, насколько иначе будете себя чувствовать, — вот что главное! У вас могут возникнуть сложности: это более затратно, полезные продукты часто стоят дороже, к тому же поначалу будет не так вкусно, как вы привыкли. Но результат того стоит. Быть «странным» приверженцем здорового питания, но зато превосходить окружающих — это гораздо приятнее, чем сливаться с толпой. Причем это касается не только физических, но и моральных качеств.Большинству из нас об этом даже подумать страшно, но ведь вы никогда не знаете наверняка, когда вам нужно будет выступить на публике. Отличный способ повысить свои коммуникативные навыки — это практиковать выступления перед аудиторией, превозмогая свой страх. Можно, к примеру, вступить в специальную группу по совершенствованию способностей к выступлениям перед широкой аудиторией. Да, это сильно пугает, но только до тех пор, пока вы не осознаете, что все вокруг чувствуют то же самое.Одна из самых сложных задач — это установка и достижение цели, которая намного сложнее, чем все, что вы делали ранее. Для этого можно попробовать выбрать какое-либо ваше постоянное занятие, которое не требует от вас особых усилий. Попытайтесь усложнять его до тех пор, пока сама мысль о его выполнении не станет вас действительно пугать. К примеру, если вы пробегаете по 1 километру в день, то пробежать сразу 7 километров покажется вам невыполнимой задачей. Вот и сделайте это своей целью на ближайший год. Самое сложное в данном случае — это взять и начать наконец делать шаги к достижению поставленной цели. Вам придется использовать все свои физические и моральные силы, однако, как только вы достигнете поставленной цели, ваше сознание изменится, вы почувствуете себя непобедимым. И вы станете способны ставить перед собой любые цели и достигать их.На пути к самоулучшению вам захочется много всего попробовать, чтобы выбрать что-то самое действенное. Но в этом случае важно использовать другой подход. Проблема многих людей, старающихся изменить свою жизнь к лучшему, в том, что они в действительности не осознают, что им нужно, и они постоянно переключаются с одного на другое. Если постоянно менять свои интересы, оценить успехи будет очень сложно. Поэтому стоит выбрать только что-то одно и достигнуть в этом высот.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com