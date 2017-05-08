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Память не убить!

18:20. 8 мая 2017 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:

Половина россиян положительно оценила деятельность Сталина в годы войны

Память не убить!

Каждый второй россиянин (50 процентов) положительно оценивает деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 8 мая.

В 2005 году эта цифра составляла 40 процентов, отмечается в исследовании.

Треть респондентов (32 процента) охарактеризовали роль Сталина как «отчасти положительную и отчасти отрицательную», восемь процентов дали негативную оценку политике «отца народов», 11 процентов затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины участников опроса (55 процентов) полагают, что в настоящее время роль Сталина в победе оценивается справедливо, 19 процентов — высказали противоположную точку зрения.

Память не убить!

56 процентов из числа опрошенных считают День Победы народным праздником, 35 — государственным, шесть — семейным. Подавляющее большинство респондентов (87 процентов) сообщили, что в их семье есть те, кто воевал, участвовал в Великой Отечественной войне.

Большинство опрошенных (79 процентов) планируют принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18 процентов отказались от этого.

Исследование проводилось 2 мая. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей из 53 регионов страны.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 638 594
    Борис 8 мая 2017 в 19:20 Ссылка Пометить
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    Память невозможно убить.
    Все остальные правители после Сталина начали её продавать.
    День Победы самый главный праздник именно благодаря ему мы досих пор живем.
    Никто не забыт и ничто не забыто!

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