Память не убить!

Половина россиян положительно оценила деятельность Сталина в годы войны

Каждый второй россиянин (50 процентов) положительно оценивает деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 8 мая.

В 2005 году эта цифра составляла 40 процентов, отмечается в исследовании.

Треть респондентов (32 процента) охарактеризовали роль Сталина как «отчасти положительную и отчасти отрицательную», восемь процентов дали негативную оценку политике «отца народов», 11 процентов затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины участников опроса (55 процентов) полагают, что в настоящее время роль Сталина в победе оценивается справедливо, 19 процентов — высказали противоположную точку зрения.

56 процентов из числа опрошенных считают День Победы народным праздником, 35 — государственным, шесть — семейным. Подавляющее большинство респондентов (87 процентов) сообщили, что в их семье есть те, кто воевал, участвовал в Великой Отечественной войне.

Большинство опрошенных (79 процентов) планируют принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18 процентов отказались от этого.

Исследование проводилось 2 мая. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей из 53 регионов страны.

Источник: nnm.me