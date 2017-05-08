СССР – это была Россия. Если сказать шире, то Российская империя, СССР, Российская Федерация – все это одна страна и один народ. Это понимает любой здравомыслящий патриот России. Это понимают наши враги, желая разделять, ослаблять и в итоге властвовать.



Сегодня Россию пытаются представить только в негативном свете. Виноваты мы во всем, что только ни придумают западные «независимые журналисты». Но так было не всегда.

Сегодня США забыли все то, что говорили, писали и снимали в тот короткий период 1941-1945 гг., когда были нашими союзниками.

Но не горят не только рукописи, кинопленка тоже не горит.

Перед вами американский фильм про борьбу СССР с гитлеровцами, снятый в 1943 году. В нем Советский Союз так и называют – Россия. В целом, в фильме высказывается дружелюбное, почти братское отношение к СССР, восхищение подвигом Советского народа, который разрушил, считавшуюся непобедимой, немецкую армию.

Думаю, что сейчас просмотр такого фидбма ввел бы в шок западного обывателя, с 1946 года привыкшего в совершенно иной трактовке событий Второй мировой войны.

(«Битва за Россию» — пятый эпизод из 7-серийного документального фильма «Почему мы сражаемся» американского режиссёра Фрэнка Капры, самый длинный фильм из всего сериала. Снят им в сорежиссёрстве с Анатолем Литваком. Номинировался на Оскар)

Источник: nstarikov.ru