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Битва за Россию

10:58. 8 мая 2017 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:

СССР – это была Россия. Если сказать шире, то Российская империя, СССР, Российская Федерация – все это одна страна и один народ. Это понимает любой здравомыслящий патриот России. Это понимают наши враги, желая разделять, ослаблять и в итоге властвовать.

Сегодня Россию пытаются представить только в негативном свете. Виноваты мы во всем, что только ни придумают западные «независимые журналисты». Но так было не всегда.

Сегодня США забыли все то, что говорили, писали и снимали в тот короткий период 1941-1945 гг., когда были нашими союзниками.

Но не горят не только рукописи, кинопленка тоже не горит.

Перед вами американский фильм про борьбу СССР с гитлеровцами, снятый в 1943 году. В нем Советский Союз так и называют – Россия. В целом, в фильме высказывается дружелюбное, почти братское отношение к СССР, восхищение подвигом Советского народа, который разрушил, считавшуюся непобедимой, немецкую армию.

Думаю, что сейчас просмотр такого фидбма ввел бы в шок западного обывателя, с 1946 года привыкшего в совершенно иной трактовке событий Второй мировой войны.

(«Битва за Россию» — пятый эпизод из 7-серийного документального фильма «Почему мы сражаемся» американского режиссёра Фрэнка Капры, самый длинный фильм из всего сериала. Снят им в сорежиссёрстве с Анатолем Литваком. Номинировался на Оскар)

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 1050 191
    nikolay 8 мая 2017 в 11:11 Ссылка Пометить
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    США никогда не были союзниками России!
    Они просто зарабатывали на войне. Именно в США по просьбе премьер-министра Великобритании в 1926 году состоялся сьезд банкиров с целью финансирования Второй мировой войны.

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