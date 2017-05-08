«Белокурые чудовища»: как зверствовали немки на Восточном фронте?

Существует распространенный миф о том, что в фашистской Германии женщины якобы не воевали. По словам Гитлера, их основной функцией являлись семья и ведение домашнего хозяйства (пресловутые Die Kinder, Die Kueche, Die Kirche - дети, кухня, церковь)…

10 апреля 1941 года была сформирована вспомогательная служба ВМС воздушного наблюдения (Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine), где служили женщины. В середине 1942 года появились вспомогательные службы военно-морского флота (Marinehelferinnen), а в 1943 году - собственная вспомогательная женская зенитная служба на флоте (Marine Flakhelferinnen).

Немцы успешно продвигались по Европе, и наконец перед нацистами ребром встал «кадровый вопрос». Где-то не хватало единиц военнослужащих, а где-то возникла необходимость именно в служащих женского пола… И тогда было решено организовать женские вспомогательные части. Приказом по Вермахту №1085 от 1 октября 1940 года была создана Женская вспомогательная служба связи (Nachrichtenhelferinnen). За ней стали создаваться другие женские военные подразделения.

Однако ход Второй мировой войны все же внес в эту концепцию свои коррективы.

Во вспомогательные подразделения СС набирали девушек в возрасте от 17 до 30 лет. 29 ноября 1944 года вышел приказ, объединивший все подразделения в единую Женскую вспомогательную службу (Wehrmachthelferinnen).

Всего на стороне нацистской Германии несли воинскую или вспомогательную службу около 500 000 женщин. По разным оценкам, от 80 до 114 женщин выполняли разведывательные и диверсионные задачи на Восточном фронте.

Многие женщины, отправленные на Восточный фронт, служили надзирательницами в концлагерях. По официальным данным, их было около 3500. О зверствах некоторых из них ходили легенды.

Больше всего на этом поприще прославилась, пожалуй, Ирма Грезе, служившая надзирательницей в «лагерях смерти» Равенсбрюк, Аушвиц и Берген-Бельзен. Эту девушку называли «Светловолосым дьяволом», «Ангелом смерти» и «Прекрасным чудовищем». Она забивала узниц насмерть, натравливала на них собак, произвольно расстреливала… Сотни людей Ирма Грезе лично отправила в газовые камеры. В ноябре 1945 года вместе с другими работниками концлагеря 22-летняя Ирма была приговорена к повешению.

Ильзу Кох, жену Карла Коха, коменданта Бухенвальда и Майданека, прозвали «фрау Абажур» и «Бухенвальдская ведьма». Она прославилась жестокими пытками заключенных, а также тем, что изготавливала сувениры из человеческой кожи (что, впрочем, не было доказано). За свои преступления была приговорена к пожизненному заключению и 1 сентября 1967 года повесилась в камере.

Легенды ходили и о так называемых «валькириях Люфтваффе» - немецких летчицах. Немало их было сбито и попало в плен на Восточном фронте, в том числе и на территории СССР. Главный маршал авиации А.Е. Голованов в книге «Дальняя бомбардировочная…» вспоминает: «Как-то в сбитом германском бомбардировщике была обнаружена белокурая голубоглазая девушка в форме военного летчика. Когда ее спросили, как это она, женщина, могла решиться бомбить мирные города, уничтожать беззащитных женщин и детей, она ответила: “Германия нуждается в пространстве, но ей не нужны люди на этих землях”».

В повести Елены Ильиной «Четвертая высота» рассказывается о том, как летом 1941 года молодая фашистская летчица разбомбила пляж в Анапе, где отдыхали маленькие дети. Было названо имя – Хелене Рейч. Прототипом немецкой «валькирии» безусловно являлась Ханна Райч - единственная летчица фашистской Германии, награжденная сразу двумя Железными крестами – 1-го и 2-го класса. Но она даже никогда не пересекала границ СССР и в основном занималась испытаниями авиационной техники. Так что история, изложенная в книге – не более чем пропагандистский миф.

Судьба пленных