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«Белокурые чудовища»: как зверствовали немки на Восточном фронте?

14:39. 8 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Существует распространенный миф о том, что в фашистской Германии женщины якобы не воевали. По словам Гитлера, их основной функцией являлись семья и ведение домашнего хозяйства (пресловутые Die Kinder, Die Kueche,  Die Kirche - дети, кухня, церковь)…

 
Однако ход Второй мировой войны все же внес в эту концепцию свои коррективы.

 

Вспомогательные службы

Немцы успешно продвигались по Европе, и наконец перед нацистами ребром встал «кадровый вопрос». Где-то не хватало единиц военнослужащих, а где-то возникла необходимость именно в служащих женского пола… И тогда было решено организовать женские вспомогательные части. Приказом по Вермахту №1085 от 1 октября 1940 года была создана Женская вспомогательная служба связи (Nachrichtenhelferinnen). За ней стали создаваться другие женские военные подразделения.

 

10 апреля 1941 года была сформирована вспомогательная служба ВМС воздушного наблюдения (Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine), где служили женщины. В середине 1942 года появились вспомогательные службы военно-морского флота (Marinehelferinnen), а в 1943 году - собственная вспомогательная женская зенитная служба на флоте (Marine Flakhelferinnen).
 

Во вспомогательные подразделения СС набирали девушек в возрасте от 17 до 30 лет. 29 ноября 1944 года вышел приказ, объединивший все подразделения в единую Женскую вспомогательную службу (Wehrmachthelferinnen).

 

Белокурые «чудовища»

Всего на стороне нацистской Германии несли воинскую или вспомогательную службу около 500 000 женщин. По разным оценкам, от 80 до 114 женщин выполняли разведывательные и диверсионные задачи на Восточном фронте.

 

Многие женщины, отправленные на Восточный фронт, служили надзирательницами в концлагерях. По официальным данным, их было около 3500. О зверствах некоторых из них ходили легенды.

Больше всего на этом поприще прославилась, пожалуй, Ирма Грезе, служившая надзирательницей в «лагерях смерти» Равенсбрюк, Аушвиц и Берген-Бельзен. Эту девушку называли «Светловолосым дьяволом», «Ангелом смерти» и «Прекрасным чудовищем». Она забивала узниц насмерть, натравливала на них собак, произвольно расстреливала… Сотни людей Ирма Грезе лично отправила в газовые камеры. В ноябре 1945 года вместе с другими работниками концлагеря 22-летняя Ирма была приговорена к повешению.

Ильзу Кох, жену Карла Коха, коменданта Бухенвальда и Майданека, прозвали «фрау Абажур» и «Бухенвальдская ведьма». Она прославилась жестокими пытками заключенных, а также тем, что изготавливала сувениры из человеческой кожи (что, впрочем, не было доказано). За свои преступления была приговорена к пожизненному заключению и 1 сентября 1967 года повесилась в камере.

Легенды ходили и о так называемых «валькириях Люфтваффе» - немецких летчицах. Немало их было сбито и попало в плен на Восточном фронте, в том числе и на территории СССР. Главный маршал авиации А.Е. Голованов в книге «Дальняя бомбардировочная…» вспоминает: «Как-то в сбитом германском бомбардировщике была обнаружена белокурая голубоглазая девушка в форме военного летчика. Когда ее спросили, как это она, женщина, могла решиться бомбить мирные города, уничтожать беззащитных женщин и детей, она ответила: “Германия нуждается в пространстве, но ей не нужны люди на этих землях”».

В повести Елены Ильиной «Четвертая высота» рассказывается о том, как летом 1941 года молодая фашистская летчица разбомбила пляж в Анапе, где отдыхали маленькие дети. Было названо имя – Хелене Рейч. Прототипом немецкой «валькирии» безусловно являлась Ханна Райч - единственная летчица фашистской Германии, награжденная сразу двумя Железными крестами – 1-го и 2-го класса. Но она даже никогда не пересекала границ СССР и в основном занималась испытаниями авиационной техники. Так что история, изложенная в книге – не более чем пропагандистский миф.

Судьба пленных

К сожалению, практически нет официальных сведений о немецких женщинах, попавших в советский плен. На фотографиях, сделанных в женском концентрационном лагере в Вилвоорде - пригороде Брюсселя, пленные немки выглядят веселыми и вполне довольными жизнью.

 

Если целью гитлеровской Германии было уничтожение «неарийских» народов и поэтому нацисты не были заинтересованы в выживании пленных, то большинство ее противников все же относились к узникам из Третьего Рейха более гуманно. Хотя, разумеется, были случаи и жестокого обращения, и изнасилований, и убийств военнопленных… Но мы находим об этом лишь единичные свидетельства. Возможно, когда-нибудь «женская» тема Третьего Рейха будет раскрыта гораздо полнее.

Источник: «Белокурые чудовища»: как зверствовали немки на Восточном фронте?
© Русская Семерка russian7.ru

Метки: вов, Германия, история
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