В Астане прошёл самый масштабный военный парад в истории Казахстана (ФОТО, ВИДЕО)

Военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и Дню Победы, состоялся в Астане, сообщает портал Tengrinews.kz.

В военном параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих, в составе 26-ти пеших парадных расчетов. Механизированная колонна была представлена 300 единицами военной техники и вооружения.

Зрители военного парада смогли увидеть современные образцы вооружения и военной техники. В их числе: реактивная система залпового огня «Каз Град», «Смерч», «Прима», боевые машины пехоты БМП-2, огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, гаубица «МСТА-Б», батарея пушек «Гиацинт», самоходный миномет «Тюльпан» и тактические ракеты «Точка-У».

Помимо основных боевых танков, в параде продемонстрировали бронированную колесную технику: машины «Арлан», высокоманевренные армейские бронеавтомобили повышенной проходимости «Хаммер», разведывательные машины «Кобра», колонна специальных бронированных автомобилей «Федерал», бронемашины “Тигр«и другие образцы техники.

Крылатая часть парада была представлена казахстанскими летчиками, которые управляли 70 единицами летательной техники.

Пролетев над Астаной, летчики показали в небе юбилейную цифру «25» и ставшую уже традиционной фигуру высшего пилотажа «Байтерек».

Как заявили в Министерстве обороны РК, военный парад 2017 года стал самым масштабным в истории страны.

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