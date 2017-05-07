Как дрались между собой советские школьники?

Кулачные стычки в школьных классах регулировались особыми правилами, прежде всего «не покалечь» или «не бей лежачего». Об этом и поговорим, опираясь на воспоминания учеников из 70-х и 80-х годов прошлого века.

Первый раз в четвертом классе

Если в послевоенное время дети чаще всего воспитывались матерями-одиночками или в интернатах, то в 70-х и 80-х годах сирот было мало. Более того, все больше мальчиков и девочек воспитывалось в интеллигентных семьях. По общему мнению советских учителей, в начальной школе дети вели себя вполне дружелюбно. Первые синяки, ссадины и разбитые носы наблюдались только в четвертом классе. Но на вопрос, кто побил, старались не отвечать.

«Зачинщиками таких драк, как правило, были мальчуганы из многодетных семей, — рассказывает бывшая учительница Анна Ивановна Краснова. — Дома их поколачивали старшие братья, так что наглядный опыт, как ударить, у них уже был».

До первых слез

Конфликты среди детей в четвертом классе являли собой своеобразную форму социализации. Таким образом мальчишки, как будущие мужчины, утверждали место в своем маленьком мире.

«Драки могли вспыхнуть и в классе, но обычно сходились подальше от взрослых глаз, на школьном дворе за туалетом, — вспоминает 55-летний Юрий Некрасов. — Вокруг драчунов собирались любопытные. Вначале пацаны двумя руками пихали друг друга в плечи со словами “нарываешься” или что-то в этом роде. Потом один захватывал шею другого, и оба валились на землю. При этом старались ткнуть соперника кулачком в нос». Проигрывал тот, кто первый начинал плакать.

Боксеры против самбистов

В пятом классе большинство троечников, да и хорошистов, считали, что правильно драться важнее, чем учеба. Одни шли на ринг, другие — в секции борцов. Интересно, что в школах спортсмены выясняли отношения редко, выплескивая, очевидно, свою агрессию на спортивных занятиях. Кстати, педагоги отмечали, что спорт положительно сказывался и на оценках.

К тринадцати годам мальчишки уже знали свое место в иерархии одноклассников, поэтому все чаще конфликты случались с учениками из других классов. В любом случае отличников старались не бить. Нельзя было поднимать руку и на разнимающих. В старших классах уже дрались не до первой крови, а до очевидной победы. Если же о таких стычках становилось известно учителям, вызывали родителей, а то и инспектора по делам несовершеннолетних. Впрочем, не все педагоги пресекали драки на корню.

«Драться — можно, калечить — нельзя»

Как правило, за порядком в школе следил военрук, отставной военный, в звании не ниже майора. В круг его обязанностей входило не только обучение военному делу, но и формирование школьного миропорядка.

«Мы называли его дедом, — рассказывает выпускник из 70-х Игорь Смирнов. — Он говорил, что драться надо уметь. За девушку постоять, да и вообще — вдруг завтра война. Однажды я был свидетелем, когда он влепил оплеуху самому злостному хулигану нашей школы за то, что тот бил своего одноклассника головой об стену. Военрук завел драчуна в класс на беседу, после чего парень вышел с опухшими ушами. Позднее я узнал, что “дед” надавал ему тумаков со словами: “Драться — можно, калечить — нельзя”».

А-ля карате-до

В конце 70-х и начале 80-х в школьных драках стали применять удары ногами в стиле карате-до. Произошло это благодаря популяризации в Советском Союзе этого вида спортивного единоборства. 13 ноября 1978 года вышло даже распоряжение ЦК КПСС «О создании Комиссии по развитию карате-до при Госкомспорте».

«Было повальное увлечение техникой ударов ногами, — делится воспоминаниями военный пенсионер Андрей Саньков. — На улицах и в классах можно было видеть подростков, которые стремились нанести маваши (круговые удары ногами) и тоби-гери (удары в прыжке) по мнимому сопернику. В реальной драке пользы от этого было мало, поэтому в стычках по-прежнему били кулаками, стараясь лягнуть ногой в пах».

Впрочем, к этому времени неписаные законы стали жестче. Победитель мог нанести несколько ударов по уже поверженному сопернику.

Улица родная

Вне школы царили уже другие порядки. Но утверждать, что на улицах господствовала шпана, тоже неверно. Конечно, мальчишек могли побить за то, что они зашли на «чужую территорию». Но чаще всего это касалось членов уличных банд или «узнаваемых пацанов». Справедливости ради, милиция совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних в целом держали ситуацию под контролем.

Источник: nnm.me