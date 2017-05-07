На всех праздниках виновнику торжества принято желать счастья и здоровья, а вот о везении частенько забывают. Но ведь без удачи порой можно растерять здоровье и так и не найти свое счастье… Что ни говори, а фортуна значит очень многое!Мы расскажем тебе десять невероятных историй, в которых жизнь людей полностью менялась благодаря небольшой случайности. Здесь точно не обошлось без вмешательства высших сил!***Переехала на съемную квартиру, прожила там две недели. Однажды решила устроить себе спа-день и обмазалась с головы до ног голубой глиной. И тут кто-то зашел в квартиру…Я в костюме Евы, синяя, как Аватар, встретилась взглядом с офигевшим от увиденного парнем. Спряталась на кухне, схватила нож. Парень достал газовый баллончик, и мы начали выяснять, кто и как тут оказался.Выяснилось, что квартира принадлежит этому парню, а сдала ее мне бабуля, мечтающая устроить личную жизнь внуку. До сих пор вспоминаем наши разборки в тот день. А с квартиры я так и не съехала — живем душа в душу.***У меня возле дома вечно тусовался один бомж. Как-то он подошел ко мне и попросил дать ему денег на лотерейный билет. Я не поверил, но денег дал.А вчера подошел ко мне и вернул деньги со словами: «Я вам обязан по гроб жизни! Я купил лотерейку и выиграл 250 тысяч! Спасибо!»Если честно, я чуть не расплакался… Мне было безумно приятно, что такой маленькой суммой я помог человеку встать наконец-то на ноги.***Недалеко от моего дома есть небольшой сквер. Мы c детства любим гулять в нём с сестрой. В сквере есть одно мистическое место, где мама встретила нашего отца, а сестра встретила своего нынешнего мужа.Так вот, сегодня на этом самом месте со мной столкнулся парень. Извинился и помог подняться… Вся моя семья уже готовится к свадьбе!***Пару дней назад пропал наш кот, Фредди. Муж сказал, что он сбежал умирать, ведь ему уже 13 лет. Наш 5-летний сын очень скучал по коту, и мы никак не могли придумать, как ему всё объяснить.Вчера мы гуляли, я планировала в голове свою речь, как вдруг услышала голос сына: «Мама, смотри!» Смотрю, а у него в руках точная копия Фредди, когда он был котенком. Теперь новый Фредди живет у нас, а сыну я сказала, что старый кот перевратился в молодого.После этого мы с мужем задумались. А вдруг и правда у кошек 9 жизней и они каждую из них возвращаются к любимым хозяевам, но в новом облике?***В который раз убедилась, что жизнь любит шутки. Моя старшая сестра встречалась 5 лет с парнем, они расстались, и затем сестра вышла замуж за Сашу. Брат встречался с девушкой 8 лет, ушел от нее, а потом встретил замечательную девушку — Сашу…Я встречалась с парнем 3 года. Недавно мы расстались, после чего я познакомилась с парнем. Угадайте, как его зовут?***Узнала о любовнице мужа прямо на нашей свадьбе. Не смогла себя контролировать, разрыдалась и сбежала. Пошла к метро и поехала куда глаза глядят…Конечно же, все пассажиры косились на меня: огромное свадебное платье, девушка в соплях и слезах — такое зрелище редко увидишь. И вот один молодой человек, видимо, решивший поднять настроение, подхватил меня на руки и вынес из вагона, словно он жених.Спасибо судьбе. Теперь я по-настоящему счастлива с новым мужем!***Я поняла, что он моя судьба, когда узнала, что он Александр Александрович! А всё потому, что я тоже Александра Александровна! Всё равно продолжили традицию и назвали сына Александром!***До 10 лет я жил в Ташкенте. Мама с тетей рассказывали мне, что в детском саду я дружил с девочкой Дашей и даже обещал на ней жениться.С тех пор прошло много лет, я переехал в Москву, а недавно познакомился здесь с девушкой. Наше общение переросло в нечто большее. Ее тоже звали Даша, но поначалу я не придал этому ни малейшего значения.Со временем мы узнавали друг друга лучше, и я рассказал ей историю про детский сад. Невероятно, но это оказалась та самая Даша! Скоро у нас свадьба. Мужик сказал — мужик сделал!***Как-то я потерял бумажник, там были документы, деньги, карточки и фотография кота… А через два дня в маршрутке нашел телефон. Позвонил маме потерявшего, договорился о встрече.Приехал, познакомился с владельцем телефона. Он был очень рад тому, что еще есть честные люди. Я ему сказал, что сам недавно бумажник потерял, поэтому знаю, каково это…И тут парень достал из кармана бумажник и спрашивает, не мой ли? Я его открыл, а там фото моего кота! Вы не представляете, как мы были ошарашены. Все деньги, карточки были на месте. Теперь дружим с этим парнем. Не зря же нас так судьба свела. Всё же чудеса еще случаются!***Еще осенью у мамы диагностировали рак. Врачи сказали, что шансы на выздоровление призрачные. Я постоянно сидела с ней в палате, а дома была кошка, которая осталась одна.Со временем я забрала кошку в палату, к нам с мамой. В первый же день кошка легла на маму и проспала так целый день. Наутро пришли брать анализы и заметили, что кошка не дышит: она умерла…А на следующий день нам сказали, что болезнь отходит и анализы очень хорошие. Это какое-то чудо: кошка отдала свою жизнь маме! Другого объяснения у нас нет…

Источник: nashaplaneta.su