Главная » Невероятное в мире

Десять невероятных историй, в которых жизнь людей полностью менялась благодаря небольшой случайности

11:41. 7 мая 2017 Просмотров - 75 2 коммент. Опубликовал:



На всех праздниках виновнику торжества принято желать счастья и здоровья, а вот о везении частенько забывают. Но ведь без удачи порой можно растерять здоровье и так и не найти свое счастье… Что ни говори, а фортуна значит очень многое!

Мы расскажем тебе десять невероятных историй, в которых жизнь людей полностью менялась благодаря небольшой случайности. Здесь точно не обошлось без вмешательства высших сил!

***

Переехала на съемную квартиру, прожила там две недели. Однажды решила устроить себе спа-день и обмазалась с головы до ног голубой глиной. И тут кто-то зашел в квартиру…

Я в костюме Евы, синяя, как Аватар, встретилась взглядом с офигевшим от увиденного парнем. Спряталась на кухне, схватила нож. Парень достал газовый баллончик, и мы начали выяснять, кто и как тут оказался.

Выяснилось, что квартира принадлежит этому парню, а сдала ее мне бабуля, мечтающая устроить личную жизнь внуку. До сих пор вспоминаем наши разборки в тот день. А с квартиры я так и не съехала — живем душа в душу.

***

У меня возле дома вечно тусовался один бомж. Как-то он подошел ко мне и попросил дать ему денег на лотерейный билет. Я не поверил, но денег дал.

А вчера подошел ко мне и вернул деньги со словами: «Я вам обязан по гроб жизни! Я купил лотерейку и выиграл 250 тысяч! Спасибо!»

Если честно, я чуть не расплакался… Мне было безумно приятно, что такой маленькой суммой я помог человеку встать наконец-то на ноги.

***

Недалеко от моего дома есть небольшой сквер. Мы c детства любим гулять в нём с сестрой. В сквере есть одно мистическое место, где мама встретила нашего отца, а сестра встретила своего нынешнего мужа.

Так вот, сегодня на этом самом месте со мной столкнулся парень. Извинился и помог подняться… Вся моя семья уже готовится к свадьбе!

***

Пару дней назад пропал наш кот, Фредди. Муж сказал, что он сбежал умирать, ведь ему уже 13 лет. Наш 5-летний сын очень скучал по коту, и мы никак не могли придумать, как ему всё объяснить.

Вчера мы гуляли, я планировала в голове свою речь, как вдруг услышала голос сына: «Мама, смотри!» Смотрю, а у него в руках точная копия Фредди, когда он был котенком. Теперь новый Фредди живет у нас, а сыну я сказала, что старый кот перевратился в молодого.

После этого мы с мужем задумались. А вдруг и правда у кошек 9 жизней и они каждую из них возвращаются к любимым хозяевам, но в новом облике?

***

В который раз убедилась, что жизнь любит шутки. Моя старшая сестра встречалась 5 лет с парнем, они расстались, и затем сестра вышла замуж за Сашу. Брат встречался с девушкой 8 лет, ушел от нее, а потом встретил замечательную девушку — Сашу…

Я встречалась с парнем 3 года. Недавно мы расстались, после чего я познакомилась с парнем. Угадайте, как его зовут?

***

Узнала о любовнице мужа прямо на нашей свадьбе. Не смогла себя контролировать, разрыдалась и сбежала. Пошла к метро и поехала куда глаза глядят…

Конечно же, все пассажиры косились на меня: огромное свадебное платье, девушка в соплях и слезах — такое зрелище редко увидишь. И вот один молодой человек, видимо, решивший поднять настроение, подхватил меня на руки и вынес из вагона, словно он жених.

Спасибо судьбе. Теперь я по-настоящему счастлива с новым мужем!



***

Я поняла, что он моя судьба, когда узнала, что он Александр Александрович! А всё потому, что я тоже Александра Александровна! Всё равно продолжили традицию и назвали сына Александром!

***
До 10 лет я жил в Ташкенте. Мама с тетей рассказывали мне, что в детском саду я дружил с девочкой Дашей и даже обещал на ней жениться.

С тех пор прошло много лет, я переехал в Москву, а недавно познакомился здесь с девушкой. Наше общение переросло в нечто большее. Ее тоже звали Даша, но поначалу я не придал этому ни малейшего значения.

Со временем мы узнавали друг друга лучше, и я рассказал ей историю про детский сад. Невероятно, но это оказалась та самая Даша! Скоро у нас свадьба. Мужик сказал — мужик сделал!

***

Как-то я потерял бумажник, там были документы, деньги, карточки и фотография кота… А через два дня в маршрутке нашел телефон. Позвонил маме потерявшего, договорился о встрече.

Приехал, познакомился с владельцем телефона. Он был очень рад тому, что еще есть честные люди. Я ему сказал, что сам недавно бумажник потерял, поэтому знаю, каково это…

И тут парень достал из кармана бумажник и спрашивает, не мой ли? Я его открыл, а там фото моего кота! Вы не представляете, как мы были ошарашены. Все деньги, карточки были на месте. Теперь дружим с этим парнем. Не зря же нас так судьба свела. Всё же чудеса еще случаются!

***

Еще осенью у мамы диагностировали рак. Врачи сказали, что шансы на выздоровление призрачные. Я постоянно сидела с ней в палате, а дома была кошка, которая осталась одна.

Со временем я забрала кошку в палату, к нам с мамой. В первый же день кошка легла на маму и проспала так целый день. Наутро пришли брать анализы и заметили, что кошка не дышит: она умерла…

А на следующий день нам сказали, что болезнь отходит и анализы очень хорошие. Это какое-то чудо: кошка отдала свою жизнь маме! Другого объяснения у нас нет…

Источник: nashaplaneta.su

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Китайская история - МИФ
...чуждо этой нации. Безбедная жизнь тысячи лет не стимулировала жителей...есть с той европейской историей, которая была уже удлинена в ...И действительно ли такое, невероятных размеров, укрепление необходимо было ...Миллер, проведший в Сибири десять лет, тоже не мог ...
Речь Адольфа Гитлера, произнесенная 30 января 1939 года перед Рейхстагом
...германской истории, который показал мне, более ясно, чем вся моя предыдущая жизнь, как...потому что десять или двенадцать миллионов мужчин отдали свои жизни на полях...развитие во второй раз. Личность невероятного исторического значения, привнесла идею ...
История Тёмных
....е. они почитали десять шимотов, т.е. десять имён божьих и человекообразных... поколений, которые родились в рабстве они стали освободителями. Но история продолжилась. Они... евреев и чистых животных источником жизни, и заблудшие евреи возвращаются к...
Тайная жизнь растений
... загибаться.Изобретательности, с которой растения создают всевозможные конструкции...И только после нескольких невероятных открытий, сделанных учеными... последующие десять минут, перевернуло всю его жизнь.Человек ...Бакстера, раструбили эту историю по всему миру ...
Скрижали Джорджии или «Десять заповедей антихриста»
...переполненной лодке жизни. ==================================================== =================================== ================= ======== === = Скрижали Джорджии — «Десять заповедей» ...каменная табличка, которая рассказывает об истории возникновения и...
Его личность говорила за себя
...долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать...ее боеспособности, улучшения уровня жизни ее состава, а ...Сталин свободно ориентировался в вопросах истории, классической литературы и, ...тогда не совершил то невероятное усилие, которое, действительно, с ...

2 коммент.»

  • 13067 8337
    Вьеха 7 мая 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Но в этом мире случайностей нет, и не нам говорить о судьбе…” (БГ)

    Прелестная публикация. Каждый припомнит такие чудеса в своей жизни.

    Ответить
  • 463 341
    Железностоп 7 мая 2017 в 12:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Подборки подобных историй, лучше всяких проповедей показывает что Бог есть, только он не дядька с бородой, на облаке.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>