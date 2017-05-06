Трампоманам и лепеновцам

Неожиданная реакция Сталина на похвалу со стороны Черчилля

После окончания Второй мировой войны в День Великой Октябрьской социалистической революции Уинстон Черчилль выразил похвалу Иосифу Сталину, однако, лидер СССР отреагировал на его слова совсем не так, как ожидал Черчилль и большинство других политиков.

Говоря о И.В.Сталине, У. Черчилль заявил 7 ноября 1945 г. в британском парламенте: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения, по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во времена мира и победоносному защитнику во время войны. Даже если бы у нас с Советским правительством возникли сильные разногласия в отношении многих политических аспектов — политических, социальных и даже, как мы думаем, моральных, — то в Англии нельзя допускать такого настроения, которое могло бы нарушить или ослабить эти великие связи между двумя нашими народами, связи, составляющие нашу славу и бедность в период недавних страшных конвульсий».

В.М. Молотов дал указание опубликовать в газете «Правда» — центральном органе ЦК ВКП (б) — изложение речи британского политика. Прочитав газету, И.В. Сталин телеграфировал из Сочи, где он находился в отпуске, в Москву В.М.Молотову, Г.М.Маленкову, Л.П.Берия, А.И.Микояну 10 ноября: «Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подробные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня».

В.М. Молотов ответил немедленно: «Опубликование сокращённой речи Черчилля было разрешено мною. Считаю это ошибкой. Во всяком случае, её нельзя было публиковать без Вашего согласия».