Швейцария испытала двухместный стратосферный самолет на солнечных батареях

Полет SolarStratos в стратосфере в представлении художника.

В Швейцарии состоялся первый полет двухместного самолета SolarStratos, который работает на электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями на крыльях. Об этом < ![CDATA[ ]]> сообщает< ![CDATA[]]> Швейцарская национальная телерадиокомпания SRG SSR.

На сегодняшний день существует несколько проектов электросамолетов, в том числе использующих солнечные батареи для подзарядки аккумуляторов. Тем не менее, в большинстве случаев речь идет о частичной подзарядке, и самолеты, полностью работающие на энергии от солнечных батарей, в меньшинстве.

Самолет SolarStratos получает всю необходимую энергию от солнечных батарей на крыльях площадью 22 квадратных метра. Двухместный самолет весит 450 килограммов при длине 8,5 метров и размахе крыла 24,8 метра. Первый полет самолета состоялся на аэродроме города Пайерн 5 мая 2017 года. SolarStratos поднялся в воздух под управлением Дамиана Хишиера (Damian Hischier), полет проходил на высоте 250-300 метров продлился шесть минут. К концу 2018 года создатели SolarStratos планируют достигнуть на нем рекордной для самолета на солнечных батареях высоты в 25 тысяч метров.

Создатели самолета планируют использовать его для коммерческих полетов в стратосферу. У самолета негерметичная кабина, поэтому пилот и пассажир должны будут надевать скафандры. Как отмечает SRG SSR, для этого будут использоваться ультра-легкие скафандры, спроектированные российской фирмой «Звезда».