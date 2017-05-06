Размышления по поводу Верховного Главнокомандующего

Скоро мы отмечаем наш великий праздник – День Великой Победы. Однако на протяжении многих лет, несмотря на патриотические слова с экранов телевизоров и частые рассуждения о величии России, в канун этого праздника не меняется одно – всячески умалчивается имя нашего Верховного Главнокомандующего в годы войны И.В. Сталина. Трусливо и подло замалчивается имя человека, являющегося не только символом Победы, но и символом величия нашего государства.

И.В. Сталин наиболее достоин того, чтобы памятники ему стояли в каждом городе, а его портреты повсеместно вывешивались накануне 9 мая. А то, что происходит в нашей стране мне порою совершенно непонятно. У нас почему-то в последнее время пытаются вешать памятные доски предателю В.А.Колчаку, передавшему часть золотого запаса царской России своим западным покровителям; ставить памятники А.И. Солженицыну, чьи лживые произведения использовались в качестве идеологической основы при развале СССР, и даже пытались увековечить память гитлеровскому союзнику Маннергейму, чьи войска непосредственно участвовали в организации блокады Ленинграда вместе с войсками Вермахта.

Мне непонятны сожаления по поводу судьбы Николая II. Если сравнивать его со Сталиным, то Сталин пытался всячески избежать войны с Германией, при этом в декабре 1940 г. Гитлером был уже утверждён план войны с СССР, известный под названием «Барбаросса». И Сталину в частности удалось исключить из войны с СССР Японию накануне вторжения Гитлера в Польшу, и удалось направить Гитлера сначала в Европу, в то время как в нашей стране усиленно шла подготовка к возможной войне. Николай II же умудрился втянуть Россию в ненужную ей кровопролитную войну с Германией, при том, что у Германии не было планов войны с Россией (был только план Шлиффена – план разгрома Франции). И в 1914 году Россия первой начала боевые действия против Германии, фактически воюя за интересы Франции и Англии. Чем закончилась для России 1-ая Мировая всем известно.

Разумеется, с членами семьи Николая II обошлись крайне жестоко, но расстреляли царскую семью, тем не менее не большевики. В июле 1918 г. большевики не управляли всей страной, в частности в Екатеринбурге, где произошел этот расстрел, органы государственной власти принадлежали эсерам, ими и был организован расстрел. Большевики планировали судить Николая II и, скорее всего, он был бы приговорен к смертной казни, но без членов его семьи.

И поэтому совсем глупо во время шествия «Бессмертного полка» нести портрет Николая II, при котором практически было уничтожено наше государство. Если бы не большевики. Большевики во главе с В.И. Лениным, взяв в свои руки власть, стали действительно строить мощную державу, которая достигла своего расцвета в годы правления И.В. Сталина.

Если посмотреть на развитие нашей страны, то в 30-е годы уровень жизни народа значительно вырос. В стране появилось обязательное среднее образование, было построено огромное количество промышленных предприятий, созданы не существовавшие ранее при царе отрасли промышленности (например, чёрная и цветная металлургия), построено большое количество железных и автомобильных дорог.

Сталин за десятилетие провел в стране индустриализацию, которую можно назвать экономическим чудом, и это было сделано без поступлений в казну финансовых средств, получаемых от продажи нефти и газа !!! Учитесь современные чиновники, отвечающие за решение экономических вопросов! Это при Сталине были построены предприятия, за счёт которых страна сейчас получает нефтяные и газовые доллары, за счёт которых растут капиталы многих современных олигархов.

В Сталинской экономике не было такого понятия как инфляция, денежная масса, вливаемая в экономику, рассчитывалась, исходя из стоимости произведённых товаров и услуг, и была фиксированной. За счёт повышения производительности труда снижалась себестоимость товаров и соответственно периодически в стране снижались цены. Нашему современному правительству надо изучать Сталинскую экономику, а не работать по методичкам Международного валютного фонда.

В 30-е годы в СССР был создана как промышленная, так и интеллектуальная основа для победы в тяжелейшей войне против объединённых сил Европы. Сталину удалось организовать в стране создание лучших в мире образцов вооружения и военной техники и изготовить их в достаточном количестве для нанесения поражения как Вермахту, так и военной экономике объединенной против СССР Европы.

Кроме того, Сталину удалось невероятно сплотить советских людей в борьбе против врага, которые не бунтовали, не устраивали гей-парады, не бежали за границу, а массово записывались добровольцами на фронт. Многие мальчишки, пытались приписать себе годик-другой, чтобы попасть под призывной возраст. Многие, которым было по пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет, поступали в лётные, танковые, миномётные, артиллерийские и пр. школы, которые функционировали в тылу, чтобы уже в 1943-44 годах пополнить ряды Красной Армии. Многие из них в уже 18-19 лет стали командирами танковых рот, батальонов, артиллерийский батарей и т.д.

Это великое поколение, и мы должны помнить, что они дали нам возможность жить в непорабощённой стране. Но победа была бы не достижима без руководящей роли И.В. Сталина, поэтому в День Победы мы должны вспоминать и его имя. Я здесь уже не говорю о том, что И.В. Сталин в годы войны руководил Ставкой Верховного главнокомандования и присутствовал при разработке всех военных операций.

А про репрессии, якобы организованные И.В. Сталиным, говорят только неучи и невежды, не знающие нашу историю.

Вечная Слава нашему Верховному Главнокомандующему и тому поколению советских людей, которые вынесли на себе все тяготы Великой Отечественной войны.