Обращение офицера ВДВ ко Дню Победы!!!
Обращение полковника ВДВ к гражданам России по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вадим Нуждин – руководитель проекта “За честные закупки” в Самарской области, рассказывает о важности правильного использования бюджетных средств. Призыв офицера ВДВ никого не оставит равнодушным. Знаменитый девиз ВДВ “Никто кроме нас” теперь звучит в новом понимании: сейчас как никогда необходимо взять ответственность за собственную жизнь, жизнь близких людей и страну в целом. Пусть отвага, мужество, решительность и сила, демонстрируемая военнослужащими ВДВ, станет для всех нас примером здорового образа жизни и решимости защитить нашу страну как от внешних угроз, так и внутренних.
Цель общественной организации “Общее Дело”
- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.
Наш сайт: http://общее-дело.рф
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Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…
Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.
За последние 2 года были созданы такие фильмы как:
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- и ещё около 50 видеороликов.
Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.
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Источник: www.youtube.com
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Это конечно хорошо. Но по моему это невозможно. К сожалению голова нашего общества прогнила полностью. Организм не вылечить если лечить только тело а голову не трогать. Хотя голова не считает себя часть нашего общества. У них у всех все за границей. И они давно граждане тех стран. Здесь они временно. Для обогащения на нашем труде.
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Меркушкина в отставку и под суд! Ох и давно же он ведёт себя так нагло.
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Повторять ежеденно.