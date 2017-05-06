Обращение офицера ВДВ ко Дню Победы!!!

Обращение полковника ВДВ к гражданам России по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вадим Нуждин – руководитель проекта “За честные закупки” в Самарской области, рассказывает о важности правильного использования бюджетных средств. Призыв офицера ВДВ никого не оставит равнодушным. Знаменитый девиз ВДВ “Никто кроме нас” теперь звучит в новом понимании: сейчас как никогда необходимо взять ответственность за собственную жизнь, жизнь близких людей и страну в целом. Пусть отвага, мужество, решительность и сила, демонстрируемая военнослужащими ВДВ, станет для всех нас примером здорового образа жизни и решимости защитить нашу страну как от внешних угроз, так и внутренних.



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Теги:



Статистика по словам Показов в месяц

вдв песни вдв про вдв спецназ вдв полки вдвгазета вдв вдв фильмы 14 879

вдв работа 14 405

вдв ставрополь 13 177

вдв объявления 12 482

день вдв 11 926

полк вдв 11 601

дивизии вдв 11 019

вдв бесплатно 10 421

вдв видео 9 973

фильмы про вдв 9 792

вдв онлайн 9 571

смотреть вдв 9 517

вдв вакансии 8 914

берет вдв 8 456

вдв купить 8 403

фото вдв 8 261

слушать вдв 8 116

вдв россии 7 919

вдв сыктывкар 7 785

вдв работа вакансии 7 308

вдв скачать 7 224

части вдв 7 044

про спецназ вдв 6 942

рязань вдв 6 931

вдв сайт 6 523

рота вдв 6 492

вдв лет 6 269

вдв волгоград 6 206

песни про вдв 6 036

вдв калуга 5 954

форма вдв 5 926

вдв газета ставрополь 5 919

вдв официальный сайт 5 800

фильм спецназ вдв 5 440

бригада вдв 5 429

разведка вдв 5 428

свежие вдв 5 422

смотреть фильм вдв 5 409

русский вдв 5 101

вдв смотреть онлайн 5 027

76 вдв 4 981

песни вдв слушать 4 973

смотреть про вдв 4 823

45 вдв 4 675



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com