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Легендарное оружие. Револьвер Нагана

11:21. 6 мая 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:
Прообраз знаменитого «Нагана» появился на свет в крохотной семейной мануфактуре. Здесь, под умелыми руками мастеров-оружейников Эмиля и Леона Нагана, сформировались общие принципы револьвера, который на долгое время станет верным спутником солдат и офицеров многих стран. Надо сказать, что для Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant пистолет стал неожиданным успехом.

Интересное. Наган (8 фото)

Предпосылки разработки

Конец XIX века требовал от крупных государств современного оснащения армии. Без нового вооружения противостоять будущей войне (а сомневаться в ее реальности уже не приходилось) было просто невозможно. Большие проблемы вызывало личное вооружение солдат: требовался надежный, короткоствольный пистолет, который, к тому же, был бы недорог в производстве. Льеж, где работали братья-оружейники, считался одним из крупнейших центров оружейной промышленности — именно отсюда и ожидалось новое оружие.

Интересное. Наган (8 фото)

Офицерам и солдатам

Эмиль представил бельгийскому военному ведомству целых два варианта револьвера. Офицеры получили оружие, курок которого взводился автоматически, при нажатии на спусковой крючок. Для солдат конструкцию сознательно ухудшили: они могли стрелять, только взведя курок вручную. Это было сделано для экономии боеприпасов — стрелковая подготовка того времени воображения не поражала.

Интересное. Наган (8 фото)

Признание

Первая же модель револьвера (образец 1878 года) пришлась по вкусу не только бельгийцам, но и всей Европе. Модификации револьвера Нагана начали выпускать крупные заводы: бельгийские «Лепаж», «Байяр», «Франкот»; немецкая «Энель» и, конечно же, русский Императорский Тульский оружейный завод.

Интересное. Наган (8 фото)

Россия и окрестности

Револьвер системы Нагана пришелся ко двору и в русской армии. Он был прост в обращении, сравнительно недорог и надежен — то, что нужно для быстрого перевооружения. Правда, в царской России револьвер выступить как следует не успел: к началу Первой мировой войны, большинство стран-участниц перешло на более современное личное вооружение — мы же предпочли сэкономить.

Интересное. Наган (8 фото)

ТТХ

Калибр: 7,62 мм
Длина: 234 мм
Масса: 837 г
Емкость барабана: 7 патронов
Начальная скорость пули: 270 м/с
Прицельная дальность стрельбы: 50 м

Интересное. Наган (8 фото)

Символ революции

И, конечно, именно этот револьвер стал настоящим символом революции 1917 года. «наган» превратился в слово нарицательное — так называли вообще все пистолеты. Красная Армия использовала револьвер даже после 1930-года, когда на вооружение поступили уже гораздо более современные самовзводные ТТ.

Интересное. Наган (8 фото)

Вторая мировая война

Наган не ушел из Красной Армии и во время Второй мировой войны. Револьвером оснащались танковые экипажи (ТТ не подходил для стрельбы через амбразуры танка), офицеры также часто использовали именно его. Но сразу после войны револьвер системы Нагана с вооружения армии был снят: уж слишком много времени приходилось тратить на его перезарядку.

Интересное. Наган (8 фото)

Современная жизнь

Вплоть до начала 2001-го года револьверы системы Наган активно использовались несколькими военизированными структурами нашей страны. Он стоял на вооружении печально знаменитых отрядов «ВОХР», служил в службе инкассации и даже помогал науке: наган полагался руководителям геологических экспедиций. Интересно, что в 1998 году наган был официально принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов, а в США советские «наганы» можно купить и до сих пор.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: интересно, оружие
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