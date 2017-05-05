Главная » Мировоззрение, Политика

Сетевая экспансия и русский средний класс. Андрей Разумовский. Часть 3

15:17. 5 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Год за годом тысячи активных и предприимчивых людей лишаются бизнесов, которые они строили потом и кровью

Сотни тысяч рядовых граждан теряют работу и попадают на переполненный иностранными гастарбайтерами рынок труда. Средний класс – основа стабильности и процветания государства, наиболее активная, дееспособная и креативная часть общества оказывается выброшенным на обочину.

Согласно данным аналитиков Сбербанка доля граждан России, причисляющих себя к среднему классу, за последние два года сократилась на 14 млн. человек.

Средний класс всё чаще встаёт перед выбором: либо уезжать в поисках лучшей доли за границу, либо скатываться вниз по социальной лестнице в своей собственной стране. Среда, из которой должны выходить новые Морозовы и Третьяковы, сегодня плодит эмигрантов и банкротов. Завтра она родит новых Черновых и Савинковых.

Перекос в развитии розничной торговли в сторону одного единственного игрока – крупного сетевого ритейла – деформирует национальную экономику, убивает малых и средних отечественных производителей, а вместе с ними и русский средний класс.

Давайте же остановимся и подумаем: нужен ли России средний класс? И если нужен, стоит ли его уничтожать и дальше?

===============================================================================

Рекомендуем:

Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 1

Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 2

Здравторг

===============================================================================

Народ ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крымский ключ к Русскому Миру: твердая воля и мягкая сила
... такой ползучей экспансии, и бывшую Новороссию для русского мира можно...Юго-Востока, мобилизации трудящегося среднего класса против антирусских олигархических и ...Днепропетровска, Одессы, Донецка создать сетевые устойчивые структуры и выдвинуть сильных...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 1
... уничтожению русской аристократии, русского офицерства и русского крестьянства....положение рабочего и среднего классов внутри капиталистических стран...не только прекратить экспансию, но сначала ... а устойчивые кластеры, сетевые структуры, организации орденского ...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
... инициатор английской колониальной экспансии в Южной Африке...укрепляет рабочий и средний классы, и это ... международных организаций опять-таки сетевые. _______________ *Метауровень -...Николай Константинович Михайловский - русский учёный-социолог, публицист,...
Семья народов незападных цивилизаций
... БРИКС будет создан сетевой университет БРИКС, впервые...структурные изменений в составе «среднего класса» (с доходом свыше...руководители ориентировались на внешнеторговую экспансию в развитые страны.... это сакральной место всего русского мира, и Президент РФ...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...решения «русского вопроса», убеждены: русский народ ...каков психологический портрет «среднего» кавказца, какой...подходящим для своей экспансии. В силу ...торговец с тремя классами образования? Читаем...мысль: общинное («ячеистое», «сетевое», «военное», «казачье» –...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...решения «русского вопроса», убеждены: русский народ ...каков психологический портрет «среднего» кавказца, какой...подходящим для своей экспансии. В силу ...торговец с тремя классами образования? Читаем...мысль: общинное («ячеистое», «сетевое», «военное», «казачье» –...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>