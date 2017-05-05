Сетевая экспансия и русский средний класс. Андрей Разумовский. Часть 3

Концептуал СМИ Год за годом тысячи активных и предприимчивых людей лишаются бизнесов, которые они строили потом и кровью

Сотни тысяч рядовых граждан теряют работу и попадают на переполненный иностранными гастарбайтерами рынок труда. Средний класс – основа стабильности и процветания государства, наиболее активная, дееспособная и креативная часть общества оказывается выброшенным на обочину.

Согласно данным аналитиков Сбербанка доля граждан России, причисляющих себя к среднему классу, за последние два года сократилась на 14 млн. человек.

Средний класс всё чаще встаёт перед выбором: либо уезжать в поисках лучшей доли за границу, либо скатываться вниз по социальной лестнице в своей собственной стране. Среда, из которой должны выходить новые Морозовы и Третьяковы, сегодня плодит эмигрантов и банкротов. Завтра она родит новых Черновых и Савинковых.

Перекос в развитии розничной торговли в сторону одного единственного игрока – крупного сетевого ритейла – деформирует национальную экономику, убивает малых и средних отечественных производителей, а вместе с ними и русский средний класс.

Давайте же остановимся и подумаем: нужен ли России средний класс? И если нужен, стоит ли его уничтожать и дальше?

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